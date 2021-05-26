«Манчестер Сити» – «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финал Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси», который состоится 29 мая 2021 года.
«Манчестер Сити»
Коллектив Пепа Гвардиолы подходит к одному из самых главных матчей в своей истории в хорошем настроении. Команда задолго до конца чемпионата обеспечила себе золотые медали АПЛ, и целенаправленно готовились именно к финалу. В последних пяти матчах клуб набрал 9 очков, однако не стоит акцентировать на этом внимание, ведь коллектив уже был на этот момент чемпионом страны и тренерский штаб прибегал к ротации состава.
23 мая «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (5:0), а 18 числа уступил на выезде «Брайтону» (2:3). Оба матча прошли в рамках АПЛ.
«Челси»
Лондонский клуб не является фаворитом в этом поединке, однако команда уже побеждала в Лиге Чемпионов в такой ситуации. После прихода Томаса Тухеля коллектив заметно прибавил в игре и результата, а выход в финал отнюдь не стал случайностью. В последних пяти матчах чемпионата «синие» также набрали девять очков, имея определенные проблемы с реализацией моментов.
23 мая «Челси» проиграл в последнем туре АПЛ на выезде «Астон Вилле» (1:2), а 18 мая команда выиграла важный матч против «Челси» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Сити» – 1.909
- Ничья – 3.51
- Победит «Челси» – 4.54
Статистика
- Четыре последних матча «Манчестер Сити» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Челси» забивает на выезде уже в шести матчах подряд
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Манчестер Сити» проиграл «Челси» три последних поединка из четырех
Прогноз
Поставить на победу «Манчестер Сити», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.909. «Горожане» выглядят гораздо предпочтительнее столичного соперника и обладают более универсальным набором игроков. Предполагаем, что матч будет закрытым, а успех в турнире будет зависеть от одного забитого мяча.