Арбуз во время матча, пицца и суши – после игры. Чем кормят футболистов

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вчера, 20:00

В Бундеслиге раздали игрокам дольки вкусной ложной ягоды.

Диета – основа основ в профессиональном футболе

В РПЛ есть только одно общеизвестное блюдо в футболе – тарасовский борщ. При адаптации любое блюдо подойдет, ведь игрокам проще, чем спортсменам с весовыми категориями. Крепкие ребята попадаются, а в межсезонье многие известные игроки, вроде Азара или Игуаина, могут хорошенько поднабрать. Неймар недавно ходил с пузом, но уже почти в форме.

Сбрасывать вес резко нездорово, но при необходимости включается отдел «Гестапо» – тренеры по физической подготовке. Диетологи, врачи и повара в футбольных клубах в ответе за результаты, правильный рацион поможет уберечь и от лишних травм. Например, немецкие врачи настаивают на пользе арбуза. Нитраты накапливаются ближе к коже ложной ягоды, а мякоть не навредит организму спортсмена. Поэтому по ходу паузы в игре «Аугсбурга» и «Хоффенхайма» игрокам раздали дольки арбуза.

Not Augsburg having a watermelon break during a 0-4 loss like it’s U8 pic.twitter.com/p6x88VTYt0 — Kara Head (@KaraonTW) August 14, 2021

Логика диетолога клуба: арбуз почти полностью состоит из воды, важен как перекус в жару. Легко усваивается, полезен для сердца, с витаминами и минералами. Поедание арбуза не сделало игру «Аугсбурга» лучше – сгорели дома, зато обратили внимание на особенности питания футболистов. На короткой дистанции пища влияет слабо, но чем дольше игрок выступает на высоком уровне – тем быстрее понимает, что правильная диета служит большим помощником.

Рацион футболистов намного калорийнее обычного

Анализ рационов клубов самого разного уровня приводит к общему знаменателю: поскольку расход калорий большой, нагрузки несравнимые с пробежками утром или вечером, то едят как пылесосы. Жена Яремчука шутит, что он ест 13 раз на день. Но если попадет на злого диетолога в клубе – могут запретить, например, огурцы или соусы.

Находятся специалисты, что не любят белый рис и меняют его на бурого брата. Но в случае с профессионалами получаем классику здоровой пищевой привычки. Борщ футболистам РПЛ готовят, ведь те часто его ели в детстве. И иностранцам заходит легко – многие легионеры обожают. Гречкой не пичкают постоянно, если подходят макароны твердых сортов. Но когда повар после паузы готовит гречку с говядиной, то игроки в восторге.

В каждой стране локальные предпочтения. Итальянцы едят больше пасты, чем остальные футболисты. В Германии точно используют в рационах квашеную капусту. Часто молодые футболисты вырастают в небогатых семьях, довольны, что их кормят морепродуктами и экзотическими фруктами круглый год. И после матчей могут побаловать суши, как делают в «Арсенале» и сборной Англии. Повара и диетологи редко жестко ограничивают футболистов.

Пицца после игры, учитывая истощение гликогена в мышцах, не навредит, если на утро будет тренировка. Футболисты не артисты балета, среди них не встретишь больных булимией или анорексией. Рацион профессионального игрока полный и обширный. Может доходить для среднего по весу игрока до 3 000 калорий, хотя здоровяки употребляют еще больше.

- футболистов часто кормят куриным филе, морской рыбой (лосось и сибас в основном), индейкой, вареными яйцами, иногда говядиной. Часто исключают свинину, но надежных научных подтверждений, что употребление этого мяса в меру вредит, не существует.

- много спагетти и пасты из твердых сортов пшеницы, хлебцы, цельнозерновой хлеб, печенье без сливочного масла или маргарина, бурый рис, различные каши, в том числе, на молоке – основные источники углеводов для активного спортсмена.

- много овощей, достаточно фруктов. Допускаются твердые сыры, нежирный творог, свежие базилик, петрушка, руккола и салаты видим в столовых футбольных клубов. А вот джемы часто без сахара, с заменителями.

- хороший чай (в том числе, крепкий и любимый уругвайцами и Гризманном мате) и натуральный кофе присутствуют постоянно, кофеин бодрит футболистов. Также из напитков предлагают свежевыжатые соки, кисели для связок, питьевые йогурты. Отдельно идут различные протеиновые коктейли.

Стандарты меняются от поколения к поколению

Люди всегда обожали калорийную углеводную пищу. Зидан спокойно пожирал пиццу всю жизнь и был стройным. Его метаболизм разрешал любимое блюдо. А вот обмен веществ Месси не справился с шоколадками, газировками и пиццей в промышленных масштабах. Лионель нанял личного диетолога, убрал зависимость от сахара и белого хлеба.

Но, как видите, даже когда Месси постоянно пил «Спрайт» — любимый напиток, и постоянно ел сырную пиццу после матчей, то забивал голы пачками. Кто не умеет играть – тренируется, а если начинаются проблемы с весом или здоровьем – обращаешь внимание на пищу. Или если ты маньяк. Роналду, как знаем, большой противник газировок.

Хотя его демарш против «Кока-Колы» со временем стал напоминать вирусную рекламу. Базовые рекомендации в футболе, как и во многих видах спорта – больше белка, ненасыщенные жиры, много углеводов, но сложных. Но мало кто реально считает по граммам, даже Роналду. Его рацион довольно однообразный, но есть и любопытные позиции.

Криштиану любит грушевый сок, а на ночь ест как раз арбуз. Непонятно, зачем вечером – видать, привычка. Кстати, если мужчина роста и веса Роналду повторит его рацион до запятой, то через год будет весить на 20 килограммов больше. У игрока диета на более чем 3 000 калорий. Даже без десертов и лишнего жира это заметный перебор.

Ожирение давно стало мировой медицинской проблемой, а из-за фэтшейминга нельзя отрезать научные рекомендации. Вес влияет на состояние организма, пандемия это доказала еще раз. Да и в другие болячки любят нагруженные сердца и печенки. Хотя не все футбольные рекомендации по рациону стоит повторять, конечно же.

Игроки спокойно пьют много сока, а это так себе напиток для здорового рациона. И углеводов у них минимум вдвое больше, чем нужно вашему организму. Но истории, когда Месси и компанию переводят на воду и фрукты вместо газировок и шоколадок, учтите. Питание определяет подготовку организма к любым испытаниям, особенно с возрастом.