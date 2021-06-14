Парагвай – Боливия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:35

Парагвай

Парагвай не может победить на протяжении четырех игр. Все матчи данной серии команда провела в квалификации ЧМ -2022, где были зафиксированы ничейные исходы во встречах с Аргентиной (1:1), Боливией (2:2) и Уругваем (0:0), а также поражение от Бразилии.

К вышесказанному добавим, что в четырех из пяти прошлых матчах Парагвая выигрывала ставка ТМ(2,5). Кроме того, в двух прошлых матчах команда не забивала голы.

Боливия

В пассиве Боливии шесть поражений в 10 последних играх во всех турнирах. Два последних поединка команда провела в отборочной кампании Чемпионата Мира, где удалось набрать четыре очка – победа над Венесуэлой (3:1) и ничья во встрече с Чили (1:1).

В отличие от своего предстоящего соперника, боливийцы стабильно забивают. Так, ставка на «обе забьют – да» прошла в семи прошлых играх сборной, и шесть этих поединков завершились на ТБ (2,5).

Котировки БК Pinnacle

Победит Парагвай – 1.400

Ничья – 4.680

Победит Боливия – 9.620

Статистика

В 5 прошлых очных встречах Парагвай и Боливия одержали по две победы

В 4 из 5 предыдущих встречах Парагвая и Боливии выиграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) Команды обменивались забитыми голами в 3 из 5 предыдущих поединках

Прогноз

Разместить ставку с условием «обе забьют – да» букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.156. Парагвай идет фаворитом в данном противостоянии, но сборная Боливии сейчас продуктивно играет в атаке.