«Мидтьюлланн» — «Селтик»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1627296275

вчера, 13:44

Букмекерская компания Pinnacle открыла выгодную линию на ответный матч квалификации Лиги Чемпионов «Мидтьюлланн» — «Селтик», который состоится 28 июля 2021 года в Дании.

«Мидтьюлланн»

«Мидтьюлланн» добился ничьи в гостевой встрече против «Селтик», сровняв счет в середине второго тайма (1:1). К тому моменту клуб из Дании играл в численном меньшинстве, что не помешало ему организовать взятие ворот соперника.

После матча в Шотландии «Мидтьюлланн» отметился победой в датской Суперлиге. Команда с минимальным счетом одолела в гостях «Ольборг». В турнирной таблице чемпионата Дании действующий победитель лиги занимает четвертое место по итогам двух сыгранных туров.

«Селтик»

«Селтик» в первом матче не удержал победный счет и не воспользовался численным преимуществом состава над соперником. Шотландский клуб в прошлом сезоне Премьер-лиги не составил конкуренции «Рейндежрсу» в борьбе за титул из-за нестабильных выступлений на дистанции.

К вышесказанному добавим, что последние гостевые матчи «Селтик» проводил плохо. Команда не побеждала на выезде в шести играх кряду – три ничьи и три поражения.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мидтьюлланн» — 2.460

Ничья – 3.330

Победит «Селтик» — 3.010

Статистика

«Мидтьюлланн» сыграл вничью в 3 прошлых матчах Лиги Чемпионов

В 3 предыдущих поединках «Мидтьюлланна» в турнире прошла ставка на ТМ(2,5)

«Селтик» не забивал больше одного гола в 7 предыдущих гостевых матчах во всех турнирах

Прогноз

Разместить ставку на тотал меньше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.934. «Мидтьюлланн» в таком формате завершал последние матчи квалификации Лиги Чемпионов, а «Селтик» очень пассивно проводит в атаке гостевые игры.