«Наполи» – «Венеция»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Венеция», который состоится 22 августа 2021 года
«Наполи»
В прошлом сезоне неаполитанский клуб остановился в шаге от Лиги Чемпионов. Этот факт очень расстроил руководство и болельщиков, но теперь все надеются на успешную игру «Наполи» в чемпионате. Клуб давно показывает свои амбиции на самые высокие места, однако в решающие моменты коллективу не хватает стабильности. В матче с «Венецией», неаполитанцы постараются закрепить статус фаворита матча уверенной победой.
14 августа «Наполи» разгромил в товарищеском матче «Пескару» (4:0), а восьмого числа выиграл сложный матч против «Асколи» (2:1).
«Венеция»
«Венеция» проделала большой путь, чтобы оказаться в серии А, тем самым подарив городу настоящий праздник. Команда выиграла финал плей-офф Серии у «Читтаделлы» и теперь уже в первом туре встретится с одной из самых атакующих команд главного чемпионата Италии. Коллектив постарается закрепиться в этом году в Серии А, что сделать будет не так просто, ведь каждая команда имеет талантливых футболистов и серьезную поддержку фанатов.
15 августа «Венеция» прошла в серии пенальти кубка Италии «Фрозиноне» (2:1), а шестого числа команда разошлась миром с «Гронингеном» (0:0) в товарищеском поединке.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Наполи» – 1.251
- Ничья – 6.53
- Победит «Венеция»– 12.66
Статистика
- «Наполи» не проигрывает уже 15 матчей подряд во всех турнирах
- «Венеция» не проигрывает на выезде уже семь матчей (включая товарищеские поединки)
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
- Неаполитанский клуб забивает на своем поле уже 14 матчей подряд
Прогноз
Поставить на победу «Наполи» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. «Венеция» в своем первом матче Серии А не сможет оказать должное сопротивление команде из Неаполя. Предполагаем, что хозяева забьют несколько безответных мячей в этом поединке.