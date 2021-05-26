«Алькоркон» – «Эспаньол»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 15:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Алькоркон» – «Эспаньол», который состоится 30 мая 2021 года.

«Алькоркон»

Команда идет на 17 месте в чемпионате и еще не гарантировала себе сохранение места в Сегунде. В последних пяти поединках второго по силе чемпионата Испании, клуб смог набрать семь очков и всего на один пункт опережает зону вылета. Матч с «Эспаньолом» будет очень тяжелым, но лидер чемпионата обеспечил себе выход в Примеру, поэтому возможно не сыграет основным составом.

24 мая «Алькоркон» уступил на выезде «Жироне» (0:1), а 19 числа оказались сильнее «Сабаделя» на своем поле (2:0). Оба матча прошли в рамках Сегунды.

«Эспаньол»

Коллектив уверенно обеспечил себе возвращение в главный чемпионат Испании и сейчас просто доигрывает чемпионат, не показывая футбол максимального качества. В этом поединке тренерский штаб наверняка также будет экспериментировать с составом, но бороться за положительный результат.

23 мая «Эспаньол» сыграл вничью с «Тенерифе» (1:1), а 18 мая крупно обыграл на выезде «Понферрадину» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Алькоркон» – 2.98

Ничья – 3.17

Победит «Эспаньол» – 2.62

Статистика

Пять последних матчей «Алькоркона» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Эспаньол» не проигрывает на выезде уже девять матчей подряд

«Алькоркон» не может обыграть «Эспаньол» уже четыре матча

Три из четырех последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на «Алькоркон», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.98. Хозяева имеют хорошую мотивацию на этот поединок и будут рисковать, чтобы добыть три очка и отодвинуться подальше от зоны вылета. Предполагаем, что лидер чемпионата, который не решает турнирных задач, уступит в этом поединке.