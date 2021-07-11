«Будучность» — ХИК: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на матч 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов УЕФА «Будучность» — ХИК, который состоится 13 июля 2021 года.
«Будучность»
«Будучность» уступила сопернику в гостях со счетом 1:3, тем самым существенно снизив свои шансы пройти в следующий этап квалификации Лиги Чемпионов. В отборочном цикле турнира УЕФА команда выступает на правах победителя прошлого сезона в чемпионате Черногории, где в 36-и турах она показала такие результаты: 27 побед, четыре ничьи и пять побед. К вышесказанному добавим, что в трех прошлых официальных матчах на своем поле «Будучность» побеждала и выигрывала ставка на ТБ(2,5) голов.
ХИК
ХИК уверенно провел домашнюю игру против оппонента, забив в его ворота три гола, и пропустив в ответ один мяч. Так финский клуб сделал весомую заявку на выход в четвертьфинальный раунд квалификации Лиги Чемпионов УЕФА. В проходящем розыгрыше чемпионата Финляндии коллектив из Хельсинки уверенно лидирует в турнирной таблице с такими показателями: десять побед и одна ничья. Также отметим, что ХИК идет на серии из пяти побед подряд на выезде, в которой команда пропустила всего один гол.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Будучность» — 3.790
- Ничья – 3.470
- Победит ХИК – 2.000
Статистика
- «Будучность» забивала и пропускала голы в 9 из 10 прошлых матчах во всех турнирах
- Победная серия ХИКа длиться десять игр во всех соревнованиях
- В 4 из 6 предыдущих матчах ХИКа проходила ставка на ТБ(2,5)
Прогноз
«Будучности» придется играть на атаку в предстоящем матче, чтобы претендовать на проход в следующий тур. ХИК, в свою очередь, может сконцентрироваться на контратаках, чтобы поразить ворота соперника. Учитывая это, а также результат первой встречи, рекомендуем присмотреться к ставке на «обе забьют – да», которая в букмекерской конторе Pinnacle доступна с коэффициентом 1.756.