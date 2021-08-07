«Ренн» – «Ланс»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ренн» — «Ланс», который состоится 8 августа 2021 года
«Ренн»
«Ренн» занял шестое место в прошлом сезоне Лиги 1, что дает ей право сыграть в Лиге Конференций. К первому туру нового сезона коллектив подходит, имея за плечами предсезонный сбор, где коллектив сыграл пять контрольных поединков. Матч против «Ланса» обещает быть напряженным и сложным, ведь оппонент не дает соперникам много забивать в свои ворота. Вероятнее всего «Ренн» попытается сыграть первым номером, чтобы добиться успеха.
31 июля «Ренн» обыграл в товарищеском поединке «Торино» (1:0), а 24 числа команда уступила «Леванте» (1:3).
«Ланс»
«Ланс» же уступил всего одно очко «Ренну» в прошлом сезоне и расположился на седьмом месте. Коллектив разобрал свои ошибки прошлого футбольного года и теперь будет более собранным и настроенным на результат. В матче с «Ренном» команда постарается не дать много пространства сопернику и попытаться найти свои шансы у их ворот. Всех любителей французского футбола ждет настоящая борьба и красивый футбол.
31 июля «Ланс» обыграл в товарищеском матче «Удинезе» (4:1), а 24 числа команда одолела «Реймс» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ренн»– 2.03
- Ничья – 3.55
- Победит «Ланс» – 3.8
Статистика
- Пять из шести последних матчей «Ланса» закончились исходом «обе забьют»
- «Ренн» выиграл три из пяти домашних матчей против «Ланса»
- Четыре из пяти последних матчей «Ренна» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Шесть из семи поединков между командами закончились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Ренна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. Коллектив успешно играет против «Ланса» на своем поле и в стартовом матче сезона вряд ли позволит сопернику набрать очки у себя на стадионе.