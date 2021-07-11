«Будучность» — ХИК: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:00

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на матч 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов УЕФА «Будучность» — ХИК , который состоится 13 июля 2021 года.

«Будучность»

«Будучность» уступила сопернику в гостях со счетом 1:3, тем самым существенно снизив свои шансы пройти в следующий этап квалификации Лиги Чемпионов. В отборочном цикле турнира УЕФА команда выступает на правах победителя прошлого сезона в чемпионате Черногории, где в 36-и турах она показала такие результаты: 27 побед, четыре ничьи и пять побед. К вышесказанному добавим, что в трех прошлых официальных матчах на своем поле «Будучность» побеждала и выигрывала ставка на ТБ (2,5) голов.

ХИК

ХИК уверенно провел домашнюю игру против оппонента, забив в его ворота три гола, и пропустив в ответ один мяч. Так финский клуб сделал весомую заявку на выход в четвертьфинальный раунд квалификации Лиги Чемпионов УЕФА . В проходящем розыгрыше чемпионата Финляндии коллектив из Хельсинки уверенно лидирует в турнирной таблице с такими показателями: десять побед и одна ничья. Также отметим, что ХИК идет на серии из пяти побед подряд на выезде, в которой команда пропустила всего один гол.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Будучность» — 3.790

Ничья – 3.470

Победит ХИК – 2.000

Статистика

«Будучность» забивала и пропускала голы в 9 из 10 прошлых матчах во всех турнирах

Победная серия ХИКа длиться десять игр во всех соревнованиях

В 4 из 6 предыдущих матчах ХИКа проходила ставка на ТБ (2,5)

Прогноз