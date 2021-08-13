На аукционе за 1 млн долларов выставлена салфетка со слезами Месси

На аукционе выставлена салфетка, которой Лионель Месси вытирал слёзы во время прощальной пресс-конференции с «Барселоной».
В описании указывается, что размер салфетки составляет 20x20 сантиметров, она помята, однако в хорошем состоянии. Также на салфетке содержится слизь из носа Месси, которая пригодна для будущего клонирования.
Ранее на аукцион была выставлена капитанская повязка Криштиану Роналду, которую он бросил на поле во время матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Сербии.
Может есть бумага что он зад потирал...?
Может есть бумага что он зад потирал...?
Если б использованная Месси салфетка со следами ДНК могла стоить 1 млн долларов то клубные уборщики и уборщицы давно бы ездили на работу на Ламборджини и Феррари....
Если б использованная Месси салфетка со следами ДНК могла стоить 1 млн долларов то клубные уборщики и уборщицы давно бы ездили на работу на Ламборджини и Феррари....
- " Люди вам психиатр не нужен "???
- " Люди вам психиатр не нужен "???