«Мальме» – «ХИК»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Мальме» — « ХИК », который состоится 21 июля 2021 года

«Мальме»

«Мальме» — представитель Швеции, который периодически радует своих болельщиков попаданиями в крупные европейские турниры. Чемпионат Швеции в самом разгаре, поэтому команда должна находиться в хороших физических кондициях и быть готова к трудному матчу. Шведский коллектив уже прошел один раунд квалификации и продолжает свой путь в групповой этап Лиги Чемпионов.

17 июля «Мальме» обыграл на выезде «Дагерфорс» в чемпионате (5:0), а 13 числа сыграл вничью ответный матч с « ФК Рига» (1:1).

« ХИК »

« ХИК » уверенно лидирует в чемпионате Финляндии и только в последнем туре команда потерпела редкое для себя поражение. Коллектив выиграл 10 из 12 матчей в чемпионате и опережает ближайшего конкурента на 6 очков. В прошлом этапе квалификации команда уверенно прошла «Будучность» Подгорица и сейчас встретится с более серьезным сопротивлением шведского клуба.

17 июля «Хик» уступил на выезде «Оулу» (1:2) в чемпионате, а 13 числа в выездном ответном матче Лиги Чемпионов разгромил «Будучность» Подгорица (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мальме» – 1.427

Ничья – 4.22

Победит « ХИК » – 9.35

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Мальме» закончились исходом «обе забьют — нет»

« ХИК » выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Мальме» одержал только шесть побед

» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Мальме» одержал только шесть побед «Мальме» не уходил с поля без забитого мяча в 18 последних домашних матчах из 20

«Мальме» одержал три победы в товарищеских матчах с « ХИК » не пропустив ни одного мяча

Прогноз

Поставить на победу «Мальме» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.21. Клуб из Швеции гораздо выше классом своего оппонента и попытается решить исход этого противостояния уже в первом матче, не откладывая все на ответный поединок.