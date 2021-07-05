«Фола» – «Линкольн Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 20:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Фола» (Люксембург) – «Линкольн Сити» (Гибралтар), который состоится 6 июля 2021 года.

«Фола»

«Фола» является представителем Люксембурга и начинает свой путь с 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов. Команда проводила последние официальные матчи еще в мае, поэтому предстоящий поединок станет открытие нового сезона для этого скромного клуба. Коллектив является большим фаворитом в этом двухматчевом противостоянии.

30 июня «Фола» провела товарищеский матч против «Саабрюкена» (2:1), а в последнем туре чемпионата Люксембурга (30 мая) обыграла на выезде «Женесс» (3:0).

«Линкольн Сити»

Команда выиграла чемпионат Гибралтара в прошлом сезоне, опередив конкурента всего на одно очко. Матч против «Фолы» очень важен для команды, ведь в случае успешного результата по сумме двух матчей, команда продолжит борьбу в еврокубках, что даст ей дополнительные финансы. Матч обещает быть интересным для любителей футбола в исполнении маленьких клубов.

19 мая «Линкольн Сити» выиграл кубок Гибралтара у «Глэдс Юнайтед» (2:0), а 16 мая оказались сильнее «Лайонс Гибралтар» (3:0)

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фола» – 1.38

Ничья – 4.8

Победит «Линколь Сити» – 7.3

Статистика

«Линкольн Сити» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах

«Линкольн Сити» не проигрывает на выезде уже шесть поединков подряд

«Фола» забивает не менее двух мячей за игру на протяжении 16 домашних матчей

Десять последних матчей «Фолы» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Фолы» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Команда обладает более качественным подбором игроков, и руководство ждет от команды из Люксембурга успешной игры и уверенной победы.