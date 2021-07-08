«Акрон» Тольятти – «СКА-Хабаровск»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1625745804

вчера, 15:03

Букмекерская контора Pinnacle открыла прием ставок на матч первого тура ФНЛ «Акрон» Тольятти – « СКА -Хабаровск», который пройдет 10 июля 2021 года.

«Акрон» Тольятти

Прошлый розыгрыш чемпионата ФНЛ «Акрон» завершил на 17-м месте в турнирной таблице, опередив зону вылета на один балл. В 42 проведенных поединках команда показала следующие результаты: 10 побед, 12 ничьих и 20 поражений. В процессе подготовки к новому сезону клуб из Тольятти победил в контрольных встречах «Флорешты» (3:0) и «Сфынтул» (1:0), а также проиграл «Петрокубу» (0:1).

« СКА -Хабаровск»

« СКА -Хабаровск» финишировал на 11-й строчке рейтинга в прошлом сезоне российской ФНЛ . Набрав в общей сложности 60 очков, команда существенно отстала от призовой тройки – дистанци 28 баллов. По ходу розыгрыша турнира клуб сумел одержать 17 побед и девять ничьих, потерпев 16 поражений. В контрольных играх перед стартом чемпионата « СКА -Хабаровск» с одинаковым счетом 2:1 победил «Томь» и «Спартак-2».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Акрон» Тольятти – 2.630

Ничья – 3.300

Победит « СКА -Хабаровск» — 2.650

Статистика

«Акрон» не побеждал в 13 прошлых домашних матчах ФНЛ

« СКА -Хабаровск» выиграл 2 из 3 предыдущих гостевых поединка в лиге

-Хабаровск» выиграл 2 из 3 предыдущих гостевых поединка в лиге В прошлом сезоне « СКА -Хабаровск» не уступил «Акрону» — победа дома (2:0) и ничья в гостях (1:1)

Прогноз