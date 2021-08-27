«Нант» – «Лион»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1630073976

сегодня, 17:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Нант» — «Лион», который состоится 27 августа 2021 года

«Нант»

«Нант» смог набрать четыре очка в трех стартовых турах чемпионата Франции, что является средним результатом. Команда пытается найти свою игру, что получается с переменным успехом. Игрокам предстоит матч с одним из грандов французского футбола, однако соперник находится не в лучших физических кондициях, поэтому моменты у «Нанта» определенно будут, их нужно просто постараться реализовать.

22 августа «Нант» минимально уступил на выезде «Ренну» (0:1), а 15 числа команда одержала победу над «Мецом» (2:0).

«Лион»

Клуб потерял одного из своих лидеров – Мемфиса Депая, и на данный момент провалил старт чемпионата, ведь в активе команды всего два очка. Такая ситуация не может устраивать болельщиков и руководство, поэтому тренерскому штабу придется серьезно поработать, чтобы вопрос о их соответствии занимаемой должности не возникал в ближайшее время. В предстоящем матче команда попытается захватить инициативу со стартовых минут и играть первым номером.

22 августа «Лион» упустил победу в домашнем матче с «Клермоном» (3:3), а 15 числа крупно проиграл на выезде «Анже» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Нант» – 4.84

Ничья – 4.05

Победит «Лион» – 1.751

Статистика

«Лион» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах

«Нант» проиграл три последних матча «Лиону» в чемпионате Франции и кубке страны

Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Нант» проиграл семь домашних поединков из десяти за последнее время

Прогноз

Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.751. «Лион» не в лучшей форме, однако их соперник имеет плохую статистику домашних матчей и не сможет на данный момент оказать должное сопротивление. Предполагаем, что встреча закончится минимальной победой гостей.