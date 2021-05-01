«Олимпик» — «Ингулец». Прогноз и ставки на БК Pinnacle

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вчера, 20:30

Ставки букмекеров

Явного фаворита у букмекера нет, расклады достаточно равны. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Pinnacle можно по коэффициенту 2.41. В случае победы «Ингульца», зайдет коэффициент 2.99. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.97 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.83. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.74.

Форма команд

За прошлую неделю донецкий «Олимпик» провел два матча с луганской «Зарей» и в одном из поединков сенсационно обыграл ее нанейтральном поле, оторвавшись от зоны вылета на три очка, но не смотря на это, команда все еще находится в стадии перестройки, результаты неудовлетворительные, а новый главный тренер никак не может найти «свою игру». Травма одного из лидеров атаки в прошлом матче добавляет еще больше проблем тренерскому штабу.

«Ингулец» является самой миролюбивой командой чемпионата, но в тоже время очень неуступчивой и неудобной для коллективов, которые не превосходят в классе глобально. В прошлом туре подопечные Лавриненко без единого шанса проиграли «Динамо» 5:0, опустившись тем самым на 13 место, что является неудовлетворительным показателем для достаточно амбициозного президента клуба. В этом туре петровский коллектив попытается исправиться и набрать очки.

Информация для ставок

«Ингулец» проиграл 5 из 6 последних выездных матчей

Единственный поединок в истории этих команд закончился победой Ингульца 2:1

«Олимпик» пропускает в каждом матче 7 туров подряд

Четыре последних матча «Олимпика» заканчивались результатом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды борются за выживание и будут биться за каждый заветный бал. Рисковать вряд ли кто-то будет, поэтому ожидаем здесь равный низовой футбол с небольшим количеством моментов. Рекомендуем сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Pinnacle.