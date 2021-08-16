«Ты смотришь, Харри Кейн?» «Тоттенхэм» и Нуну Санту продолжают огорчать «Ман Сити»

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сегодня, 00:04

Действующий чемпион начал новый сезон с поражения.

«Ты смотришь, Харри Кейн?»

Уже в первом туре чемпионат Англии принес и неожиданный результат, и перчинку. Ведь одной из главных трансферных мировых саг этого лета является история с возможным переходом Харри Кейна из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити». Бомбардир пытается капризничать, остается за пределами заявки на игру, а фанаты уже пытаются окрестить его предателем или дать понять, что его выбор – не лучшее решение.

Поэтому с двойным наслаждением болельщики «шпор» скандировали после игры фразу «Ты смотришь, Харри Кейн?» Они указывали ему на то, что его нынешняя команда сделала с его потенциальной будущей, куда он так стремится. И действительно, не кажется, что «Тоттенхэм» что-то потерял, оставшись без своего главного бомбардира. В отсутствие Кейна ношу лидерства в атаке на себя взял Сон Хын-Мин, который и ранее периодически этим занимался. Его гол в дебюте второго тайма стал единственным в матче.

Помимо Сона героями игры у «Тоттенхэма» стали защитник Танганга и вингер Моура, который своей неутомимостью сильно помог Сону. Да и в целом под началом «шпоры» показали очень боевой, злой и резкий футбол, основанный на командном взаимодействии. Приятно видеть, когда новый тренер с ходу ставит команду на верные рельсы. Но посмотрим, что будет дальше.

Нужда в Кейне

Но это поражение может стать побудительным для Гвардиолы и руководства его клуба к тому, чтобы все-таки приложить больше усилий для подписания Кейна. С одной стороны, если посмотреть на состав «Сити» и увидеть, как на замену выходит Де Брюйне с Жезусом и Зинченко, а на скамейке остаются Ляпорт, Стоунз, Бернарду Силва и Уокер, можно сказать, что все у «горожан» с подбором исполнителей в порядке. Однако наконечника копья не хватает. И вся игра «Сити» против «шпор» была излишне вялой и неповоротливой.

Человек, забивший в Премьер-Лиге 166 мячей в 245 матчах, наверняка добавит остроты. Когда-то именно Гвардиола назвал «Тоттенхэм» «командой Харри Кейна». Этот матч показал, что «шпоры» могут быть «командой Нуну Эшпириту Санту», а вот самим «горожанам» без игрока подобного рода не справиться в условиях, когда конкуренты активно усиливаются и рвут с места в карьер.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 13 (3) – 18 (4)

Может показаться, что «Манчестер Сити» был острее в конкретных моментах, однако в целом по этому компоненту у соперников наблюдалось примерное равенство. Многие из ударов «Сити» не несли должной угрозы, а лишь добивали статистику, тогда как после гола, например, у «Тоттенхэма» был гораздо более явный шанс забить – Бергвейн им не воспользовался. При этом первый тайм в целом вышел довольно закрытым. Команды на двоих нанесли всего один удар в створ. Самым бьющим на поле был Сон, который предпринял пять попыток. Еще по три – у Бергвейна и Моуры, а у «Сити» по три раза били Грилиш, Канселу и Фернандиньо.

Владение мячом (точность передач): 34,6% (79%) — 65,4% (86%)

Мало кто ждал увидеть в этом разделе какие-то иные цифры. Уж что, а контролировать мяч «Сити» не разучился. Он большую часть времени владел мячом, однако этот процент никак не соотносился со степенью остроты и напряжения у ворот «шпор». Причем показатели были примерно одинаковыми и в первом тайме при равном счете, и во втором тайме, когда «Сити» уступал и должен был поднажать. Прибавить качественно после пропущенного гола «горожане» не смогли, и это довольно симптоматично. Именно это позволяет говорить о том, что «Тоттенхэм» добился победы вполне по делу. Забив гол, «шпоры» не принялись оборонять зыбкое преимущество, а играли в прежнем стиле и даже в какой-то степени более азартно и агрессивно. И это без Кейна, чье отсутствие объяснил главный тренер.

Объяснения

Нуну Эшпириту Санту (главный тренер «Тоттенхэма»):

Потрясающе! Это был отличный день. Ребята тяжело работали, много работали, боролись, бегали. Еще предстоит большой путь, но сейчас парни справились хорошо. Каждый раз, когда приходишь на новое место, появляется новая динамика, мы лучше друг друга узнаем, создаем запас для движения вперед. Всегда есть что-то новое, всегда можно что-то улучшить.

(главный тренер «Манчестер Сити»):

Мы позволяли сопернику слишком многое и не могли контролировать ситуацию. Осложняли ситуацию потери. Футбол – это голы. Сон забил, а мы не смогли. Это нормально для сезона с дефицитом подготовки. Настрой был хорошим, но мы проиграли. Я даже больше удивлен тем, как хорошо мы делали многие вещи. Ведь некоторые игроки приехали слишком поздно в клуб. Постепенно они возвращаются и с каждой неделей будут только лучше. Де Брюйне не провел с нами ни одной полноценной тренировки. Ему нужно еще тренироваться, нужно время.

Любопытные факты

40. С начала прошлого сезона Сон Хын-Мин является одним из четырех игроков Премьер-Лиги, который принял участие в 40 голах во всех турнирах как минимум. На его счету 23 гола и 17 голевых передач. Столько же у Мохамеда Салаха, а больше только у Бруну Фернандеша (51) и Харри Кейна (50).

7. Сон забил за «шпоры» семь мячей в ворота «Манчестер Сити». Только Джейми Варди (9) забил больше в ворота «горожан» с момента, когда их возглавил в 2016 году Гвардиола.

3. «Манчестер Сити» проиграл три из последних пяти матчей в Премьер-Лиге. Столько же, сколько за предыдущие 27 матчей.

3. Нуну Эшпириту Санту, ранее возглавлявший «Вулверхэмптон», в качестве тренера трижды обыгрывал Гвардиолу в Премьер-Лиге. Столько же побед только у Клоппа, Сульшера и Моуриньо.

11. На протяжении 11 предыдущих сезонов команды Гвардиолы выигрывали свои первые матчи в лиге. В предыдущий раз Гвардиола уступил в первом матче в 2008 году, когда его «Барселона» в стартовом туре уступила «Нумансии».

3. Это всего лишь третий случай в истории Премьер-Лиги, когда действующий чемпион проигрывает в первом туре следующего чемпионата. Ранее это случилось с «Лестером» в сезоне-2016/17 и с «Челси» в сезоне-2017/18.

3. «Манчестер Сити» проиграл три подряд матча без единого забитого мяча впервые с марта 2007 года. Тогда команду тренировал Стюарт Пирс.

4. Гвардиола проиграл четыре подряд выездных матча против «Тоттенхэма». Это его самая длинная неудачная выездная серия в противостоянии с отдельным соперником.

1. Только одна команда выигрывала Премьер-Лигу, проиграв в стартовом матче. Это был «Манчестер Юнайтед», который так делал три раза (1992/93, 1995/96 и 2012/13).