«Ренн» – «Ланс»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ренн» — «Ланс», который состоится 8 августа 2021 года

«Ренн»

«Ренн» занял шестое место в прошлом сезоне Лиги 1, что дает ей право сыграть в Лиге Конференций. К первому туру нового сезона коллектив подходит, имея за плечами предсезонный сбор, где коллектив сыграл пять контрольных поединков. Матч против «Ланса» обещает быть напряженным и сложным, ведь оппонент не дает соперникам много забивать в свои ворота. Вероятнее всего «Ренн» попытается сыграть первым номером, чтобы добиться успеха.

31 июля «Ренн» обыграл в товарищеском поединке «Торино» (1:0), а 24 числа команда уступила «Леванте» (1:3).

«Ланс»

«Ланс» же уступил всего одно очко «Ренну» в прошлом сезоне и расположился на седьмом месте. Коллектив разобрал свои ошибки прошлого футбольного года и теперь будет более собранным и настроенным на результат. В матче с «Ренном» команда постарается не дать много пространства сопернику и попытаться найти свои шансы у их ворот. Всех любителей французского футбола ждет настоящая борьба и красивый футбол.

31 июля «Ланс» обыграл в товарищеском матче «Удинезе» (4:1), а 24 числа команда одолела «Реймс» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ренн»– 2.03

Ничья – 3.55

Победит «Ланс» – 3.8

Статистика

Пять из шести последних матчей «Ланса» закончились исходом «обе забьют»

«Ренн» выиграл три из пяти домашних матчей против «Ланса»

Четыре из пяти последних матчей «Ренна» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Шесть из семи поединков между командами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ренна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. Коллектив успешно играет против «Ланса» на своем поле и в стартовом матче сезона вряд ли позволит сопернику набрать очки у себя на стадионе.