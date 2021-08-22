«Наполи» – «Венеция»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Венеция», который состоится 22 августа 2021 года

«Наполи»

В прошлом сезоне неаполитанский клуб остановился в шаге от Лиги Чемпионов. Этот факт очень расстроил руководство и болельщиков, но теперь все надеются на успешную игру «Наполи» в чемпионате. Клуб давно показывает свои амбиции на самые высокие места, однако в решающие моменты коллективу не хватает стабильности. В матче с «Венецией», неаполитанцы постараются закрепить статус фаворита матча уверенной победой.

14 августа «Наполи» разгромил в товарищеском матче «Пескару» (4:0), а восьмого числа выиграл сложный матч против «Асколи» (2:1).

«Венеция»

«Венеция» проделала большой путь, чтобы оказаться в серии А, тем самым подарив городу настоящий праздник. Команда выиграла финал плей-офф Серии у «Читтаделлы» и теперь уже в первом туре встретится с одной из самых атакующих команд главного чемпионата Италии. Коллектив постарается закрепиться в этом году в Серии А, что сделать будет не так просто, ведь каждая команда имеет талантливых футболистов и серьезную поддержку фанатов.

15 августа «Венеция» прошла в серии пенальти кубка Италии «Фрозиноне» (2:1), а шестого числа команда разошлась миром с «Гронингеном» (0:0) в товарищеском поединке.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 1.251

Ничья – 6.53

Победит «Венеция»– 12.66

Статистика

«Наполи» не проигрывает уже 15 матчей подряд во всех турнирах

«Венеция» не проигрывает на выезде уже семь матчей (включая товарищеские поединки)

Три из четырех последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Неаполитанский клуб забивает на своем поле уже 14 матчей подряд

Прогноз

Поставить на победу «Наполи» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. «Венеция» в своем первом матче Серии А не сможет оказать должное сопротивление команде из Неаполя. Предполагаем, что хозяева забьют несколько безответных мячей в этом поединке.