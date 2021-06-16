Швеция – Словакия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:08

Букмекер Pinnacle открыл выгодную линию на матч Евро-2020 Швеция – Словакия, который пройдет 18 июня 2021 года.

Швеция

В стартовом туре групповой стадии Евро-2020 Швеция сыграла вничью с Испанией. Сборная преимущественно отбивалась в том матче, отдельное внимание уделяя обороне собственных ворот.

Этой ничьей Швеция продлила серию без поражений до шести поединков во всех соревнованиях. Отметим, что ставка ТМ(2,5) выиграла в четырех из шести предыдущих матчах шведской сборной.

Словакия

Словакия стала автором одной из главных сенсаций первого тура групповой стадии Евро-2020. Сборная смогла одержать победу над Польшей в матче, где она считалась очевидным аутсайдером. Набранные три очка приблизили к словакам к выходу в плей-офф.

Серия без поражений Словакии тоже насчитывает шесть встреч в рамках всех соревнований. При этом, команда не пропускала больше одного мяча в четырех прошлых играх.

Котировки БК Pinnacle

Победит Швеция – 1.892

Ничья – 3.410

Победит Словакия – 4.950

Статистика

Швеция не пропускала голы в 5 из 7 прошлых матчах Евро

В 5 из 6 предыдущих встречах Словакии и Швеции выиграла ставка ТМ(2,5)

Швеция не проигрывала в 7 последних поединках Евро

Словакия не побеждала Швецию в 6 предыдущих играх

Прогноз

Разместить ставку на ТМ(2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.598. В очных встречах Словакии и Швеции этот исход проходи регулярно. Кроме того, обе сборных сейчас надежно играют в защите.