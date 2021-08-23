«ПСВ — „Бенфика“: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов ПСВ — «Бенфика», который состоится 24 августа 2021 года

ПСВ

Коллектив из Нидерландов проиграл первый матч, однако сохранил неплохие шансы на продолжение борьбы. После первого тайма в Португалии казалось, что шансы у клуба минимальны, однако гол во второй половине встречи и качество игры оставляют надежду болельщикам и руководству. В чемпионате страны ПСВ команда выиграла оба стартовых матча и находится в группе лидеров.

21 августа ПСВ крупно обыграл на своем поле «Камбур» в чемпионате (4:1), а 18 августа проиграл первый матч квалификации Лиги Чемпионов «Бенфике» (1:2).

«Бенфика»

Португальская команда очень уверена в себе и находится в хороших физических кондициях. Несмотря на пропущенный во втором тайме мяч, именно «орлы» считаются фаворитами противостояния, однако это следует доказать на футбольном поле. Команда имеет хорошую победную серию, а также выиграла три стартовых матча в своем чемпионате.

21 августа «Бенфика» обыграла на выезде «Жил Висенте» в чемпионате Португалии, а 18 числа оказалась сильнее в первом матче с ПСВ (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСВ – 1.952

– 1.952 Ничья – 3.73

Победит «Бенфика» – 3.92

Статистика

«Бенфика» выиграла 12 из 15 последних матчей во всех турнирах, как и ПСВ за тот же промежуток времени

за тот же промежуток времени ПСВ забивает на своем поле уже более 25 матчей подряд во всех турнирах

забивает на своем поле уже более 25 матчей подряд во всех турнирах Шесть последних личных встреч между клубами заканчивались исходом «обе забьют»

«Бенфика» в 9 из 10 выездных последних поединках забивала не менее двух мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.847. Обе команды исповедуют атакующий стиль и велика вероятность, что болельщики увидят большое количество голов в борьбе за выход в групповой этап.