«Спортинг» Хихон — «Альмерия». Прогноз и ставки БК Pinnacle

1622215152

вчера, 18:19

«Cпортинг» Хихон

«Спортинг» Хихон демонстрирует очень неплохую игру в последних встречах. Команда правда практически потеряла все шансы на место в плей-офф Сегунды, так как отрыв от шестого места составляет два очка за тур до конца. Нужно, чтобы «Райо Вальекано» не сумело справиться с «Луго».

«Альмерия»

«Альмерия» уже гарантировала себе место в плей-офф Сегунды и может абсолютно расслабленно проводить последние поединки. Крайне важно теперь хорошо подготовиться к тем матчам, которое даст возможность побороться за повышение в классе.

Информация для ставок

Победит «Спортинг» Хихон – 1,97

Ничья – 3,54

Победит «Альмерия» — 3,82

Статистика

«Спортинг» Хихон выиграл два последних поединка с одинаковой разницей в счете (1:0)

«Альмерия» победила в одном из четырех последних встреч

«Спортинг» Хихон в трех последних очных встречах на домашней арене сумел переиграть «Альмерию».

Прогноз

Нечего не будем выдумывать предлагаем взять чистую победу хозяев. Они еще все-таки претендуют на место в Топ-6, а соперник уже не мотивирован. Легко не будет, но минимальную победу хихонцы должны добыть.