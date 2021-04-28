«Сассуоло» — «Аталанта»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:23

Букмекерская компания Pinnacle открыла выгодную линию на матч 34-го тур Серии A «Сассуоло» «Аталанта», который пройдет 2 мая 2021 года.

«Сассуоло»

«Сассуоло» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав в общей сложности 52 очка. Команда находится в отличной форме, что подтверждают четыре победы кряду. Их «зелено-черные» оформили во встречах с «Сампдорией» (1:0), «Миланом» (2:1), «Фиорентиной» (3:1) и «Беневенто» (1:0).

Домашние игры «Сассуоло» заканчивает преимущественно результативно. Так, ставка ТБ (2,5) выиграла в 7 из 10 прошлых играх хозяев на своем поле.

«Аталанта»

«Аталанта» тоже находится в отличной форме. В семи прошлых турах чемпионата клуб из Бергамо оформил шесть побед, разделив очки только с «Ромой» (1:1). В последней игре лиги «оробичи» разгромили на своем поле «Болонью» (5:0).

В гостевых играх чемпионата «Аталанта» демонстрирует результативный футбол. Так, бергамаски отличались минимум одним забитым голом в трех прошлых выездных встречах.

Статистика

В 8 прошлых очных встречах соперников забивалось минимум 3 гола

«Аталанта» выиграла 8 предыдущих матчей против «Сассуоло»

В 4 из 5 предыдущих домашних играх «Сассуоло» сыграл исход ТБ (2,5)

Прогноз

Сыграть ставку на тотал больше (3) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.602. Эта ставка стабильно проходит в очных встречах «Сассуоло» и «Аталанты». К тому же, обе команды сейчас нуждаются в набранных очках, что обязует их сыграть результативно в атаке.