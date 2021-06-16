Колумбия – Венесуэла: прогноз и ставки БК Pinnacle

1623844635

вчера, 14:57

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч групповой стадии Кубка Америки Колумбия – Венесуэла, который пройдет 18 июня 2021 года.

Колумбия

Колумбия успешно начала выступления на Кубке Южной Америки. Команда добилась минимальной победы над Эквадором (1:0), что дало ей возможность на пару с Бразилией возглавить турнирную таблицу группы B.

Вышеупомянутой победой колумбийцы продлили серию без поражений до трех игр во всех турнирах. Прежде команда сыграла вничью с Аргентиной (2:2) и переиграла Перу в квалификации к Чемпионату Мира.

Венесуэла

Венесуэла в стартовом туре чемпионата крупно уступила Бразилии. Сборная пропустила три безответных гола (0:3), не сумев зацепиться за положительный результат. В семи прошлых матчах во всех первенствах Венесуэла смогла оформить только одну победу, обыграв на своем поле сборную Чили в рамках квалификации ЧМ -2022. Отметим, что в семи из 10 предыдущих играх Венесуэла не забивала больше одного гола.

Котировки БК Pinnacle

Победит Колумбия – 1.285

Ничья – 5.410

Победит Венесуэла – 10.640

Статистика

Колумбия оставалась не побежденной в 5 прошлых встречах против Венесуэлы

Венесуэла не забивала голы в 4 из 5 предыдущих матчах против Колумбии

В 7 из 10 последних встречах Колумбии и Венесуэлы прошла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

Разместить ставку с условием «Победа Колумбии и ТМ(2,5)» с коэффициентом 2.850. Колумбийцы успешно провели последние матчи против Венесуэлы, которая сейчас очень мало забивает и пассивно действует в атаке.