«Алькоркон» – «Эспаньол»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Алькоркон» – «Эспаньол», который состоится 30 мая 2021 года.
«Алькоркон»
Команда идет на 17 месте в чемпионате и еще не гарантировала себе сохранение места в Сегунде. В последних пяти поединках второго по силе чемпионата Испании, клуб смог набрать семь очков и всего на один пункт опережает зону вылета. Матч с «Эспаньолом» будет очень тяжелым, но лидер чемпионата обеспечил себе выход в Примеру, поэтому возможно не сыграет основным составом.
24 мая «Алькоркон» уступил на выезде «Жироне» (0:1), а 19 числа оказались сильнее «Сабаделя» на своем поле (2:0). Оба матча прошли в рамках Сегунды.
«Эспаньол»
Коллектив уверенно обеспечил себе возвращение в главный чемпионат Испании и сейчас просто доигрывает чемпионат, не показывая футбол максимального качества. В этом поединке тренерский штаб наверняка также будет экспериментировать с составом, но бороться за положительный результат.
23 мая «Эспаньол» сыграл вничью с «Тенерифе» (1:1), а 18 мая крупно обыграл на выезде «Понферрадину» (4:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Алькоркон» – 2.98
- Ничья – 3.17
- Победит «Эспаньол» – 2.62
Статистика
- Пять последних матчей «Алькоркона» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Эспаньол» не проигрывает на выезде уже девять матчей подряд
- «Алькоркон» не может обыграть «Эспаньол» уже четыре матча
- Три из четырех последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на «Алькоркон», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.98. Хозяева имеют хорошую мотивацию на этот поединок и будут рисковать, чтобы добыть три очка и отодвинуться подальше от зоны вылета. Предполагаем, что лидер чемпионата, который не решает турнирных задач, уступит в этом поединке.