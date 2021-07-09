«Спорт Ресифи» — «Флуминенсе»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:03

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на матч очередного тура чемпионата Бразилии «Спорт Ресифи» — «Флуминенсе», который пройдет 11 июля 2021 года.

«Спорт Ресифи»

«Спорт Ресифи» не побеждал в шести прошлых матчах чемпионата Бразилии. В этой серии команда потерпела поражения от «Жувентуде» (0:1), «Коринтианса» (1:2) и «Палмейрас (0:1), а также сыграла вничью с „Куябой“ (0:0), „Сантосом“ (0:0) и „Атлетико“ Гойаниенсе (1:1). В турнирной таблицы Серии A „Спорт Ресифи“ базируется на 17-м месте, набрав всего семь очков. К вышесказанному добавим, что в четырех прошлых матчах команды выиграла ставка ТМ(2,5).

„Флуминенсе“

„Флуминенсе“ набрал четыре из шести возможных очков в двух предыдущих матчах бразильского чемпионата. В гостевой игре против „Фламенго“ команда добилась минимальной победы (1:0), а в домашней встрече против „Сеары“ была зафиксирована ничья (0:0). В общем зачете Серии A „Флуминенсе“ занимает 11-е место, набрав 14 очков в 10 турах. Также стоит отметить, что три прошлых гостевых матча команды завершались выигрышем ставки ТМ(2,5).

Котировки БК Pinnacle

Победит „Спорт Ресифи“ — 3.260

Ничья – 3.020

Победит „Флуминенсе“ — 2.540

Статистика

В 13 из 15 прошлых домашних матчах „Спорт Ресифи“ сыграла ставка ТМ(2,5)

„Спорт Ресифи“ не забивал голы в 5 из 7 предыдущих домашних поединках

„Флуминенсе“ не проигрывал в 17 из 19 предыдущих играх чемпионата

В 3 предыдущих встречах „Спорт Ресифи“ и „Флуминенсе“ сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Разместить ставку на тотал меньше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.483. В очных встречах „Спорт Ресифи“ и „Флуминенсе“ редко превышают лимит в два забитых гола. Помимо этого, обе команды не забивали больше одного мяча в четырех прошлых турах чемпионата.