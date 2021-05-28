«Веллингтон Феникс» — «Перт Глори»: прогноз и ставки БК Pinnacle

«Веллингтон Феникс»
На счету «Веллингтон Феникс» 34 очка и седьмое место в турнирной таблице чемпионата Австралии. В 24 турах команда взяла девять побед и семь раз сыграла вничью, потерпев восемь поражений.
На протяжении 10 последних туров лиги «Веллингтон Феникс» не уступал своим соперникам, а в прошлом туре команда победила в гостях «ВС Уондерерс» (2:1). К вышесказанному добавим, что три прошлых поединка это клуба завершились выигрышем ставки ТБ(2,5).
«Перт Глори»
«Перт Глори» идет на восьмом месте в рейтинге Лиги а, набрав 32 балла. У команды девять побед и пять ничьих, при девяти проигранных матчах в чемпионате.
В последнем туре первенства «Перт Глори» сыграл вничью с «Макартуром» (1:1), тем самым, прервав серию из четырех побед кряду. Отметим, что в шести из пяти прошлых матчах команды фиксировался обмен голами.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Веллингтон Феникс» — 1.862
- Ничья – 4.170
- Победит «Перт Глори» — 3.950
Статистика
- В 4 из 5 прошлых встречах команд выиграла ставка ТБ(2,5)
- В 4 последних домашних матчах «Веллингтон Феникс» забивалось минимум три гола
- «Перт Глори» проиграл в 2 предыдущих встречах против «Веллингтон Феникс»
Прогноз
Сыграть ставку на ТБ(2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.507. В очных встречах «Веллингтон Феникс» и «Перт Глори» стабильно пробивают этот показатель голов. Кроме того, обе команды результативно провели последние поединки в чемпионате.