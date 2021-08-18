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Арбуз во время матча, пицца и суши – после игры. Чем кормят футболистов

вчера, 20:00
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В Бундеслиге раздали игрокам дольки вкусной ложной ягоды.

Диета – основа основ в профессиональном футболе

В РПЛ есть только одно общеизвестное блюдо в футболе – тарасовский борщ. При адаптации любое блюдо подойдет, ведь игрокам проще, чем спортсменам с весовыми категориями. Крепкие ребята попадаются, а в межсезонье многие известные игроки, вроде Азара или Игуаина, могут хорошенько поднабрать. Неймар недавно ходил с пузом, но уже почти в форме.

Сбрасывать вес резко нездорово, но при необходимости включается отдел «Гестапо» – тренеры по физической подготовке. Диетологи, врачи и повара в футбольных клубах в ответе за результаты, правильный рацион поможет уберечь и от лишних травм. Например, немецкие врачи настаивают на пользе арбуза. Нитраты накапливаются ближе к коже ложной ягоды, а мякоть не навредит организму спортсмена. Поэтому по ходу паузы в игре «Аугсбурга» и «Хоффенхайма» игрокам раздали дольки арбуза.

Логика диетолога клуба: арбуз почти полностью состоит из воды, важен как перекус в жару. Легко усваивается, полезен для сердца, с витаминами и минералами. Поедание арбуза не сделало игру «Аугсбурга» лучше – сгорели дома, зато обратили внимание на особенности питания футболистов. На короткой дистанции пища влияет слабо, но чем дольше игрок выступает на высоком уровне – тем быстрее понимает, что правильная диета служит большим помощником.

Рацион футболистов намного калорийнее обычного

Анализ рационов клубов самого разного уровня приводит к общему знаменателю: поскольку расход калорий большой, нагрузки несравнимые с пробежками утром или вечером, то едят как пылесосы. Жена Яремчука шутит, что он ест 13 раз на день. Но если попадет на злого диетолога в клубе – могут запретить, например, огурцы или соусы.

Находятся специалисты, что не любят белый рис и меняют его на бурого брата. Но в случае с профессионалами получаем классику здоровой пищевой привычки. Борщ футболистам РПЛ готовят, ведь те часто его ели в детстве. И иностранцам заходит легко – многие легионеры обожают. Гречкой не пичкают постоянно, если подходят макароны твердых сортов. Но когда повар после паузы готовит гречку с говядиной, то игроки в восторге.

В каждой стране локальные предпочтения. Итальянцы едят больше пасты, чем остальные футболисты. В Германии точно используют в рационах квашеную капусту. Часто молодые футболисты вырастают в небогатых семьях, довольны, что их кормят морепродуктами и экзотическими фруктами круглый год. И после матчей могут побаловать суши, как делают в «Арсенале» и сборной Англии. Повара и диетологи редко жестко ограничивают футболистов.

Пицца после игры, учитывая истощение гликогена в мышцах, не навредит, если на утро будет тренировка. Футболисты не артисты балета, среди них не встретишь больных булимией или анорексией. Рацион профессионального игрока полный и обширный. Может доходить для среднего по весу игрока до 3 000 калорий, хотя здоровяки употребляют еще больше.

- футболистов часто кормят куриным филе, морской рыбой (лосось и сибас в основном), индейкой, вареными яйцами, иногда говядиной. Часто исключают свинину, но надежных научных подтверждений, что употребление этого мяса в меру вредит, не существует.

- много спагетти и пасты из твердых сортов пшеницы, хлебцы, цельнозерновой хлеб, печенье без сливочного масла или маргарина, бурый рис, различные каши, в том числе, на молоке – основные источники углеводов для активного спортсмена.

- много овощей, достаточно фруктов. Допускаются твердые сыры, нежирный творог, свежие базилик, петрушка, руккола и салаты видим в столовых футбольных клубов. А вот джемы часто без сахара, с заменителями.

- хороший чай (в том числе, крепкий и любимый уругвайцами и Гризманном мате) и натуральный кофе присутствуют постоянно, кофеин бодрит футболистов. Также из напитков предлагают свежевыжатые соки, кисели для связок, питьевые йогурты. Отдельно идут различные протеиновые коктейли.

Стандарты меняются от поколения к поколению

Люди всегда обожали калорийную углеводную пищу. Зидан спокойно пожирал пиццу всю жизнь и был стройным. Его метаболизм разрешал любимое блюдо. А вот обмен веществ Месси не справился с шоколадками, газировками и пиццей в промышленных масштабах. Лионель нанял личного диетолога, убрал зависимость от сахара и белого хлеба.

Но, как видите, даже когда Месси постоянно пил «Спрайт» — любимый напиток, и постоянно ел сырную пиццу после матчей, то забивал голы пачками. Кто не умеет играть – тренируется, а если начинаются проблемы с весом или здоровьем – обращаешь внимание на пищу. Или если ты маньяк. Роналду, как знаем, большой противник газировок.

Хотя его демарш против «Кока-Колы» со временем стал напоминать вирусную рекламу. Базовые рекомендации в футболе, как и во многих видах спорта – больше белка, ненасыщенные жиры, много углеводов, но сложных. Но мало кто реально считает по граммам, даже Роналду. Его рацион довольно однообразный, но есть и любопытные позиции.

Криштиану любит грушевый сок, а на ночь ест как раз арбуз. Непонятно, зачем вечером – видать, привычка. Кстати, если мужчина роста и веса Роналду повторит его рацион до запятой, то через год будет весить на 20 килограммов больше. У игрока диета на более чем 3 000 калорий. Даже без десертов и лишнего жира это заметный перебор.

Ожирение давно стало мировой медицинской проблемой, а из-за фэтшейминга нельзя отрезать научные рекомендации. Вес влияет на состояние организма, пандемия это доказала еще раз. Да и в другие болячки любят нагруженные сердца и печенки. Хотя не все футбольные рекомендации по рациону стоит повторять, конечно же.

Игроки спокойно пьют много сока, а это так себе напиток для здорового рациона. И углеводов у них минимум вдвое больше, чем нужно вашему организму. Но истории, когда Месси и компанию переводят на воду и фрукты вместо газировок и шоколадок, учтите. Питание определяет подготовку организма к любым испытаниям, особенно с возрастом.

Быть может, не имей Марадона, помимо наркотической зависимости, еще и серьезных проблем с питанием в прошлом, то вместо участия в основе небесной сборной комментировал трансфер Месси в ПСЖ.

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112910415
112910415
сегодня в 06:54
правильное питание - залог спортивного долголетия !
и наоборот
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 21:33
Узнаю тебя Док !!!☝👍✌😉
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:22
Все самое вкусное содержит в основном простые углеводы, которые не способствуют накоплению и восстановлению энергии, а в основном лишь позитивно влияют на жировые отложения. А это конфеты, пироженные, мороженное. Для многих футболистов проблема от них отказаться. Лукаку пришлось садится на специальную диету, чтобы набрать оптимальную форму. Гонсало Игуаин, большой любитель конфет, такое ощущение по внешнему виду, что не является топовым футболистов, имея чуть ли не с десяток килограмм лишнего веса. Рекламное лицо Макдональда - Эден Азар получает от неправильного питания не только лишний вес но и постоянные травмы. А с возрастом и замедлением метаболизма проблем становится больше. Что ж находясь в профессиональном футболе - идешь на определенные жертвы. Хотя и с возрастом любому человеку такой диеты надо придерживаться для сохранения здоровья. Но как порой хочется мороженного!
Viduka
Viduka
вчера в 21:01
Как говорит Варди, лучшая диета - бутылка портвейна накануне матча:)
pgzkgjbu3wh9
pgzkgjbu3wh9
вчера в 20:55
Футболисты голодные не будут. За ними там контроль да контроль.
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