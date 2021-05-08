«Ювентус» – «Милан»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Милан», который состоится 7 мая 2021 года.

«Ювентус»

Команда Андреа Пирло выходит на конечный отрезок чемпионата Италии и борется за второе место с «Аталантой» и «Миланом». Поэтому предстоящий матч станет очень интересным как для болельщиков команд, так и для нейтральных зрителей. За последние пять матчей «старая синьора» проиграла всего один матч, поэтому ее результаты выглядят довольно стабильными.

2 мая «Ювентус» обыграл на выезде «Удинезе» (2:1), а 25 апреля команда не смогла дожать «Фиорентину» (1:1). Оба матча проходили в рамках чемпионата Италии.

«Милан»

Ибрагимович и компания заметно сдали в результатах, но команда все еще может красиво закончить сезон, повесив на себя серебряные медали чемпионата. Матч с «Ювентусом» будет крайне сложным, ведь «красно-черные» не показывают ожидаемой от них стабильности. За последнее время было проиграно много матчей средним командам и это серьезно беспокоит болельщиков и руководство.

1 мая «Милан» обыграл на своем поле «Беневенто» (2:0), а 24 апреля команда крупно проиграла на выезде «Лацио» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.787

Ничья – 3.99

Победит «Милан» – 4.65

Статистика

Пять из шести последних матчей «Ювентуса» на своем поле завершились исходом «обе забьют»

Три из четырех последних матчей команд в Турине завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ювентус» проиграл два матча из десяти последних в чемпионате, а «Милан» уступил три раза

«Ювентус» выиграл семь из десяти последних матчей против «Милана»

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.787. Туринская команда выглядит гораздо стабильнее «Милана», поэтому мы предполагаем, что хозяева смогут одержать победу в этом поединке.