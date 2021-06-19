Италия – Уэльс: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Италия – Уэльс, который состоится 20 июня 2021 года.

Италия

Сборная Италии на данный момент показывает результативный и качественный футбол, набрав максимальное количество очков и обеспечив себе путевку в плей-офф ЧЕ 2020. Однако, некоторые эксперты утверждают, что победная серия итальянцев продлится лишь до первого серьезного соперника. В матче с Уэльсом, подопечные Манчини могут доказать, что могут побеждать даже не в самых важных поединках.

16 июня сборная Италии обыграла команду Швейцарии (3:0), а 11 числа с тем же счетом оказались сильнее Турции.

Уэльс

Бэйл и компания приятно удивляют на этом турнире всех своих поклонников. Коллектив набрал четыре очки и имеет хорошие шансы попасть в плей-офф турнира. Их ждет матч с самым сильным соперником в группе, который не обладает высокой мотивацией, однако не собирается проигрывать эту встречу. Всех болельщиков ждет увлекательный поединок, который пройдет с опасными моментами у обоих ворот.

16 июня Уэльс обыграл Турцию (2:0), а 12 числа смог в тяжелом поединке удержать ничью против сборной Швейцарии (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Италия – 1.51

Ничья – 4.01

Победит Уэльс – 8.83

Статистика

Италия выиграла десять последних матчей подряд во всех турнирах

Пять из шести последних матчей Уэльса закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Италия выиграла пять из шести последних матчей со сборной Уэльса

Прогноз

Поставить на Италию компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.51. Италия имеет очень хорошую статистику против Уэльса и вероятнее всего попытается закрепить свой успех в последнем матче, гарантировав себе первое место в группе.