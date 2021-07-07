Колумбия – Перу: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:53

Букмекерская компания Pinnacle открыла линию на матч за третье место на Кубке Америки Колумбия – Перу, который состоится 10 июля 2021 года.

Колумбия

В полуфинальном матче Кубка Южной Америки Колумбия уступила Аргентине. Основное время матча команды завершили вничью 1:1, а в серии пенальти точней оказались аргентинцы. На текущем турнире сборная Колумбии оформила только одну победу в формате основного времени – в группе над Эквадором (1:0). Также, команда не забивала больше одного мяча в шести последних поединках во всех турнирах.

Перу

Путевку в финал Кубка Америки Перу уступил Бразилии, проиграв сопернику с минимальным счетом (0:1). Прежде перуанцы прошли по пенальти Парагвай (4:3), а на групповой стадии им удалось оформить победы над Венесуэлой (1:0) и Колумбией (2:1). К вышесказанному добавим, что в четырех из шести матчах Перу на турнире выиграла ставка на тотал больше (2,5) голов.

Котировки БК Pinnacle

Победит Колумбия – 1.917

Ничья – 3.470

Победит Перу – 4.560

Статистика

Колумбия побеждала Перу в трех из пяти прошлых очных встречах

В трех из четырех предыдущих дуэлях соперников выиграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) Колумбия не побеждала в 8 из 10 предыдущих матчах во всех турнирах

Прогноз

В матче за третье место над игроками Колумбии и Перу уже не будет давить ответственность за результат. Кроме того, в очных встречах эти сборные стабильно показывают результативный футбол. В букмекерской конторе Pinnacle разместить ставку с условием «обе забьют – да» можно по коэффициенту 2.127.