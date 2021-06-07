Польша – Исландия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 12:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Польша – Исландия, который состоится 8 июня 2021 года.

Польша

От сборной Польши болельщики ожидают высоких результатов на ЕВРО 2020. Особой уверенности им придает отличная форма лидера коллектива – Роберта Левандовски. Матч с Исландией очень важен для обеих сборных, ведь команды приблизительно равны в классе. В последних встречах Польша выглядела не столь убедительно, однако игра команды всегда оставалась на высоком уровне.

1 июня Польша сыграла вничью на своем поле со сборной России (1:1), а 31 марта проиграла на выезде сборной Англии (1:2).

Исландия

Исландцы заметно сдали, со времен своего яркого выступления на чемпионате Европы 2016, однако команда остается боеспособной единицей и при необходимости может создать проблемы любому сопернику. Последние матчи Исландии не добавляют оптимизма болельщикам, но матч с Польшей может стать толчком для исландцев к улучшению игры и результатов.

4 июня Исландия обыграла на выезде сборную Фарерских Островов (1:0), а 30 мая команда проиграла Мексике (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Польша – 1.5

Ничья – 4.2

Победит Исландия – 6.7

Статистика

Исландия проиграла восемь матчей из последних десяти поединков

Четыре из пяти последних встреч Исландии завершились исходом «обе забьют»

Польша выиграла пять из шести поединков у Исландии

Три последних матча между Польшей и Исландией завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на Польшу, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Сборная Польши на данный момент имеет больше шансов на успех, за счет креативной средней линии и опытного забивного нападающего. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее в этом матче.