«Вердер» – «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Вердер» – «Боруссия» М, который состоится 22 мая 2021 года.

«Боруссия» М

«Боруссия» М находится на восьмом месте перед стартом заключительного тура Бундеслиги и еще имеет теоретические шансы занять седьмую строчку и попасть в новый турнир от УЕФА – Лигу Конференций. Команда в пяти последних матчах набрала шесть очков, что говорит о небольшом спаде команды. Матч с «Вердером» будет напряженным, ведь обе команды решают свои задачи.

15 мая «Боруссия» М проиграла «Штутгарту» (1:2), а восьмого числа команду разгромила «Бавария» (0:6). Оба матча прошли в рамках чемпионата Германии.

«Вердер»

«Вердер» еще в середине сезон уверенно шел в середине турнирной таблицы, а за тур до конца чемпионата коллектив находится в зоне вылета. Чтобы остаться в Бундеслиге бременскому клубу необходимо обязательно побеждать и тогда он как минимум попадет в матчи плей-офф на понижение в классе. В последних пяти матчах «Вердер» набрал всего одно очко, что не может радовать руководство и болельщиков.

15 мая «Вердер» проиграл на выезде «Аугсбургу» (0:2), а восьмого мая команда сыграла вничью с «Байером» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вердер» – 2.61

Ничья – 3.65

Победит «Боруссия» М – 2.5

Статистика

Девять из десяти последних матчей «Боруссии» М во всех турнирах закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Вердер» выиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах

«Вердер» не может обыграть «Боруссию» М уже 11 матчей подряд

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Вердера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.61. Предполагаем, что команда из Бремена сможет собраться с силами и спасти себя от вылета во вторую Бундеслигу. Для «Вердера» наступило самое нужно время, чтобы прервать серию неудач.