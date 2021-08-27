«Нант» – «Лион»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Нант» — «Лион», который состоится 27 августа 2021 года
«Нант»
«Нант» смог набрать четыре очка в трех стартовых турах чемпионата Франции, что является средним результатом. Команда пытается найти свою игру, что получается с переменным успехом. Игрокам предстоит матч с одним из грандов французского футбола, однако соперник находится не в лучших физических кондициях, поэтому моменты у «Нанта» определенно будут, их нужно просто постараться реализовать.
22 августа «Нант» минимально уступил на выезде «Ренну» (0:1), а 15 числа команда одержала победу над «Мецом» (2:0).
«Лион»
Клуб потерял одного из своих лидеров – Мемфиса Депая, и на данный момент провалил старт чемпионата, ведь в активе команды всего два очка. Такая ситуация не может устраивать болельщиков и руководство, поэтому тренерскому штабу придется серьезно поработать, чтобы вопрос о их соответствии занимаемой должности не возникал в ближайшее время. В предстоящем матче команда попытается захватить инициативу со стартовых минут и играть первым номером.
22 августа «Лион» упустил победу в домашнем матче с «Клермоном» (3:3), а 15 числа крупно проиграл на выезде «Анже» (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Нант» – 4.84
- Ничья – 4.05
- Победит «Лион» – 1.751
Статистика
- «Лион» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- «Нант» проиграл три последних матча «Лиону» в чемпионате Франции и кубке страны
- Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
- «Нант» проиграл семь домашних поединков из десяти за последнее время
Прогноз
Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.751. «Лион» не в лучшей форме, однако их соперник имеет плохую статистику домашних матчей и не сможет на данный момент оказать должное сопротивление. Предполагаем, что встреча закончится минимальной победой гостей.