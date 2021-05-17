«Лацио» – «Торино»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» — «Торино», который состоится 18 мая 2021 года.

«Лацио»

Команда за две игры до конца сезона уже точно заняла шестое место в чемпионате и не может его потерять или подняться выше. Римский клуб провел неплохой сезон, но обидные ошибки в нескольких матча не позволили команде добрать необходимое количество очков и квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Коллектив набрал 9 очков в пяти последних матчах чемпионата.

15 мая «Лацио» проиграло римское дерби «Роме» (0:2), а 12 числа минимально обыграла «Парму» (1:0). Оба матча проходили в рамках Серии А.

«Торино»

«Торино» находится на расстоянии трех очков от зоны вылета, но имеет одну игру в запасе. Чтобы обеспечить себе место в главном чемпионате Италии на следующий сезон. Команде достаточно не проиграть этот матч. Форма команды оставляет желать лучшего и сейчас главной целью коллектива является сохранение прописки в чемпионате.

15 мая «Торино» проиграл «Специи» (1:4), а 12 числа на своем поле разгромно уступил «Милану» (0:7). Оба матча прошли в рамках Серии А.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 2.02

Ничья – 3.19

Победит «Торино» – 4.24

Статистика

«Лацио» выиграл семь матчей из последних десяти поединков в чемпионате Италии

«Торино» смог одержать только одну победу из пяти последних выездных матчей

«Лацио» обыграл «Торино» в последних трех матчах в чемпионате

Четыре последних матча между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. После поражения «Роме» в принципиальном матче, команда захочет реабилитироваться в первую очередь перед болельщиками. Предполагаем, что хозяева смогут одержать победу в этом матче.