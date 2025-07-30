Середняки перевернули Российскую Премьер-Лигу с ног на голову. Идут без поражений, в отличие от «Спартака» и «Краснодара»

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сегодня, 14:53

«Балтика» и «Акрон» – герои стартовых туров.

Середняки преследуют «Локомотив» в таблице

Тренеры Станкович и Мусаев пережили поражения в РПЛ . Только Деян уступил со «Спартаком» новичку «Балтике», а не лидеру «Локомотиву». А вот Галактионов начал сезон с двух побед. «Зенит», «Динамо» и ЦСКА тоже успели потерять очки в чемпионате. Успех «железнодорожников» отражает задачу на сезон. Руководство клуба дало понять тренеру – или он ведет борьбу за первую тройку, или найдут замену. Волевая команда с глубоким составом в атаке дожала «Сочи» в концовке матча и не пропустила дважды от «Краснодара» на последних минутах. Алексей Батраков помог дублем, «Локомотив» стартовал идеально.

Куда интереснее, что среди семи клубов, которые набрали по четыре очка, есть «Балтика», «Акрон» и «Крылья Советов». Две команды в списке не имеют богатого опыта в РПЛ , а самарцы год назад стартовали с поражений и с разницей 1:10 после трёх первых туров чемпионата. Теперь «Крылья Советов» обыграли «Краснодар» в Кубке России. До этого самарцы не уступили соседскому «Акрону» и сломали в добавленное время «Пари НН». Нельзя отбрасывать фактор везения. Клуб из Тольятти в первом туре пропустил от молодого форварда Ракова, а во втором матче сам забил четыре гола «Сочи» за первый тайм.

Всё быстро меняется. «Сочи» заставил «Динамо» дожимать их в дополнительное время в Кубке. Фаворит уступал 1:2, а Фомин забил победный мяч головой после подачи с угла поля. Карпин использовал резерв, но в основе был Сергеев. На счету форварда дубль против «Сочи». Зрители увидели пять точных ударов, то есть даже невезучая южная команда не всегда играет ужасно. Только с обороной у них беда. И нет Даку, чтобы всё исправить в атаке. Форвард «Рубина» не перешел в «Зенит», зато сравнял счет в игре против Семака. Успехи казанцев удивляют меньше, чем «Акрона» и «Балтики», но Рахимов тоже выше «Спартака».

Ни один из фаворитов не подготовился к сезону

«Локомотив» мог не забить «Сочи» трижды после восьмидесятой минуты. С пенальти в Краснодаре тоже повезло, крутой защитник соперника Коста помог москвичам. Дальше Батраков второй раз в жизни забил головой в РПЛ , но у Воробьева и Комличенко не было коллекции моментов у ворот Агкацева и родного для них клуба. Даже лидерство «Локомотива» с оговорками, ведь важен контекст. Сыграли два тура РПЛ , начался групповой этап Кубка страны. Пока на дистанции в четыре матча увидели только «Краснодар». Но если даже чемпионы не готовы к сезону (три поражения), то нечего требовать от остальных крутого футбола.

«Динамо» дерется, Карпин хорошо погонял футболистов на сборах. В пятерке лидеров по пробегу в лиге есть Фомин и Глебов. Группа атаки могла сыграть лучше, но обыграли «Ростов» и не проиграли «Балтике». Нормальный старт, особенно если сравнивать с приключениями «Спартака». У команды Станковича один забитый по правилам мяч в ворота «Динамо» из Махачкалы и три пропущенных мяча против «Балтики». Команда Талалаева нестабильна: вчера Андрей Викторович проиграл «Акрону» в Кубке на 97-й минуте и набросился на коллегу Тедеева. Арбитру пришлось разнимать менеджеров, а Талалаев извинился.

У середняков есть страсть и поставлена игра без мяча. Фавориты пока не научились забивать после контратак. Даже «Зенит» после непростой волевой домашней победы над «Ростовом» допустил ничью в Казани, хотя вел 0:2. Выносливости не хватает, темп матчей часто меняется. ЦСКА , хотя у них нет поражений, сначала не забил «Оренбургу» – в день нулевой ничьей героями стали голкиперы, а потом провалил первый тайм против «Ахмата». Соперник был ближе к успеху. Грозненцы забили свой мяч, но защитник Круговой, которого перевели в линию атаки, сделал дубль. ЦСКА повезло не только в Суперкубке.

На дне таблицы чемпионата есть сильные команды

Без побед четыре клуба. У «Сочи» огромные проблемы в защите. Испанский тренер Морено страдал на бровке, пока 18-летний Дмитрий Пестряков из «Акрона» создавал гол за голом. Футболисты «Сочи» могли проиграть команде Дзюбы крупнее, чем 0:4, но Артём не реализовал пенальти и попал в каркас ворот. Ещё один аутсайдер, «Пари НН», тоже испуганно подходит к работе без мяча. После добротного тайма против «Краснодара» оборона начудила и подарила чемпионам разгром и единственную победу на старте. А против «Крыльев Советов» нижегородцев подставил вратарь – две ошибки после 90-й минуты.

Кроме ожидаемых аутсайдеров, без очков в РПЛ «Ростов» и «Ахмат», но это совсем другая история. Ростовчане сыграли против «Зенита» и «Динамо». Уступили оба раза с разницей в один мяч. Подопечные Альбы выдали классный первый тайм против петербуржцев, но пока не привыкли развивать атаки без Комличенко, который перешел в «Локомотив». Когда «Ростов» дождется легких соперников, тогда вернется к победам. У команды готов прибавить не только бегунок Кучаев. Отдельно надо рассказать о судьбе «Ахмата», ведь это самая невезучая команда последнего года. И речь не о субъективных оценках матчей.

При подсчете ожидаемых очков (их высчитывают, исходя из качества моментов), «Ахмат» недобрал 18 пунктов в прошлом сезоне. Это с отрывом худший показатель в лиге. Сейчас подопечные Сторожука выше «Динамо» и «Спартака» по качеству своих моментов, но снова у них худшая разница между реальными и ожидаемыми очками во всей лиге. Всё из-за глупого домашнего поражения от «Рубина» – нанесли 24 удара, а допустили 4, но казанцы реализовали два шанса. Дальше Сторожук грамотно разобрал игру ЦСКА , «Ахмат» вел в первом тайме в Москве, а потом два гола Кругового заставили забыть о гостевой победе.