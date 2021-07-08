«Акрон» Тольятти – «СКА-Хабаровск»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекерская контора Pinnacle открыла прием ставок на матч первого тура ФНЛ «Акрон» Тольятти – «СКА-Хабаровск», который пройдет 10 июля 2021 года.
«Акрон» Тольятти
Прошлый розыгрыш чемпионата ФНЛ «Акрон» завершил на 17-м месте в турнирной таблице, опередив зону вылета на один балл. В 42 проведенных поединках команда показала следующие результаты: 10 побед, 12 ничьих и 20 поражений. В процессе подготовки к новому сезону клуб из Тольятти победил в контрольных встречах «Флорешты» (3:0) и «Сфынтул» (1:0), а также проиграл «Петрокубу» (0:1).
«СКА-Хабаровск»
«СКА-Хабаровск» финишировал на 11-й строчке рейтинга в прошлом сезоне российской ФНЛ. Набрав в общей сложности 60 очков, команда существенно отстала от призовой тройки – дистанци 28 баллов. По ходу розыгрыша турнира клуб сумел одержать 17 побед и девять ничьих, потерпев 16 поражений. В контрольных играх перед стартом чемпионата «СКА-Хабаровск» с одинаковым счетом 2:1 победил «Томь» и «Спартак-2».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Акрон» Тольятти – 2.630
- Ничья – 3.300
- Победит «СКА-Хабаровск» — 2.650
Статистика
- «Акрон» не побеждал в 13 прошлых домашних матчах ФНЛ
- «СКА-Хабаровск» выиграл 2 из 3 предыдущих гостевых поединка в лиге
- В прошлом сезоне «СКА-Хабаровск» не уступил «Акрону» — победа дома (2:0) и ничья в гостях (1:1)
Прогноз
Прошлый сезон чемпионата «Акрон» провел очень слабо. Кроме того, команда из Тольятти плохо выступает на домашней арене, чем может воспользоваться более опытный «СКА-Хабаровск». В букмекерской конторе Pinnacle ставку на победу гостей с форой (0) можно разместить по коэффициенту 1.909.