Бразилия – Перу: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:17

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на матч ½ финала Кубка Южной Америки Бразилия – Перу, который состоится 6 июня 2021 года.

Бразилия

В четвертьфинале Кубка Америки Бразилия с минимальным счетом победила Чили (1:0). Эта победа стала для команды четвертой на турнире. Прежде бразильцы победили Венесуэлу (3:0), Перу (4:0) и Колумбию (2:1) на групповой стадии, а также сыграли вничью с Эквадором (1:1).

Серия без поражений Бразилии насчитывает уже 12 поединков кряду. Последний раз команда уступала в 2019 году в товарищеском поединке против Аргентины (0:1).

Перу

Сборная Перу пробилась в полуфинал Кубка Америки за счет победы над командой Парагвая, которая была оформлена в серии пенальти. Основное время матча команды завершили вничью 3:3. Прежде перуанцы в группе победили Колумбию (2:1) и Венесуэлу (1:0), а также проиграли Бразилии (0:4) и разделили очки с командой Эквадора (2:2).

К вышесказанному добавим, что трех из пяти матчах Перу на турнире выиграла ставка на «обе забьют – да». Кроме того, до старта соревнований у сборной было пять поражения в шести играх.

Котировки БК Pinnacle

Победит Бразилия – 1.221

Ничья – 6.420

Победит Перу – 17.990

Статистика

В 4 из 5 прошлых встречах команд побеждала Бразилия

В 4 из 5 предыдущих играх между Бразилией и Перу сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) Бразилия не пропускала больше одного гола в 8 последних играх во всех турнирах

Прогноз

Бразилия надежно обороняется на турнире и мало что позволяет создавать соперникам у собственных ворот. При этом, команда Перу стабильно и крупно уступала оппоненту в предыдущих очных встречах. Разместить ставку на победу Бразилии с форой (-1,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.740.