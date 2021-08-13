На аукционе за 1 млн долларов выставлена салфетка со слезами Месси

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вчера, 17:40

На аукционе выставлена салфетка, которой вытирал слёзы во время прощальной пресс-конференции с «Барселоной».

В описании указывается, что размер салфетки составляет 20x20 сантиметров, она помята, однако в хорошем состоянии. Также на салфетке содержится слизь из носа Месси, которая пригодна для будущего клонирования.

Ранее на аукцион была выставлена капитанская повязка Криштиану Роналду, которую он бросил на поле во время матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Сербии.