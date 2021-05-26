«Манчестер Сити» – «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 12:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финал Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси», который состоится 29 мая 2021 года.

«Манчестер Сити»

Коллектив Пепа Гвардиолы подходит к одному из самых главных матчей в своей истории в хорошем настроении. Команда задолго до конца чемпионата обеспечила себе золотые медали АПЛ , и целенаправленно готовились именно к финалу. В последних пяти матчах клуб набрал 9 очков, однако не стоит акцентировать на этом внимание, ведь коллектив уже был на этот момент чемпионом страны и тренерский штаб прибегал к ротации состава.

23 мая «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (5:0), а 18 числа уступил на выезде «Брайтону» (2:3). Оба матча прошли в рамках АПЛ .

«Челси»

Лондонский клуб не является фаворитом в этом поединке, однако команда уже побеждала в Лиге Чемпионов в такой ситуации. После прихода Томаса Тухеля коллектив заметно прибавил в игре и результата, а выход в финал отнюдь не стал случайностью. В последних пяти матчах чемпионата «синие» также набрали девять очков, имея определенные проблемы с реализацией моментов.

23 мая «Челси» проиграл в последнем туре АПЛ на выезде «Астон Вилле» (1:2), а 18 мая команда выиграла важный матч против «Челси» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.909

Ничья – 3.51

Победит «Челси» – 4.54

Статистика

Четыре последних матча «Манчестер Сити» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Челси» забивает на выезде уже в шести матчах подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Сити» проиграл «Челси» три последних поединка из четырех

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.909. «Горожане» выглядят гораздо предпочтительнее столичного соперника и обладают более универсальным набором игроков. Предполагаем, что матч будет закрытым, а успех в турнире будет зависеть от одного забитого мяча.