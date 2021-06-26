Классика жанра.ТОП 5 матчей Англия VS Германия

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вчера, 13:17

И так 1/8 финала ЧЕ 2020 между собой свела сразу двух лидеров данного турнира сборная Англия и Германия сразятся сразу в первом матче плейофф после групповой стадии друг с другом.

Англия вышла из довольно ровной группы для этого им понадобилось всего два гола, один они направили ворота Хорватии выиграв — 1:0, в второй также на минималках обыграли Чехию оба мяча записал на себя Рахим Стерлинг, который славиться своей кривизной в решающий момент, хотя решающий момент для Англии будет как раз плейофф, и посмотрим, как он сделает это еще раз, а теперь против немецкой команды. Еще Англия скатала тухлую ничью с Шотландией, где шотландцев назвали героями, а англичан после такого выхода из группы только не ленивый теперь пинает, мол какая у вас ужасная игра, не выразительная, будто вас Моуриньо даже тренирует. Ведь сейчас у Англии главное не красота в игре, а результат, да, минимальный, но тем не менее, пока это приносит свои плоды, и что одно место рвать когда, и так выход из группы обеспечен и больше трех очков тебе не дадут. А если вы фыркаете от игры сборной Англии, тогда предлагаю вспомнить кое-что еще, а вспомните прошлый ЧЕ , когда Португалия в таком натуженном состоянии вышла из группы скатав три ничьи, потом все стадии плейофф скрипела как могла убивала и усыпляла всех, а в итоге стали чемпионами Европы, главное бала не красота, а итоговый результат, даже в финале ничего интересного. Просто Англия может дрогнуть, как у них обычно бывало, хотя в 1/8 может увидим и другую Англию.

Германия вышла из группы смерти, где было понятно, что они и так выйдут, но Венгрия оказалась самой слабой, хотя их игра вызывает уважение, да, ничья с немцами и французами и влет от Португалии с престарелым Роналду, который будто вторую молодость обрел побив сразу пару рекордов. Но вернемся к немецкой сборной, которая начала путь против действующих ЧМ и прошлых финалистов ЧЕ Франции, но тут все решил автогол Хуммелса который срезал мяч конечно не специально, сам себе. Потом раскатали Португальцев — 4:2, но тут соперник сам себе напривозил точно два лишних гола, но немцы выглядели конечно фаворитами, и в конце результативная ничья с Венграми, которые могли еще и выиграть. И конечно они хоть тоже имеют проблемы, но показывают более яркую игру и посмотрим какую немецкую команду мы увидим против Англии. Ведь это одно из главным противостояний в истории футбола, и давайте по такому случаю вспомним ТОП 5 лучших на мой взгляд матчей между ними.

Англия 4:2 Германия (в дополнительное время) — финал чемпионата мира 1966

Чемпионат мира того года высадился на Туманном Альбионе, родоначальникам футбола предоставился шанс доказать, что они такими и являются. Сборная Англия вышла в финал, где встречалась со сборной ФРГ , первый гол удался немцам уже на 12 минуте Хельмут Халлер открывает счет той встречи, после того как его партнер Хельд навесил в штрафную соперника, а защитник англичан Рэй Уилсон скинул мяч головой, прямо на ногу сопернику, и тот воспользовался ошибкой — 0:1. А уже на 19 минуте хозяева турнира сравнивают, они получили шанс пробить штрафной Бобби Мур капитан сборной Англии навесил, а его партнер по «Вест Хэму» Джефри Херст перевел мяч в ворота — 1:1. Затем следующие 50 минут команды ничего особо не придумали, лишь на 77 минуте сборная Англия получила шанс использовать еще один стандарт, на этот раз угловой, Алан Болл сделал передачу снова на Херста, тот пробил, но мяч отрекошетил к его партнеру и Мартин Питерс вывел хозяев вперед — 1:2. Матч подходил к завершению, но тут судья за минуту до конца игры назначил штрафной удар вблизи ворот англичан, конечно такое решение вызвало недовольство, по мнению арбитра Джек Чарльтон нарушил правила на Зеелере. Эммерих исполнил штрафной, мяч застрял в штрафной англичан, но проскользнул к немецкому игроку Вольфгангу Веберу, и тот падая перевел мяч ворота Гордона Бэнкса — 2:2.

Дальше дополнительное время, которое вошло в историю финалов Чемпионатов Мира, как одно из самых курьезных за всю его историю. Эпизод случился на 11 минуте дополнительного времени Сборная Англия находилась в атаке Алан Болл выдал пар на Херста, который находился в немецкой штрафной, и тот нанес пушечный, выстрел мяч отрекошетил от перекладины, и пересек линию, хотя не замедленный повтор, как и главный арбитр встречи не смогли на 100% доказать, точно пересек мяч линию или все же нет. По этому эпизоду главный судья встречи Динст обратился к линейному Бахрамову за консультацией, и тот жестом дал понять, что мяч пересек линию ворот, и Динст его засчитал — 3:2. Споры во круг данного эпизода до сих пор не утихают, хотя чтобы снять все вопросы Англия забьет еще один гол. Джефри Херст оформит хет-трик, после того, как его партнер Мур отобрав у немцев мяч, которые пошли всеми силами в атаку точным пасом выведет напарника к чужим воротам и тот не получив никакого сопротивления со стороны немецкой обороны вколотит его ворота Тильковского — 4:2.

Англия 1:1 Германия — ( по пенальти 5:6) — 1/2 Чемпионата Европы 1996

Через тридцать лет, на этот раз Чемпионат Европы высадился на Туманный Альбион, хозяева турнира сборная Англия снова пересеклась с немецкой сборной, но на этот раз в полуфинале турнира. Английская сборная выходит вперед благодаря лучшему футболисту 90-х Алану Ширеру, который забьет уже на третьей минуте игры после розыгрыша углового. На 16 минуте встречи немецкая сборная провела хорошую атаку мяч попал к Хелеру, который вскрыл пасом оборону хозяев, и Кунц дотянувшись до мяча в подкате перевел мяч ворота, Дэвид Симэн, как и Андрес Кепке до этого не смогли спасти свои ворота — 1:1. В итоге этот матч дошел до серии пенальти, так как ни в основное ни в дополнительное время ни одна из сторон не смогла склонить чашу в свою сторону.

Серия пенальти это тоже Лотерея, тоже интересный исход поединка. Пробивать первыми стали англичане к точке подошел Ширер и развел мяч и вратаря по разным сторонам — 1:0. За немцев к точке подошел Хесслер, хоть Симен и угадал направление мяча, но взять такой удар оказался не в силах, мощно и точно в угол положил соперник — 1:1. За англичан пробивать подошел Дэвид Платт, который со своей задачей справился, Кепке тоже угадал направление, но посланный мяч Платтом пролетел выше его рук, и тоже в угол — 2:1. Дальше за Германию пробивал Штрунц, который мощным ударом развел вратаря и мяч по разным углам — 2:2. За Англию пробивал Стюарт Пирс, и также с разбегу мощно развел мяч и вратаря по разным углам — 3:2. Штефан Ройтер сравнял — 3:3, хоть и снова угадал с направлением Симен, но дотянутся никак не смог. За сборную Англию пробивал дальше Пол Гаскойен, и он со свой задачей справился на отлично, развел мяч и вратаря по разным углам — 4:4. Циге пробивал, Симен опять угадал, но банальное невезение не позволило отбить, уж слишком уверено и мощный удар в угол послал игрок. К точке подходит Тедди Шерингем пятый и решающий удар, Кепке упал вниз и в правую от себя сторону, а мяч Шерингем послал вверх и в другой угол — 5:4. Автор гола Кунц, который позволил немецкой команде сравнять, забивает похожий мяч как и до этого Шерингем, развел мяч и вратаря по разным углам — 5:5. А дальше до первого промаха как говорят, и вот он антигерой той игры Гарэт Саутгейт, нынешний тренер сборной Англии пошел пробивать пенальти, ударил и мяч и направление угадал Кепке, и спас сборную, и вот он шанс для немецкой сборной, к точке подошел Андреас Меллер, пушечным ударом он вывел сборную в финал ЧЕ , который как раз сборная Германия и выиграет на Евро 96. Стоит отметить шесть лет назад сборная Германия также в серии пенальти, только на ЧМ 1990 года остановит англичан в полуфинале.

Германия 1:5 Англия — отбор Чемпионата Мира 2002

Этот матч один из великолепных и лучших матчей в истории Английской сборной, не только в противостоянии против извечного соперника сборной Германии, но и в истории английского футбола в целом. В первой игре немцы выиграл минимально да еще и в гостях — 0:1, и от второй мало кто ожидал другого результата, все были уверены в том, что немцы доведут начатое до конца, и оформят прямую путевку на ЧМ проходящий в Японии-Корея, так ведь еще играют дома. Та сборная Англия была под руководством шведского специалиста Свена Горна Эриксена. И матч начался естественно под диктовку немецкой дружины Руди Феллера, которая и открывает счет той игры, Карстен Янкер уже на пятой минут записывает свое имя на табло — 1:0, после скидки от Нойвеля, и выхода практически в один в один с вратарем соперника. Ничего хорошего не предвещает для гостей, однако на 13 минуте встречи Англия сравнивает все началось со штрафного в исполнение Бекхэма, который еще не стал героем того отборочного цикла, немцы вынесли мяч, но на подборе англичане оказались первыми скидка головой в штрафную мяч почти оказался на грани офсайда, но судья молчит, все по правилам скида на Оуэна и тот забивает эквалайзер — 1:1. Германия могла забить, но упустила свои моменты. А на 45 минуте встречи, когда уже матч заканчивался был назначен штрафной Бэкхэм его снова подавал опять неудачно, мяч уже вынесли подальше от штрафной и Стивен Джеррард решился на дальний хлесткий удар и своим мячом заставил капитулировать Оливера Кана — 1:2.

Вряд ли кто-то мог подумать, что дальше может произойти то что произошло, немецкая сборная просто развалилась, да еще дома перед своей публикой. Хески получил пас от все того же Бекхэма, скинул на своего партнера по «Ливерпулю» и Майк Оуэн оформляет дубль, Кан все же сумел перчатками коснуться мяча, но тот предательски полетел в ворота — 1:3. Четвертый гол на себя записал снова Майк Оуэн, который получил разрезающий пас по середине, немецкая оборона окончательна была порвана в клочья хет-трик — 1:4. Майкл тем сам стал вторым после Джефри Херста кому из англичан удалось оформить три гола в ворота сборной Германии. Точку в матче поставил Эмиль Хески выйдя на ударную позиция почти один на один с Оливером Каном — 1:5, можно выделить, что такую крупную победу обеспечили для сборной Англии игроки «Ливерпуля», однако Дэвид Бекхэм, который как я говорил еще себя не оправдал, и не стал кумиром до матча с «Грецией», также по участвовал во все 5 голах сборной.

Мое мнение это лучший вариант сборной Англии в 21 веке, даже не смотря то, что в 18 году у нас в России Англия дошла до полуфинала. Та сборная была сильна командой и прекрасными исполнителями, они дойдет до 1/4 финала ЧМ 2002, в котором проиграю сборной Бразилии из-за курьезного гола Роналдиньо в ворота Дэвида Симена. Немецкая сборная выйдет в финал ЧМ и также как и родоначальники футбола уступят великолепной Бразилии с феноменом в нападении.

Германия 4:1 Англия — 1/8 Чемпионата Мира 2010

В этот раз их противостояние вылилось сразу после групповой стадии. Этот матч тоже можно назвать курьезным и вот почему. Германия ведет в первом тайме уже в два гола сначала забьет на 20 минуте Мирослав Клозе будущий лучший бомбардир национальной сборной, немецкая команда просто вскрыла прекрасным пасом всю оборону Англии и Клозе переправил стилясь по газону в классическом исполнении, выиграв дуэль у Апсона, после Клозе мог еще забивать, но уже Дэвид Джеймс сумел спасти. Второй гол соорудил Мюллер, который выдал пас на Подольски и тот сделал счет — 2:0 на исходе получаса игры. Англичанам удается сравнять Джеррард исполнил навес в штрафную, на выходе Нойер все же допустил ошибку, и Апсон сумел один гол откивать — 2:1, замкнув прострел головой. А дальше произойдет самый главный спорный момент того Чемпионата Мира.

Англия атакует, но немцам вроде удается как то отбиваться, но мяч попадает к Лэмпарду и он наносит классный удар, мяч попадает кажется снова, как в 1966 году на линию, однако за мгновение до этого мяч все же пересек линию отскочив сначала полностью в ворота, а уже после вылетая угодил в перекладину, уругвайский судья Хорхе Ларрионда принимает самое спорное решение отмена гола, мяч тут точно пересек линию, если в 66-ом там было вообще не разобрать, то тут чего можно было не увидеть, ведь по правилам Англия чисто сравняла, гол Лэмпарда был 100% и на перерыв ушли бы при ничей, а так дальше как знать, чтобы дальше было бы. Сейчас бы сказали VAR помог бы разобраться с эпизодом, но линейный судья что делал, как можно метровый гол не разглядеть.

А дальше Англия видимо после этого эпизода была надломлена, потому что после перерыва команда Фабио Каппело не пришла в себя, хотя Лэмпард мог забить, но со штрафного угодил в злосчастную перекладину. А Германия довела все до логичного погрома забив еще два гола — 4:1, который на себя записал Томас Мюллер. Уже тогда Томас о себя заявил как об великолепном футболисте. Можно по разному говорить что Англию обокрали, но стоит отметить сборная Германия была хороша в тот вечер, ведь после в 1/4 укатают Аргентину с волшебным Месси — 4:0 и займут по итогу третье место выиграв бронзу.

Германия 2:3 Англия — товарищеский матч 2016

Конечно кто-то скажет, что товарищеские матчи не являются какими то показательными и их вряд ли можно рассматривать как шедевры. Однако этот матч достаточно интересен. Сборная Германия в этой игре выходит вперед лишь под концовку первого тайма Тони Кросс отважился на мощный удар и Джек Батленд именно он защищал ворота, а не Джо Харт пропустил мяч. Во втором тайме немецкая команда под руководством неизменного Йохима Лева, которая уже стала ЧМ в 14 году продолжила наседать на оборону англичан и удвоили преимущество Марио Гомес на исходе часа игры — 2:0. Однако после сборная Англия приходит в себя правда никто не ожидал, что все дойдет до такой развязки. Сначала Харри Кейн зацепился за мяч в штрафной соперника, и на 61 минуте игры сумел один гол откивать хлестким ударом в дальний угол — 2:1. Затем Англия пошла вперед Натаниэль Клайн делает прострел в штрафную и Джейми Варди если мне паямть не изменяет отправляет круглого пяточкой красиво мимо Нойера и уже — 2:2. А решающий гол в подачи углового в самом конце игры головой забивает Эрик Дайер — 2:3, сборная Англия совершает Камбек, а еще говорят что товарищеские матчи не интересные.

Мой прогноз: Я будут как всегда поддерживать сборную Англии, и пожелаю им выхода в 1/4, и мне все равно, как они это сделают автобусом, усыпляющим приемом, как на групповой стадии в один мяч, увидим наконец красивый футбол или дойдут до серии пенальти, и выиграют ее, потому что они теперь сняли проклятие данной стадии, самое главное сделать немцев тем более игра на Уэмбли. И посмотрим сможет ли Саутгейт взять реванш за Евро 1996, когда оставил сборную без финала будучи ее игроком в той лотереи не забив с точки, этот матч я вспоминал выше.