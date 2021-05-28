«Веллингтон Феникс» — «Перт Глори»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:57

«Веллингтон Феникс»

На счету «Веллингтон Феникс» 34 очка и седьмое место в турнирной таблице чемпионата Австралии. В 24 турах команда взяла девять побед и семь раз сыграла вничью, потерпев восемь поражений.

На протяжении 10 последних туров лиги «Веллингтон Феникс» не уступал своим соперникам, а в прошлом туре команда победила в гостях «ВС Уондерерс» (2:1). К вышесказанному добавим, что три прошлых поединка это клуба завершились выигрышем ставки ТБ (2,5).

«Перт Глори»

«Перт Глори» идет на восьмом месте в рейтинге Лиги а, набрав 32 балла. У команды девять побед и пять ничьих, при девяти проигранных матчах в чемпионате.

В последнем туре первенства «Перт Глори» сыграл вничью с «Макартуром» (1:1), тем самым, прервав серию из четырех побед кряду. Отметим, что в шести из пяти прошлых матчах команды фиксировался обмен голами.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Веллингтон Феникс» — 1.862

Ничья – 4.170

Победит «Перт Глори» — 3.950

Статистика

В 4 из 5 прошлых встречах команд выиграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) В 4 последних домашних матчах «Веллингтон Феникс» забивалось минимум три гола

«Перт Глори» проиграл в 2 предыдущих встречах против «Веллингтон Феникс»

Прогноз