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«Наполи» – «Венеция»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 15:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Венеция», который состоится 22 августа 2021 года

«Наполи»

В прошлом сезоне неаполитанский клуб остановился в шаге от Лиги Чемпионов. Этот факт очень расстроил руководство и болельщиков, но теперь все надеются на успешную игру «Наполи» в чемпионате. Клуб давно показывает свои амбиции на самые высокие места, однако в решающие моменты коллективу не хватает стабильности. В матче с «Венецией», неаполитанцы постараются закрепить статус фаворита матча уверенной победой.

14 августа «Наполи» разгромил в товарищеском матче «Пескару» (4:0), а восьмого числа выиграл сложный матч против «Асколи» (2:1).

«Венеция»

«Венеция» проделала большой путь, чтобы оказаться в серии А, тем самым подарив городу настоящий праздник. Команда выиграла финал плей-офф Серии у «Читтаделлы» и теперь уже в первом туре встретится с одной из самых атакующих команд главного чемпионата Италии. Коллектив постарается закрепиться в этом году в Серии А, что сделать будет не так просто, ведь каждая команда имеет талантливых футболистов и серьезную поддержку фанатов.

15 августа «Венеция» прошла в серии пенальти кубка Италии «Фрозиноне» (2:1), а шестого числа команда разошлась миром с «Гронингеном» (0:0) в товарищеском поединке.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Наполи» – 1.251
  • Ничья – 6.53
  • Победит «Венеция»– 12.66

Статистика

  • «Наполи» не проигрывает уже 15 матчей подряд во всех турнирах
  • «Венеция» не проигрывает на выезде уже семь матчей (включая товарищеские поединки)
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
  • Неаполитанский клуб забивает на своем поле уже 14 матчей подряд

Прогноз

Поставить на победу «Наполи» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. «Венеция» в своем первом матче Серии А не сможет оказать должное сопротивление команде из Неаполя. Предполагаем, что хозяева забьют несколько безответных мячей в этом поединке.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
49jty8hjhaev
49jty8hjhaev
вчера в 16:03
Футбольный клуб Наполи одержит победу.
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