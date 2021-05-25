«Динамо» Минск – «Рух» Брест: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 17:06

«Динамо» Минск

«Динамо», которое занимает третье место в общем зачете Высшей лиги, одержало шесть побед в 10 проведенных матчах чемпионата Беларуси. В прошлом туре первенства коллектив из Минска потерпел второе поражение в сезоне, уступив в гостях «Шахтеру» Солигорск (0:1).

Прежде у «Динамо» была победная серия из четырех игр, в которых команда оказалась сильней «Минска» (3:2), «Энергетика» (2:0), «Ислочи» (3:1) и «Сморгони» (2:0). Отметим, что в четырех из пяти предыдущих матчах на своем поле хозяева побеждали без пропущенных голов.

«Рух» Брест

«Рух», на счету которого 18 очков, занимает пятое место в турнирной таблице белорусского чемпионата. В пяти последних турах лиги команда из Бреста одержала три победы: «Неман» (2:0), «Спутник» (2:0) и «Славия» (2:1).

Также в данной серии «Рух» проиграл в гостях БАТЭ (2:3) и «Шахтеру» Солигорск (1:4). В четырех из пяти предыдущих выездных играх команды выигрывала ставка ТБ (2,5) и «обе забьют – да».

Котировки БК Pinnacle

Победа «Динамо» Минск» — 2.030

Ничья – 3.610

Победа «Рух» Брест – 3.420

Статистика

У «Динамо» не было пропущенных голов в 5 из 6 прошлых домашних матчах

«Рух» забивал минимум 2 гола в 4 прошлых турах чемпионата

В двух очных встречах команд побеждал «Рух» с одинаковым счетом 1:0

Прогноз

На этот матч рекомендуем рассмотреть ставку ТМ(2,5) с коэффициентом 1.675 в линии букмекерской конторы Pinnacle. «Динамо» очень слаженно действует при обороне в домашних матчах. Такую защиту «Руху» будет сложно взломать, несмотря на стабильные голы в гостевых играх.