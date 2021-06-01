Германия – Дания: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 12:27

Германия

Германия потерпела два поражения в десяти последних играх во всех турнирах. Также в этот период команда оформила пять побед и три ничьи. В последнем официальном матче немцы уступили дома Северной Македонии (1:2) в рамках отборочного цикла к ЧМ -2022.

До этого Германия последовательно обыграла в квалификации Исландию (3:0) и Румынию (1:0). Отметим, что в 9 из 10 предыдущих домашних поединках немецкой сборной выигрывала ставка на ТБ (2,5) голов.

Дания

На счету Дании восемь побед в 10 предыдущих поединках во всех соревнованиях. В данной серии сборная проиграла только Бельгии в Лиге Наций (2:4), а также сыграла вничью с Англией (0:0). В отборочном цикле к ЧМ -2022 Дания одержала три стартовых победы с общим счетом 14:0: Израиль (2:0), Молдова (8:0) и Австрия (4:0).

В гостях датчане не проигрывали в девяти из 10 последних встречах. Также упомянем, что исход ТБ (2,5) прошел в трех из пяти прошлых выездах Дании.

Котировки БК Pinnacle

Победит Германия – 2.060

Ничья – 3.330

Победит Дания – 3.750

Статистика

Германия и Дания обменивались голами в 3 прошлых очных встречах

Германия забивала и пропускала голы в 7 из 10 прошлых играх на своем поле

Дания смогла забить в 6 предыдущих выездных играх

Прогноз

Сыграть ставку на «обе команды забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.761. Германия и Дания стабильно забивают друг другу в очных встречах. Кроме того, обе сборных неплохо проявили себя в атаке в предыдущих матчах.