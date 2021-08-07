ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Ренн» – «Ланс»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 13:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ренн» — «Ланс», который состоится 8 августа 2021 года

«Ренн»

«Ренн» занял шестое место в прошлом сезоне Лиги 1, что дает ей право сыграть в Лиге Конференций. К первому туру нового сезона коллектив подходит, имея за плечами предсезонный сбор, где коллектив сыграл пять контрольных поединков. Матч против «Ланса» обещает быть напряженным и сложным, ведь оппонент не дает соперникам много забивать в свои ворота. Вероятнее всего «Ренн» попытается сыграть первым номером, чтобы добиться успеха.

31 июля «Ренн» обыграл в товарищеском поединке «Торино» (1:0), а 24 числа команда уступила «Леванте» (1:3).

«Ланс»

«Ланс» же уступил всего одно очко «Ренну» в прошлом сезоне и расположился на седьмом месте. Коллектив разобрал свои ошибки прошлого футбольного года и теперь будет более собранным и настроенным на результат. В матче с «Ренном» команда постарается не дать много пространства сопернику и попытаться найти свои шансы у их ворот. Всех любителей французского футбола ждет настоящая борьба и красивый футбол.

31 июля «Ланс» обыграл в товарищеском матче «Удинезе» (4:1), а 24 числа команда одолела «Реймс» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ренн»– 2.03
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Ланс» – 3.8

Статистика

  • Пять из шести последних матчей «Ланса» закончились исходом «обе забьют»
  • «Ренн» выиграл три из пяти домашних матчей против «Ланса»
  • Четыре из пяти последних матчей «Ренна» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Шесть из семи поединков между командами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ренна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. Коллектив успешно играет против «Ланса» на своем поле и в стартовом матче сезона вряд ли позволит сопернику набрать очки у себя на стадионе.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
3b83h59f9c7e
3b83h59f9c7e
вчера в 20:05
Футбольный клуб «Ренн» одержит победу.
evs3tvpey889
evs3tvpey889
вчера в 20:05
Футбольный клуб «Ренн» выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 14:47
Игра на три результата....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100