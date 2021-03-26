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Первая победа России на молодёжном Евро в истории. Чалов и Захарян разгромили исландцев

вчера, 13:00
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Команда Галактионова поборется за выход в плей-офф.

30 лет ждали первую победу в финальных турнирах Евро U21

Сборная СССР выиграла молодежный чемпионат Европы 1990 года, в финале была одержана победа над Югославией — 3:1. Тренировал ту команду Владимир Радионов, а «золото» ковали получившие впоследствии признание и во взрослом футболе Мостовой, Канчельскис, Добровольский, Колыванов, Кирьяков, Кобелев, Юран и Шалимов.

Эта октябрьская победа над Югославией в Симферополе надолго останется последним успехом отечественного футбола в финальных турнирах молодежных чемпионатов Европы. Черная серия, продолжавшаяся 30 лет и 5 месяцев, прервалась только вчерашней крупной победой над Исландией в венгерском городе Дьор. Держите любопытную семерку фактов:

1. Между двумя последними победами отечественной «молодежки» в финальных турнирах Евро прошло 11117 дней (17 октября 1990 — 25 марта 2021), причем предыдущий успех на счету команды под названием СССР, сборная России вчера одержала первую самостоятельную победу на Евро.

2. Формально у молодежной сборной России все-таки была победа на Евро: в 1998 году после вылета в четвертьфинале приняли участие в «утешительном турнире», где проиграли Швеции и обыграли Румынию в матче за 7-е место. Но этот «аппендикс» основного турнира в принципе странно считать частью Евро, ведь соревновались уже вылетевшие команды.

3. Молодежная сборная России за время своего существования сумела квалифицироваться только на 4 из 15 финальных турниров чемпионатов Европы (1994, 1998, 2013 и 2021).

4. До вчерашнего дня российская «молодежка» проиграла 5 из 5 матчей в финальных турнирах Евро: в 1994-м и 1998-м вылетали в четвертьфиналах от Франции (0:2) и Испании (0:1) соответственно. В тех турнирах принимало участие по 8 команд, стадия плей-офф начиналась сразу. В 2013 году сборная России U21 заняла последнее место в «группе смерти», уступив во всех трех матчах: Испании (0:1), Нидерландам (1:5) и Германии (1:2).

5. В матче против Исландии на Евро-2021 молодежная сборная России забила в два раза больше голов, чем в пяти предыдущих встречах в финальных турнирах чемпионата Европы.

6. Арсен Захарян, забивший третий гол в ворота исландцев, стал самым юным бомбардиром в истории российской «молодежки». Динамовец отличился в 17 лет, 9 месяцев и 27 дней, превзойдя предыдущего держателя рекорда Федора Смолова, который установил свое достижение в 2008 году (18 лет, 1 месяц и 17 дней).

7. Гол в ворота сборной Исландии стал для Федора Чалова 11-м в составе молодежной сборной России. Это третий результат в истории команды, больше забили только Спартак Гогниев (13) и Федор Смолов (16).

Сильнейшая «молодежка» в истории России?

В распоряжении Михаила Галактионова, пожалуй, сильнейшая молодежная сборная России в истории. Во всяком случае, многие его футболисты не на последних ролях в клубах РПЛ, причем в ведущих клубах. Оцените хотя бы стартовый состав на вчерашний матч. Максименко и Маслов — основные вратарь и защитник «Спартака». Дивеев, Тикнизян, Обляков и Чалов представляют ЦСКА, и пусть прямо сейчас не у всех есть твердое место в стартовом составе клуба, каждый уже имеет солидный опыт на высшем уровне.

Евгеньев, Лесовой, Глебов и Макаров — основные игроки «Динамо», «Ростова» и «Рубина». Арсен Захарян вихрем ворвался в состав «бело-голубых», а теперь и молодежной сборной, сходу оправдав авансы, выданные тренерским штабом. На замену выходят Умяров, регулярно играющий в «Спартаке», выигравшие конкуренцию у Комличенко в «Динамо» Грулев и Тюкавин, ведущий игрок тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий. В запасе остались Круговой, Куликов, Сулейманов, Уткин. По-настоящему крутая банда!

Победа над Исландией крайне важна с точки зрения турнирной стратегии

Команда с таким подбором футболистов должна выходить в плей-офф молодежного Евро, но сказать легко, а сделать сложнее. В любом случае победа над Исландией — это обязательное условие выхода из группы, ведь «викинги» изначально претендовали на роль аутсайдеров квартета. Вполне возможно, они проиграют все свои игры. У сборной России впереди матчи против звездной сборной Франции и датчан, которые вчера преподнесли сюрприз, обыграв «трехцветных» с Камавингой, Гендузи и Кунде в очной встрече.

Это запутывает турнирную ситуацию, ведь победа над записным фаворитом — серьезное подспорье для Дании, которая теперь может подойти к матчу с нами с 6 очками, ведь во втором туре датчане встретятся с исландцами. Впрочем, если мы тоже обыграем французов, то игра третьего тура превратится в дележку первого места, но вряд ли все сложится так просто. Франция будет сверхмотивирована после поражения, в матче с Россией «трехцветным» победа нужна как воздух. Для них это уже матч плей-офф. Так что следующая встреча действительно станет проверкой на прочность для сборной России, как и обещал Михаил Галактионов:

Победу над Исландией нельзя назвать легкой. Это стартовая игра на турнире, было легкое волнение. Но оно улетучилось с первыми действиями на поле. Нацелили команду на быстрый мяч. Еще в начале матча были моменты, надо было их реализовывать. Захарян легко влился в команду, он хорошо себя проявил и убедил, а также его приняли ребята. Победа в первом матче — важный шаг в плане общей стратегии, однако сейчас не может быть никакой эйфории. Для нас настоящей проверкой станет встреча с Францией.

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112910415
сегодня в 08:33
игра этой молодежки вселяет надежду
Рязань 062
Рязань 062 ответ Tommy Lee 2 (раскрыть)
вчера в 19:14
согласен. этот физрук только угробит способных ребят. впрочем, он их и не возьмет в первую сборную. там только его протеже играют.
Bolshoy
Bolshoy
вчера в 18:41
Молодежная Исландии...без обиды для ее почитателей, это взрослая сборная Мальты ... Там с десяток должны были положить...
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 16:57
Простите, но больше части игроков в молодежке - 22-23 года. Это уже не молодеж! Сколько крепнуть то можно? Они ровесники Мбаппе и младше Санчо с Холандом..
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2 ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
вчера в 14:48
Не надо портить игроков, после ухода Черчесова пускай появляются в основной сборной.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
вчера в 14:42, ред.
Я думаю, что добавление к основной сборной пары персонажей из нынешней молодежки ничего не изменит. Это уже проходили. Чалов, Обляков уже были там и ничего не изменилось. Сборная - не набор каких-то игроков со скилами как в футбольном менеджере. Между игроками должна быть "химия". Они должны играть в одну игру, а не каждый сам по себе. Помогут только кардинальные меры: смена тренера, формирование состава с нуля со списанием ряда пенсионеров на отдых. Но спешить с этим тоже не стоит. Эта молодежь еще должна окрепнуть и заматереть. Всему свое время. К следующему ЧЕ возможно. Но с другим тренером
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 14:31
Особенно рад что эту игру посмотрит Черчесов, уверен в этом. Также уверен что этот просмотр заставит его задуматься. Виду не подаст, но задумается. Глядишь на ЕВРО в первой сборной появятся новички. Это прогноз.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин. ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 14:28
Вот Федора я бы хвалил в последнюю очередь. У него опыта больше всех, поэтому спрос должен быть как с состоявшегося футболиста, каким он собственно и является.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:27
Порадовались наши молодые , ну и ни чего страшного. Молодо-зелено , но играли по взрослому. Ждем продолжения с злыми французами , но как бы африканцами ....).
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин. ответ Djebrael (раскрыть)
вчера в 14:26
Пиняеву ещё надо в РПЛ на взрослом уровне не затеряться.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Djebrael (раскрыть)
вчера в 13:59
Не должны потеряться, но вполне могут,.... благодаря Черчесову
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:47
Чалов красавец!!!
Djebrael
Djebrael
вчера в 13:26
Спасибо за статью..... ну как и ожидалось (глядя на состав сборной) Молодежная сборная России показала взрослой, как ей нужно было играть с Мальтой....:)))) .... в прежних составах большинство терялось на рубеже перехода из молодежного футбола во взрослый..... Но эти ребята потеряться не должны, они уже интегрированы во взрослый футбол, большинство в основе клубов РПЛ играет, остальные - как минимум в обойме.... вообще лично у меня очень хорошие ожидания по нашей главной сборной на вторую половину двадцатых, когда это талантливое поколение будет в самом соку, да еще звездочки типа Пиняева прибавятся....
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 13:14
Эйфории конечно быть не должно, но тихонько порадоваться за парней можно и нужно. Не всё конечно получалось, но в отличие от основной национальной сборной, у этих ребят была игра на поле и на эту игру можно было смотреть без раздражения, злости и ощущения зря потраченного времени, а временами и не без удовольствия (голы и комбинации на загляденье).
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