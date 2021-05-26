«Картахена» – «Жирона»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Картахена» – «Жирона», который состоится 30 мая 2021 года.
«Картахена»
Команда на 16 месте перед началом очередного тура Сегунды и имеет небольшой отрыв от зоны вылета, который все же необходимо сохранить. Команде следует набирать очки в следующих матчах, чтобы уберечь себя и болельщиков клуба от нервной концовки. В матче с «Жироной» коллективу будет очень не просто, однако шансы у команды определенно будут.
24 мая «Картахена» проиграла минимально на выезде «Луго» (1:2), а 18 числа обыграла на своем поле «Альмерию» (3:2). Оба матча прошли в рамках Сегунды.
«Жирона»
«Жирона» является единственной командой в чемпионате, которая набрала за пять последних туров максимальное количество очков. Команда обеспечила себе право сыграть в плей-офф за выход в Примеру, и находится в отличной форме, начиная подготовку к решающим поединкам. Эксперты считают клуб одним из главных фаворитов плей-офф Сегунды.
24 мая «Жирона» минимально обыграла «Алькоркон» (1:0), а 20 числа с тем же счетом оказалась сильнее «Малаги». Оба матча прошли в рамках Сегунды.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Картахена» – 3.19
- Ничья – 3
- Победит «Жирона» – 2.59
Статистика
- «Картахена» проиграла всего один матч из последних десяти в Сегунде, а «Жирона» уступила всего в одном поединке
- Шесть из семи последних матчей «Жироны» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Жирона» выиграла у «Картахены» всего один матч из десяти последних поединков
- Семь из десяти последних встреч между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на «Жирону», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.59. Команда уже обеспечила себе плей-офф, но показывает достойные результаты и находится в хорошей форме. Предполагаем, что «Картахена» не сможет справиться с гостями в этом матче.