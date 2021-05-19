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«Вердер» – «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 12:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Вердер» – «Боруссия» М, который состоится 22 мая 2021 года.

«Боруссия» М

«Боруссия» М находится на восьмом месте перед стартом заключительного тура Бундеслиги и еще имеет теоретические шансы занять седьмую строчку и попасть в новый турнир от УЕФА – Лигу Конференций. Команда в пяти последних матчах набрала шесть очков, что говорит о небольшом спаде команды. Матч с «Вердером» будет напряженным, ведь обе команды решают свои задачи.

15 мая «Боруссия» М проиграла «Штутгарту» (1:2), а восьмого числа команду разгромила «Бавария» (0:6). Оба матча прошли в рамках чемпионата Германии.

«Вердер»

«Вердер» еще в середине сезон уверенно шел в середине турнирной таблицы, а за тур до конца чемпионата коллектив находится в зоне вылета. Чтобы остаться в Бундеслиге бременскому клубу необходимо обязательно побеждать и тогда он как минимум попадет в матчи плей-офф на понижение в классе. В последних пяти матчах «Вердер» набрал всего одно очко, что не может радовать руководство и болельщиков.

15 мая «Вердер» проиграл на выезде «Аугсбургу» (0:2), а восьмого мая команда сыграла вничью с «Байером» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вердер» – 2.61
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Боруссия» М – 2.5

Статистика

  • Девять из десяти последних матчей «Боруссии» М во всех турнирах закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Вердер» выиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах
  • «Вердер» не может обыграть «Боруссию» М уже 11 матчей подряд
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Вердера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.61. Предполагаем, что команда из Бремена сможет собраться с силами и спасти себя от вылета во вторую Бундеслигу. Для «Вердера» наступило самое нужно время, чтобы прервать серию неудач.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 12:49
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Вердер»
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