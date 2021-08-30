Дания – Шотландия: прогноз и ставки БК Pinnacle

1630305821

сегодня, 09:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Дания — Шотландия, который состоится 01 сентября 2021 года

Дания

Сборная Дании находится в отличной физической форме и набрала девять очков в трех матчах. Команда хорошо выступила на чемпионате Европы, где добралась до полуфинала турнира, а сейчас коллектив будет сфокусирован на выполнение цели в этой квалификации. В матче с Шотландией датчане выглядят несомненными фаворитами и будут играть первым номером, полностью контролируя ход поединка.

7 июня Дания проиграла только в дополнительное время сборной Англии (1:2) в полуфинале ЧЕ 2020, а 3 июня команда обыграла Чехию (2:1).

Шотландия

Шотландия запомнилась всем болельщикам выступлением на ЧЕ 2020, однако выйти из группы коллективу не удалось. Сборная идет на втором месте в квалификации на Чемпионат Мира и имеет в активе пять очков. В предстоящем матче шотландцам придется больше обороняться, ведь они будут противостоять лидеру и фавориту группы.

22 июня сборная Шотландии проиграла Хорватии (1:3), а 18 числа команда разошлась миром с командой Англии (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Дания – 1.46

Ничья – 4.45

Победит Шотландия – 7.75

Статистика

Дания выиграла шесть матчей из десяти последних встреч, а Шотландия одержала только две победы

Шотландия в последних двух матчах оказывалась сильнее сборной Дании

Три из пяти последних матчей Шотландии на выезде закончились вничью

Четыре из пяти личных встреч между командами завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.787. Команды в личных встречах играют в закрытый футбол и очень мало забивают. Предполагаем, что и в этот раз большого количества мячей болельщики не увидят.