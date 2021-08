Арбуз во время матча, пицца и суши – после игры. Чем кормят футболистов

В Бундеслиге раздали игрокам дольки вкусной ложной ягоды.

Диета – основа основ в профессиональном футболе

В РПЛ есть только одно общеизвестное блюдо в футболе – тарасовский борщ. При адаптации любое блюдо подойдет, ведь игрокам проще, чем спортсменам с весовыми категориями. Крепкие ребята попадаются, а в межсезонье многие известные игроки, вроде Азара или Игуаина, могут хорошенько поднабрать. Неймар недавно ходил с пузом, но уже почти в форме.

Сбрасывать вес резко нездорово, но при необходимости включается отдел «Гестапо» – тренеры по физической подготовке. Диетологи, врачи и повара в футбольных клубах в ответе за результаты, правильный рацион поможет уберечь и от лишних травм. Например, немецкие врачи настаивают на пользе арбуза. Нитраты накапливаются ближе к коже ложной ягоды, а мякоть не навредит организму спортсмена. Поэтому по ходу паузы в игре «Аугсбурга» и «Хоффенхайма» игрокам раздали дольки арбуза.

Not Augsburg having a watermelon break during a 0-4 loss like it’s U8 pic.twitter.com/p6x88VTYt0