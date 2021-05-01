«Сампдория» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (02.05.2021)

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вчера, 21:53

В 34-м туре Серии А «Сампдория» дома примет «Рому». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явного фаворита по линии букмекерской конторы Мелбет нет, на победу «Ромы» коэффициент 2.44, в случае победы «Сампдории» зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.68.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по 1.6. Низовой исход матча можно взять за 2.33. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Сампдория» в последних играх обыграла «Кротоне» (1:0) и Верону (3:1), а также проиграла «Сассуоло» (0:1). Равным по классу командам «Сампдория» старается навязывать свой футбол, забивать голы и набирать очки, но в играх с командами из топ-7 имеет явные проблемы. Турнирных задач команда не имеет, комфортно расположившись на девятом месте в таблице.

«Рома» под руководством Пауло Фонсеки выступает крайне нестабильно в этом сезоне. Перед командой стоит задача попадания в Лигу чемпионов, но отсутствие содержательной игры и побед этому явно не способствует. В четверг римляне пропустили шесть голов от «Манчестер Юнайтед», а последний раз победить в Серии А удалось три недели назад.

Информация для ставок

• «Рома» не может выиграть 5 матчей подряд

• Игра первого круга закончилась победой «Ромы» (1:0)

• В шести из семи последних матчей между клубами был зафиксирован исход ТМ 3.5

• Последние 8 выездных матчей «Рома» пропускает гол в свои ворота

Прогноз