ЦСКА – «Уфа»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 17:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата России ЦСКА — «Уфа», который состоится 25 июля 2021 года

ЦСКА

Совсем недавно команду возглавил Алексей Березуцкий, и всем болельщикам очень интересно посмотреть, как коллектив будет играть под руководством клубной легенды. Команда в последних сезонах не могла навязать борьбу за чемпионство, поэтому все ждут от ЦСКА более стабильной игры. Нас ждет очень интересный поединок за три очка, где обе команды не захотят уступать до финального свистка.

19 июля ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» (2:1), а 13 числа оказался сильнее «Злате-Моравце» (2:0). Оба матча носили товарищеский характер.

«Уфа»

«Уфа» только в последнем матче смогла сохранить свое место в РПЛ , поэтому команда получила еще один шанс провести хороший сезон и закрепиться в главном чемпионате России. Уже в первом туре их ждет серьезно испытание на выезде, где шансов побороться за очки будет немного. Чтобы рассчитывать на успех, команде из Уфы следует очень аккуратно играть в обороне и ждать своего момента у ворот соперника.

12 июля «Уфа» проиграла в товарищеском матче «Виктории Плзень» (0:2), а девятого числа оказалась сильнее «Ботошани» (2:1)

Котировки БК Pinnacle

Победит ЦСКА – 1.543

– 1.543 Ничья – 4.05

Победит Уфа – 6.19

Статистика

Четыре из пяти последних матчей ЦСКА закончились исходом «обе забьют — нет»

закончились исходом «обе забьют — нет» «Уфа» не может выиграть на поле ЦСКА уже пять матчей подряд

уже пять матчей подряд Пять последних матчей между командами в чемпионате России закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей «армейцев» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Статистика личных встреч команд говорит за себя, и мы предполагаем, что в этой игре исход также решится благодаря одному забитому голу.