«Лацио» – «Торино»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» — «Торино», который состоится 18 мая 2021 года.
«Лацио»
Команда за две игры до конца сезона уже точно заняла шестое место в чемпионате и не может его потерять или подняться выше. Римский клуб провел неплохой сезон, но обидные ошибки в нескольких матча не позволили команде добрать необходимое количество очков и квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Коллектив набрал 9 очков в пяти последних матчах чемпионата.
15 мая «Лацио» проиграло римское дерби «Роме» (0:2), а 12 числа минимально обыграла «Парму» (1:0). Оба матча проходили в рамках Серии А.
«Торино»
«Торино» находится на расстоянии трех очков от зоны вылета, но имеет одну игру в запасе. Чтобы обеспечить себе место в главном чемпионате Италии на следующий сезон. Команде достаточно не проиграть этот матч. Форма команды оставляет желать лучшего и сейчас главной целью коллектива является сохранение прописки в чемпионате.
15 мая «Торино» проиграл «Специи» (1:4), а 12 числа на своем поле разгромно уступил «Милану» (0:7). Оба матча прошли в рамках Серии А.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» – 2.02
- Ничья – 3.19
- Победит «Торино» – 4.24
Статистика
- «Лацио» выиграл семь матчей из последних десяти поединков в чемпионате Италии
- «Торино» смог одержать только одну победу из пяти последних выездных матчей
- «Лацио» обыграл «Торино» в последних трех матчах в чемпионате
- Четыре последних матча между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. После поражения «Роме» в принципиальном матче, команда захочет реабилитироваться в первую очередь перед болельщиками. Предполагаем, что хозяева смогут одержать победу в этом матче.