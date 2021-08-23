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«ПСВ — „Бенфика“: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 14:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов ПСВ — «Бенфика», который состоится 24 августа 2021 года

ПСВ

Коллектив из Нидерландов проиграл первый матч, однако сохранил неплохие шансы на продолжение борьбы. После первого тайма в Португалии казалось, что шансы у клуба минимальны, однако гол во второй половине встречи и качество игры оставляют надежду болельщикам и руководству. В чемпионате страны ПСВ команда выиграла оба стартовых матча и находится в группе лидеров.

21 августа ПСВ крупно обыграл на своем поле «Камбур» в чемпионате (4:1), а 18 августа проиграл первый матч квалификации Лиги Чемпионов «Бенфике» (1:2).

«Бенфика»

Португальская команда очень уверена в себе и находится в хороших физических кондициях. Несмотря на пропущенный во втором тайме мяч, именно «орлы» считаются фаворитами противостояния, однако это следует доказать на футбольном поле. Команда имеет хорошую победную серию, а также выиграла три стартовых матча в своем чемпионате.

21 августа «Бенфика» обыграла на выезде «Жил Висенте» в чемпионате Португалии, а 18 числа оказалась сильнее в первом матче с ПСВ (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит ПСВ – 1.952
  • Ничья – 3.73
  • Победит «Бенфика» – 3.92

Статистика

  • «Бенфика» выиграла 12 из 15 последних матчей во всех турнирах, как и ПСВ за тот же промежуток времени
  • ПСВ забивает на своем поле уже более 25 матчей подряд во всех турнирах
  • Шесть последних личных встреч между клубами заканчивались исходом «обе забьют»
  • «Бенфика» в 9 из 10 выездных последних поединках забивала не менее двух мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.847. Обе команды исповедуют атакующий стиль и велика вероятность, что болельщики увидят большое количество голов в борьбе за выход в групповой этап.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
552pf663e7st
552pf663e7st
вчера в 21:23
Футбольный клуб ПСВ (Эйндховен) выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 16:56
Хозяева должны выигрывать...
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