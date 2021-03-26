Первая победа России на молодёжном Евро в истории. Чалов и Захарян разгромили исландцев

1616752811

вчера, 13:00

Команда Галактионова поборется за выход в плей-офф.

30 лет ждали первую победу в финальных турнирах Евро U21

Сборная СССР выиграла молодежный чемпионат Европы 1990 года, в финале была одержана победа над Югославией — 3:1. Тренировал ту команду Владимир Радионов, а «золото» ковали получившие впоследствии признание и во взрослом футболе Мостовой, Канчельскис, Добровольский, Колыванов, Кирьяков, Кобелев, Юран и Шалимов.

Эта октябрьская победа над Югославией в Симферополе надолго останется последним успехом отечественного футбола в финальных турнирах молодежных чемпионатов Европы. Черная серия, продолжавшаяся 30 лет и 5 месяцев, прервалась только вчерашней крупной победой над Исландией в венгерском городе Дьор. Держите любопытную семерку фактов:

1. Между двумя последними победами отечественной «молодежки» в финальных турнирах Евро прошло 11117 дней (17 октября 1990 — 25 марта 2021), причем предыдущий успех на счету команды под названием СССР , сборная России вчера одержала первую самостоятельную победу на Евро.

2. Формально у молодежной сборной России все-таки была победа на Евро: в 1998 году после вылета в четвертьфинале приняли участие в «утешительном турнире», где проиграли Швеции и обыграли Румынию в матче за 7-е место. Но этот «аппендикс» основного турнира в принципе странно считать частью Евро, ведь соревновались уже вылетевшие команды.

3. Молодежная сборная России за время своего существования сумела квалифицироваться только на 4 из 15 финальных турниров чемпионатов Европы (1994, 1998, 2013 и 2021).

4. До вчерашнего дня российская «молодежка» проиграла 5 из 5 матчей в финальных турнирах Евро: в 1994-м и 1998-м вылетали в четвертьфиналах от Франции (0:2) и Испании (0:1) соответственно. В тех турнирах принимало участие по 8 команд, стадия плей-офф начиналась сразу. В 2013 году сборная России U21 заняла последнее место в «группе смерти», уступив во всех трех матчах: Испании (0:1), Нидерландам (1:5) и Германии (1:2).

5. В матче против Исландии на Евро-2021 молодежная сборная России забила в два раза больше голов, чем в пяти предыдущих встречах в финальных турнирах чемпионата Европы.

6. Арсен Захарян, забивший третий гол в ворота исландцев, стал самым юным бомбардиром в истории российской «молодежки». Динамовец отличился в 17 лет, 9 месяцев и 27 дней, превзойдя предыдущего держателя рекорда Федора Смолова, который установил свое достижение в 2008 году (18 лет, 1 месяц и 17 дней).

7. Гол в ворота сборной Исландии стал для Федора Чалова 11-м в составе молодежной сборной России. Это третий результат в истории команды, больше забили только Спартак Гогниев (13) и Федор Смолов (16).

Сильнейшая «молодежка» в истории России?

В распоряжении Михаила Галактионова, пожалуй, сильнейшая молодежная сборная России в истории. Во всяком случае, многие его футболисты не на последних ролях в клубах РПЛ , причем в ведущих клубах. Оцените хотя бы стартовый состав на вчерашний матч. Максименко и Маслов — основные вратарь и защитник «Спартака». Дивеев, Тикнизян, Обляков и Чалов представляют ЦСКА , и пусть прямо сейчас не у всех есть твердое место в стартовом составе клуба, каждый уже имеет солидный опыт на высшем уровне.

Евгеньев, Лесовой, Глебов и Макаров — основные игроки «Динамо», «Ростова» и «Рубина». Арсен Захарян вихрем ворвался в состав «бело-голубых», а теперь и молодежной сборной, сходу оправдав авансы, выданные тренерским штабом. На замену выходят Умяров, регулярно играющий в «Спартаке», выигравшие конкуренцию у Комличенко в «Динамо» Грулев и Тюкавин, ведущий игрок тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий. В запасе остались Круговой, Куликов, Сулейманов, Уткин. По-настоящему крутая банда!

Победа над Исландией крайне важна с точки зрения турнирной стратегии

Команда с таким подбором футболистов должна выходить в плей-офф молодежного Евро, но сказать легко, а сделать сложнее. В любом случае победа над Исландией — это обязательное условие выхода из группы, ведь «викинги» изначально претендовали на роль аутсайдеров квартета. Вполне возможно, они проиграют все свои игры. У сборной России впереди матчи против звездной сборной Франции и датчан, которые вчера преподнесли сюрприз, обыграв «трехцветных» с Камавингой, Гендузи и Кунде в очной встрече.

Это запутывает турнирную ситуацию, ведь победа над записным фаворитом — серьезное подспорье для Дании, которая теперь может подойти к матчу с нами с 6 очками, ведь во втором туре датчане встретятся с исландцами. Впрочем, если мы тоже обыграем французов, то игра третьего тура превратится в дележку первого места, но вряд ли все сложится так просто. Франция будет сверхмотивирована после поражения, в матче с Россией «трехцветным» победа нужна как воздух. Для них это уже матч плей-офф. Так что следующая встреча действительно станет проверкой на прочность для сборной России, как и обещал Михаил Галактионов: