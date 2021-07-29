«Нижний Новгород» вошел в 13% счастливчиков. Только 4 из 30 новичков РПЛ смогли выиграть первый матч

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вчера, 18:00

А самое высокое место в дебютном сезоне занял «Рубин».

В сегодняшнем историко-статистическом экскурсе расскажем о дебютных матчах и дебютных сезонах в элите российского футбола.

- Первый чемпионат России был сыгран в 1992 году, в высшую лигу тогда входило 20 клубов, которых считаем отцами-основателям.

- Отсчет дебютантом начинаем с сезона-1993, берем в расчет только первые матчи российских клубов на высшем уровне и их результаты в дебютном сезоне. Повторные заходы в РПЛ не учитываются.

- «Нижний Новгород» стал 50-м клубом, который принял участие в розыгрыше чемпионата России на высшем уровне, и 30-м новичком лиги.

- Команда Александра Кержакова добилась исторической победы в первом же матче под знаменами РПЛ . С дебютантами такое случалось нечасто.

Только 4 новичка РПЛ стартовали с побед. Поражений — в 5 раз больше

Победы (4): КАМАЗ (Набережные Челны), «Сатурн» (Раменское), «Волга» (Нижний Новгород), «Нижний Новгород».

Уже во втором по счету чемпионате России один из новичков сумел выиграть стартовый матч: КАМАЗ сходу разобрался с 9-й командой предыдущего сезона — «Уралмашем». Команда Валерия Четверика выиграла 3:1, а по ходу матча даже вела с крупным счетом. Голы забили Владимир Барышев, Роберт Евдокимов и Виктор Панченко.

Следующей победы новичка высшей лиги пришлось ждать 6 лет, пока раменский «Сатурн» не обыграл нижегородский «Локомотив» благодаря голу Игоря Гаврилина. Впрочем, конкретно этот матч — допустимая статистическая подтасовка, ведь «Сатурн» обыграл не старожила элитного дивизиона, а команду, вместе с которой поднялся в «вышку» из первого дивизиона.

Любопытно, 3 из 4 побед дебютантов РПЛ связаны с Нижним Новгородом: в 1999-м «Сатурн» выиграл у представляющего этот город «Локомотива», а в XXI веке только нижегородские клубы стартовали в Премьер-Лиге с трех набранных очков. «Волга» в начале переходного сезона 2011/12 выиграла у «Томи» (2:0), а «Нижний Новгород» в начале этой недели удачно стартовал игрой против «Сочи» (1:0).

Кроме всего прочего, команда Александра Кержакова завалила в дебютном матче самого статусного противника — 5-ю команду предыдущего сезона и представителя РПЛ в еврокубках. О таком дебюте можно только мечтать.

Ничьи (7): «Торпедо- ЗИЛ », «Краснодар», «Амкар» (Пермь), «Сокол» (Саратов), «Анжи» (Махачкала), «Луч» (Владивосток), «Жемчужина» (Сочи).

На самом деле, даже сыграть вничью в первом матче на высшем уровне — приятно и почетно, особенно, если соперник статусный. Пожалуй, ярче всех среди «дружелюбных» выступил саратовский «Сокол», который умудрился не проиграть «Спартаку» в Москве (0:0). Команда Олега Романцева была абсолютным гегемоном чемпионата России на тот момент, «красно-белые» выиграли пять титулов подряд и начали поход за шестым кряду чемпионством нулевой ничьей против «Сокола».

«Анжи» Гаджи Гаджиева в 2000-м тоже дебютировал в высшем дивизионе со счета 0:0 против московского клуба. Было радостно не проиграть «Торпедо», 4-й команде предыдущего сезона. Кто бы мог подумать тогда, что в последнем туре «Анжи» и «Торпедо» будут делить третью строчку в чемпионате. 11 лет спустя «Анжи» и Гаджиев уже выступали в роли встречающих: против махачкалинцев свой первый матч в рамках РПЛ провел «Краснодар». Снова 0:0, «Анжи» не помог даже титулованный Роберто Карлос.

Поражения (19): «Мордовия» (Саранск), «Тамбов», «Сочи», «Тосно» (Ленинградская область), «Оренбург», «Химки», «Спартак» (Нальчик), Уралан (Элиста), «Лада» (Тольятти), «Балтика» (Калининград), «Черноморец» (Новороссийск), «Енисей» (Красноярск), « СКА -Хабаровск», «Уфа», «Сибирь» (Новосибирск), «Томь» (Томск), «Терек» (Грозный), «Арсенал» (Тула), «Рубин» (Казань).

Поражение есть поражение, хотя при желании можно составить градацию — от «достойных» проигрышей до разгромов. Например, «Мордовия» на старте сезона 2012/12 доставила проблемы «Локомотиву» Славена Билича: Кирилл Панченко открыл счет в дебюте, а в итоге «железнодорожники» одержали непростую победу 3:2, оставшись в концовке в меньшинстве. Или, к примеру, «Тамбов» в своем первом матче в РПЛ проиграл 1:2 действующему чемпиону «Зениту».

Хуже всех начинали тульский «Арсенал» Дмитрия Аленичева и «Рубин» Курбана Бердыева, эти команды начали знакомство с Премьер-Лигой с поражений 0:4. От туляков не оставил камня на камне звездный «Зенит» с Халком, Рондоном, Данни, Кришито и Гараем, дело было в 1-м туре сезона 2014/15. «Рубин» за 11.5 лет до этого пропустил четыре безответных мяча от ЦСКА , где резвился Ярошик, а Семак носил капитанскую повязку. Но какими же разными получились судьбы команд, проигравших свои дебютные матчи в РПЛ со счетом 0:4.

Дебютные сезоны новичков. Максимальный результат показал «Рубин»

16 место (6): «Лада» (1994), «Терек» (2005), «Сибирь» (2010), «Арсенал» (2014/15), « СКА -Хабаровск» (2017/18), «Енисей» (2018/19).

- 6 новичков высшей лиги России завершали дебютный сезон на последнем месте в турнирной таблице. Интересно, что дважды топил новичков Дмитрий Аленичев, тренировавший тульский «Арсенал» и красноярский «Енисей».

15 место (3): «Луч» (1993), «Мордовия» (2012/13), «Тосно» (20187/18).

- 9 из 30 новичков — почти треть, не смогли закрепиться в элитном дивизионе с первой попытки.

14 место (3): «Торпедо- ЗИЛ » (2001), «Волга» (2011/12), «Тамбов» (2019/20).

13 место (0)

- Ни один из 30 новичков РПЛ не завершил дебютный сезон на «несчастливой» 13-й строчке. Ох уж эти суеверия.

12 место (3): КАМАЗ (1993), «Уфа» (2014/15), «Сочи» (2019/20).



11 место (4): «Жемчужина» (1993), «Черноморец» (1995), «Амкар» (2004), «Оренбург» (2016/17).

10 место (2): «Сатурн» (1999), «Томь» (2005).

9 место (1): «Химки» (2007), «Краснодар» (2011/12).

- 23 из 30 дебютантов высшего света российского футбола (77%) закончили дебютный сезон в нижней части турнирной таблице.

8 место (2): «Сокол» (2001), «Спартак-Нальчик» (2006).

7 место (2): «Балтика» (1996), «Уралан» (1998).



4 место (1): «Анжи» (2000).

3 место (1): «Рубин» (2003).



- Место «Нижнего Новгорода» в дебютном сезоне узнаем в мае 2022 года. Мы даже нашли причины поддержать команду Кержакова.