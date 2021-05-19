«Вердер» – «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Вердер» – «Боруссия» М, который состоится 22 мая 2021 года.
«Боруссия» М
«Боруссия» М находится на восьмом месте перед стартом заключительного тура Бундеслиги и еще имеет теоретические шансы занять седьмую строчку и попасть в новый турнир от УЕФА – Лигу Конференций. Команда в пяти последних матчах набрала шесть очков, что говорит о небольшом спаде команды. Матч с «Вердером» будет напряженным, ведь обе команды решают свои задачи.
15 мая «Боруссия» М проиграла «Штутгарту» (1:2), а восьмого числа команду разгромила «Бавария» (0:6). Оба матча прошли в рамках чемпионата Германии.
«Вердер»
«Вердер» еще в середине сезон уверенно шел в середине турнирной таблицы, а за тур до конца чемпионата коллектив находится в зоне вылета. Чтобы остаться в Бундеслиге бременскому клубу необходимо обязательно побеждать и тогда он как минимум попадет в матчи плей-офф на понижение в классе. В последних пяти матчах «Вердер» набрал всего одно очко, что не может радовать руководство и болельщиков.
15 мая «Вердер» проиграл на выезде «Аугсбургу» (0:2), а восьмого мая команда сыграла вничью с «Байером» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вердер» – 2.61
- Ничья – 3.65
- Победит «Боруссия» М – 2.5
Статистика
- Девять из десяти последних матчей «Боруссии» М во всех турнирах закончились тоталом больше 2.5 мячей
- «Вердер» выиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах
- «Вердер» не может обыграть «Боруссию» М уже 11 матчей подряд
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Вердера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.61. Предполагаем, что команда из Бремена сможет собраться с силами и спасти себя от вылета во вторую Бундеслигу. Для «Вердера» наступило самое нужно время, чтобы прервать серию неудач.