«Фола» – «Линкольн Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Фола» (Люксембург) – «Линкольн Сити» (Гибралтар), который состоится 6 июля 2021 года.
«Фола»
«Фола» является представителем Люксембурга и начинает свой путь с 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов. Команда проводила последние официальные матчи еще в мае, поэтому предстоящий поединок станет открытие нового сезона для этого скромного клуба. Коллектив является большим фаворитом в этом двухматчевом противостоянии.
30 июня «Фола» провела товарищеский матч против «Саабрюкена» (2:1), а в последнем туре чемпионата Люксембурга (30 мая) обыграла на выезде «Женесс» (3:0).
«Линкольн Сити»
Команда выиграла чемпионат Гибралтара в прошлом сезоне, опередив конкурента всего на одно очко. Матч против «Фолы» очень важен для команды, ведь в случае успешного результата по сумме двух матчей, команда продолжит борьбу в еврокубках, что даст ей дополнительные финансы. Матч обещает быть интересным для любителей футбола в исполнении маленьких клубов.
19 мая «Линкольн Сити» выиграл кубок Гибралтара у «Глэдс Юнайтед» (2:0), а 16 мая оказались сильнее «Лайонс Гибралтар» (3:0)
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фола» – 1.38
- Ничья – 4.8
- Победит «Линколь Сити» – 7.3
Статистика
- «Линкольн Сити» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Линкольн Сити» не проигрывает на выезде уже шесть поединков подряд
- «Фола» забивает не менее двух мячей за игру на протяжении 16 домашних матчей
- Десять последних матчей «Фолы» закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Фолы» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Команда обладает более качественным подбором игроков, и руководство ждет от команды из Люксембурга успешной игры и уверенной победы.