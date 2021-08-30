Дания – Шотландия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Дания — Шотландия, который состоится 01 сентября 2021 года
Дания
Сборная Дании находится в отличной физической форме и набрала девять очков в трех матчах. Команда хорошо выступила на чемпионате Европы, где добралась до полуфинала турнира, а сейчас коллектив будет сфокусирован на выполнение цели в этой квалификации. В матче с Шотландией датчане выглядят несомненными фаворитами и будут играть первым номером, полностью контролируя ход поединка.
7 июня Дания проиграла только в дополнительное время сборной Англии (1:2) в полуфинале ЧЕ 2020, а 3 июня команда обыграла Чехию (2:1).
Шотландия
Шотландия запомнилась всем болельщикам выступлением на ЧЕ 2020, однако выйти из группы коллективу не удалось. Сборная идет на втором месте в квалификации на Чемпионат Мира и имеет в активе пять очков. В предстоящем матче шотландцам придется больше обороняться, ведь они будут противостоять лидеру и фавориту группы.
22 июня сборная Шотландии проиграла Хорватии (1:3), а 18 числа команда разошлась миром с командой Англии (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Дания – 1.46
- Ничья – 4.45
- Победит Шотландия – 7.75
Статистика
- Дания выиграла шесть матчей из десяти последних встреч, а Шотландия одержала только две победы
- Шотландия в последних двух матчах оказывалась сильнее сборной Дании
- Три из пяти последних матчей Шотландии на выезде закончились вничью
- Четыре из пяти личных встреч между командами завершились тоталом меньше 1.5 мяча
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.787. Команды в личных встречах играют в закрытый футбол и очень мало забивают. Предполагаем, что и в этот раз большого количества мячей болельщики не увидят.