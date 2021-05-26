«Картахена» – «Жирона»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 15:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Картахена» – «Жирона», который состоится 30 мая 2021 года.

«Картахена»

Команда на 16 месте перед началом очередного тура Сегунды и имеет небольшой отрыв от зоны вылета, который все же необходимо сохранить. Команде следует набирать очки в следующих матчах, чтобы уберечь себя и болельщиков клуба от нервной концовки. В матче с «Жироной» коллективу будет очень не просто, однако шансы у команды определенно будут.

24 мая «Картахена» проиграла минимально на выезде «Луго» (1:2), а 18 числа обыграла на своем поле «Альмерию» (3:2). Оба матча прошли в рамках Сегунды.

«Жирона»

«Жирона» является единственной командой в чемпионате, которая набрала за пять последних туров максимальное количество очков. Команда обеспечила себе право сыграть в плей-офф за выход в Примеру, и находится в отличной форме, начиная подготовку к решающим поединкам. Эксперты считают клуб одним из главных фаворитов плей-офф Сегунды.

24 мая «Жирона» минимально обыграла «Алькоркон» (1:0), а 20 числа с тем же счетом оказалась сильнее «Малаги». Оба матча прошли в рамках Сегунды.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Картахена» – 3.19

Ничья – 3

Победит «Жирона» – 2.59

Статистика

«Картахена» проиграла всего один матч из последних десяти в Сегунде, а «Жирона» уступила всего в одном поединке

Шесть из семи последних матчей «Жироны» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Жирона» выиграла у «Картахены» всего один матч из десяти последних поединков

Семь из десяти последних встреч между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Жирону», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.59. Команда уже обеспечила себе плей-офф, но показывает достойные результаты и находится в хорошей форме. Предполагаем, что «Картахена» не сможет справиться с гостями в этом матче.