«Кристал Пэлас» – «Арсенал»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал», который состоится 19 мая 2021 года.

«Кристал Пэлас»

Команда занимает 13 место в чемпионате и является типичным середняком чемпионата Англии. Коллектив отыграл сезон на своем привычном уровне и не смог занять более высокие места, но и обеспечил себе комфортное преимущество над зоной вылета. Матч с «Арсеналом» будет довольно интересным не только для поклонников команд, но и для нейтральных болельщиков.

16 мая «Кристал Пэлас» обыграл на своем поле «Астон Виллу» (3:2), а 11 числа команда проиграла «Саутгемптону» (1:3).

«Арсенал»

Команда Артеты провела очень невзрачный сезон, по итогам которого пропустит еврокубки в следующем футбольном году. Команда вылетела в полуфинале Лиги Европы, поэтому и такой способ попасть в Лигу Чемпионов для них закрыт. В матче с «Кристал Пэлас» тренерский состав может проверить свои тактические наработки и дать больше времени игрокам резерва.

12 мая «Арсенал» на выезде несколько неожиданно обыграл «Челси» (1:0), а девятого числа команда разобралась с «Вест Бромвичем» (3:1). Оба матча прошли в рамках АПЛ

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» – 6.39

Ничья – 4.59

Победит «Арсенал» – 1.529

Статистика

«Кристал Пэлас» проиграл пять матчей из десяти последних в чемпионате, а «Арсенал» уступил только два поединка из десяти во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Арсенала» на выезде закончились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились ничейным результатом

Семь из десяти последних встреч коллективов завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на «Арсенал» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.884. «Арсенал» радует своих болельщиков уверенными результатами в последних поединках, и мы предполагаем, что гости одержат уверенную победу.