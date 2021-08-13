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На аукционе за 1 млн долларов выставлена салфетка со слезами Месси

вчера, 17:40

На аукционе выставлена салфетка, которой Лионель Месси вытирал слёзы во время прощальной пресс-конференции с «Барселоной».

В описании указывается, что размер салфетки составляет 20x20 сантиметров, она помята, однако в хорошем состоянии. Также на салфетке содержится слизь из носа Месси, которая пригодна для будущего клонирования.

На аукционе за 1 млн долларов выставлена салфетка со слезами Месси

Ранее на аукцион была выставлена капитанская повязка Криштиану Роналду, которую он бросил на поле во время матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Сербии.

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Все комментарии
hurricaneole
hurricaneole
сегодня в 02:59
Я конечно болею и переживаю за Месси, но это полный бред.
pomor45
pomor45
вчера в 23:03
Идиотизму, как и совершенству, предела нет.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:52
Я БЫ ЗА МИЛЛИОН КУПИЛ БЫ БУМАЖКУ КОТОРОЙ МЕССИ ПОДТИРАЛСЯ ПОСЛЕ 2-8.
mike60
mike60
вчера в 21:48
И смех и грех.Копил всю жизнь деньги . Потом увидел на аукционе слезы Месси и купил.Пришел домой.Жена спрашивает : "Купил загородный дом на берегу моря,о котором мы так долго мечтали?"Нет ,дорогая,я слезы Месси купил!Представьте ее реакцию!А если честно,хоть он и гений,но покупка слез-это уже лишнее.Он тоже человек.Не понимаю этого идолопоклонничества
Timur132
Timur132
вчера в 21:41
Странно, что его последний поход в туалет, в составе Барселоны, не догадались выставить на аукцион..
poodle
poodle
вчера в 21:36
фетишисты побежали за кредитами!)
fanliverpoolfan 77
fanliverpoolfan 77
вчера в 21:05
Во ржака
barcamilan
barcamilan
вчера в 20:57
тот кто купит эту салфетку-полный 56
112910415
112910415
вчера в 20:56
Перспективный бизнес
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 20:36
Может Месси уже продавать свои выделения? Облегчился - рассортировал по банкам - продал.
Милованов
Милованов
вчера в 20:29
Интересно , сколько таких салфеток потом ещё объявится)))
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 20:11
Меня чуть не вырвало от этой новости)
YVG
YVG
вчера в 19:50
Делают деньги из воды.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 19:43
56изма нет предела...
Может есть бумага что он зад потирал...?
311
311
вчера в 19:43
А использованную туалетную бумагу Месси ещё не выставляли на аукцион?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:42, ред.
Чушь какая то...
Если б использованная Месси салфетка со следами ДНК могла стоить 1 млн долларов то клубные уборщики и уборщицы давно бы ездили на работу на Ламборджини и Феррари....
Kostya P.
Kostya P.
вчера в 19:35
Им нужно немедленно запатентовать этот товар , чтоб только лишь Лионеля заплаканные салфетки продавать можно было. Можно будет неплохо зарабатывать и после окончания карьеры.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 19:34
Не сотвори себе кумира! А людям по фиг на этот добрый совет. Сотворяли, сотворяют и будут сотворять... Такова суть человеков.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 19:26
Дотационная процедура ...))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Супервайзер (раскрыть)
вчера в 19:24
Продаете?)) Сторгуемся?)
allemz
allemz
вчера в 19:23
Явно подороже будет салфетки с Дзюбиным "добром"
Kostya P.
Kostya P. ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 19:23
Предприимчивым людям на заметку.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:00
У меня один вопрос к тем кто это всё выкладывает ,
- " Люди вам психиатр не нужен "???
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:52
с ума уже сбрендили, куда мир катится
berda2003
berda2003
вчера в 18:49
дорогие нынче сопли...
youtomee
youtomee ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 18:45
ну это же мало кому будет по карману)
Землянин
Землянин
вчера в 18:35
А в туалет он ходил во время пресс конференции ❓🎃
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:35
На очереди туалетная бумага
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:30, ред.
Интересно, а как эти клоуны будут проверять, та ли именно это салфетка, и точно ли она именно со слезами Месси, причем уже давно высохшими.
1bear
1bear
вчера в 18:29
бред какой то,а салфетки с 62ом не предлагают???
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