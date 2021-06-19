Италия – Уэльс: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Италия – Уэльс, который состоится 20 июня 2021 года.
Италия
Сборная Италии на данный момент показывает результативный и качественный футбол, набрав максимальное количество очков и обеспечив себе путевку в плей-офф ЧЕ 2020. Однако, некоторые эксперты утверждают, что победная серия итальянцев продлится лишь до первого серьезного соперника. В матче с Уэльсом, подопечные Манчини могут доказать, что могут побеждать даже не в самых важных поединках.
16 июня сборная Италии обыграла команду Швейцарии (3:0), а 11 числа с тем же счетом оказались сильнее Турции.
Уэльс
Бэйл и компания приятно удивляют на этом турнире всех своих поклонников. Коллектив набрал четыре очки и имеет хорошие шансы попасть в плей-офф турнира. Их ждет матч с самым сильным соперником в группе, который не обладает высокой мотивацией, однако не собирается проигрывать эту встречу. Всех болельщиков ждет увлекательный поединок, который пройдет с опасными моментами у обоих ворот.
16 июня Уэльс обыграл Турцию (2:0), а 12 числа смог в тяжелом поединке удержать ничью против сборной Швейцарии (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Италия – 1.51
- Ничья – 4.01
- Победит Уэльс – 8.83
Статистика
- Италия выиграла десять последних матчей подряд во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей Уэльса закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Италия выиграла пять из шести последних матчей со сборной Уэльса
Прогноз
Поставить на Италию компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.51. Италия имеет очень хорошую статистику против Уэльса и вероятнее всего попытается закрепить свой успех в последнем матче, гарантировав себе первое место в группе.