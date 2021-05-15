«Атлетик» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 14:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Атлетик» — «Реал» Мадрид, который состоится 16 мая 2021 года.

«Атлетик»

Команда провела достаточно стабильный сезон, но уже не может претендовать на еврокубки. Тем не менее, коллектив отличается своим характером и даже в немотивированном состоянии готов создавать проблемы любой команде в чемпионате. В матче с «Реалом» баски попытаются отобрать очки у «сливочных» и еще больше обострить интригу за чемпионство в Испании.

12 мая «Атлетик» на выезде минимально уступил «Уэске» (0:1), а восьмого числа команда сыграла вничью с «Осасуной» (2:2).

«Реал» Мадрид

Коллектив Зинедина Зидана отстает на два очка от лидера «Атлетико» и только две победы могут позволить мадридским футболистам надеяться на чемпионство. В последних пяти матчах чемпионата клуб набрал 10 очков, в некоторых встречах довольствуясь ничейными результатами. Матч с «Атлетиком» станет одним из важнейших для команды в сезоне.

13 мая «Реал» крупно обыграл «Гранаду» на выезде (4:1), а девятого числа на последних минутах спас ничейный результат в матче с «Севильей» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетик» – 6

Ничья – 4.66

Победит «Реал» Мадрид – 1.543

Статистика

«Реал» проиграл всего один матч из последних десяти матчей во всех турнирах, а «Атлетик» уступил три раза

Шесть из десяти домашних матча «Атлетика» закончились ничейным результатом

«Реал» выиграл только пять из десяти последних матчей с «Атлетиком» Бильбао

Три последних матча между командами на поле «Атлетика» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.66. Испанские гранды очень часто имеют проблемы в играх с «Атлетиком» и мы предполагаем, что этот раз не станет исключением. Наиболее вероятен ничейный результат.