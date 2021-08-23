«ПСВ — „Бенфика“: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов ПСВ — «Бенфика», который состоится 24 августа 2021 года
ПСВ
Коллектив из Нидерландов проиграл первый матч, однако сохранил неплохие шансы на продолжение борьбы. После первого тайма в Португалии казалось, что шансы у клуба минимальны, однако гол во второй половине встречи и качество игры оставляют надежду болельщикам и руководству. В чемпионате страны ПСВ команда выиграла оба стартовых матча и находится в группе лидеров.
21 августа ПСВ крупно обыграл на своем поле «Камбур» в чемпионате (4:1), а 18 августа проиграл первый матч квалификации Лиги Чемпионов «Бенфике» (1:2).
«Бенфика»
Португальская команда очень уверена в себе и находится в хороших физических кондициях. Несмотря на пропущенный во втором тайме мяч, именно «орлы» считаются фаворитами противостояния, однако это следует доказать на футбольном поле. Команда имеет хорошую победную серию, а также выиграла три стартовых матча в своем чемпионате.
21 августа «Бенфика» обыграла на выезде «Жил Висенте» в чемпионате Португалии, а 18 числа оказалась сильнее в первом матче с ПСВ (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ПСВ – 1.952
- Ничья – 3.73
- Победит «Бенфика» – 3.92
Статистика
- «Бенфика» выиграла 12 из 15 последних матчей во всех турнирах, как и ПСВ за тот же промежуток времени
- ПСВ забивает на своем поле уже более 25 матчей подряд во всех турнирах
- Шесть последних личных встреч между клубами заканчивались исходом «обе забьют»
- «Бенфика» в 9 из 10 выездных последних поединках забивала не менее двух мячей
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.847. Обе команды исповедуют атакующий стиль и велика вероятность, что болельщики увидят большое количество голов в борьбе за выход в групповой этап.