Фанаты «Ниццы» сорвали матч с «Марселем». От летающих бутылок до драки с футболистами

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вчера, 12:28

А «технарь» получит «Олимпик».

Футболистам «Марселя» тотально отказано в гостеприимстве

Прежде, чем рассказать свежую историю, нужно вернуться на две недели назад. В первом туре Лиги 1 «Марсель» играл на выезде против «Монпелье». Хозяева уже к 34-й минуте добились преимущества в два мяча, но с середины второго тайма команда Хорхе Сампаоли начала отыгрываться и в течение 12 минут совершила выдающийся камбэк: превратили 0:2 в 3:2.

Местным фанатам такое развитие событий пришлось не по душе, и они выбрали глупый способ выразить свое веское «фи!». На 89-й минуте игры с трибун полетели бутылки, один из импровизированных снарядов прилетел в лицо запасному футболисту «Марселя» Валентену Ронже. Полузащитник отделался рассечением губы, а главный арбитр встречи проявил принципиальность, несмотря на готовность игроков довести матч до конца.

Жереми Пиньяр принял волевое решение и увел команды в раздевалку. Спустя некоторое время футболисты вернулись на поле и доиграли до финального свистка без новых инцидентов. «Марсель» удержал победный счет, но у футболистов наверняка остался неприятный осадок и появились триггеры относительно летающих бутылок.

Из искры вспыхнуло пламя

Во втором туре уже сам «Марсель» упустил преимущество в два мяча в домашней игре с «Бордо», а в третьем отправился в гости к «Ницце». Второй выезд «Марселя» в сезоне — и снова хамское поведение хозяйских болельщиков. «Ницца» вела со счетом 1:0 после гола Каспера Дольберга в начале второго тайма, а их фанаты на протяжении всей встречи всячески провоцировали гостевую команду и бросали с трибун различные предметы.

Арбитру Бенуа Бастьену стоило поступить так же, как его коллега Жереми Пиньяр двумя неделями раньше — увести команды в раздевалки, дать объявление по стадиону, что еще один прилетевший с трибуны на поле предмет приведет к отмене матча. Такие санкции у рефери были, но он предпочел закрыть глаза на шалости фанатов, что в результате привело к худшим последствиям.

На 75-й минуте метко брошенная бутылка прилетела в спину Димитри Пайета, готовившегося подавать угловой. Форвард «Марселя» психанул и запустил бутылку обратно в гущу фанатов — не самое умное решение, но по-человечески футболиста понять можно. Пайет поддался на провокацию, а его оппоненты только того и ждали: фанаты начали выбегать на поле, явно намереваясь совершить расправу.

Dimitri Payet's back. pic.twitter.com/hFmiwg97ni — Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021

В результате возникшей потасовки пострадали несколько футболистов «Марселя», пытавшихся вступиться за Димитри Пайета, не остался в стороне горячий аргентинский парень Хорхе Сампаоли и члены его тренерского штаба, которые вместе с боссом полезли в драку. В конце концов, обе команды ушли в раздевалку, а «Марсель» отказался возвращаться на поле даже после того, как фанаты вернулись на трибуны после переговоров с президентом «Ниццы» Жаном-Пьером Ривером.

«Марселю» грозит техническое поражение

После переговоров с фанатами и водворения их обратно на трибуны президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер гарантировал безопасность, однако представители «Марселя» не придали значения этому обещанию и отказались выходить на поле. Примерно через час после прорыва фанатов футболисты «Ниццы» и судейская бригада вернулись на поле, но Бенуа Бастьену пришлось дать финальный свисток ввиду отсутствия второй команды.

Согласно регламенту Профессиональной лиги футбола Франции, «Марселю» будет засчитано техническое поражение за неявку на игру (или ее часть, как в данном случае). Впрочем, этот случай требует тщательного и всестороннего разбирательства, ведь футболисты «Марселя» отказались продолжать игру из-за вполне обоснованных опасений за собственную безопасность. Честно ли заставлять игроков в такой ситуации? Соблюдается ли самый главный принцип — спортивный? Этими вопросами задается и президент «Марселя» Пабло Лонгория:

Арбитр был на нашей стороне, он решил прекратить игру, но Лига настаивала на возобновлении, что было неприемлемо для нас. Мы должны создать прецедент для французского футбола.

Мэр Марселя тоже не остался в стороне и поддержал свою команду:

Травмированные игроки, не справившаяся охрана. Матч «Ниццы» и «Марселя» не должен был возобновиться. Печальное решение. Горд своей командой, которая не поддалась на этот цирк. Такое решение не имеет ничего общего со спортивным духом. Лиге стоило прервать матч, отменить его и переиграть. Такое решение неприемлемо. Игроки были в положении, при котором было невозможно продолжить матч. Мы не играем в футбол так, будто идем на войну. Это не война и не битва.

Важно создать правильный прецедент

Любое решение Профессиональной лиги футбола Франции создаст прецедент, и это накладывает немалую ответственность на чиновников. Засчитать «Марселю» техническое поражение — значит, занять сторону хулиганов. Случись такое, и фанаты других клубов тоже начнут добывать победы для любимых команд с помощью летающих бутылок и запугивания противников.

Ответ на происшествие в Ницце может быть один и только один: Лига 1 должна показать, что забота о здоровье и безопасности участников матча на первом месте. Иначе так и останутся «лигой фермеров» даже с Лионелем Месси и Серхио Рамосом. Настаивать на возобновлении матча после прорыва фанатов на поле было безумием, но одуматься еще не поздно.

Если уж на то пошло, техническое поражение должна получить «Ницца» вместе с запретом на посещение фанатского сектора. Не вполне справедливо переносить грехи фанатов на клуб и команду, которая могла довести дело до победы без такой «помощи» трибун, но в данном случае жесткие меры нужны, чтобы невоспитанные парни на трибунах на своей шкуре прочувствовали, где пролегает черта между поддержкой своей команды и преступлением.