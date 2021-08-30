Франция – Босния и Герцеговина: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 13:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Франция – Босния и Герцеговина, который состоится 01 сентября 2021 года

Франция

Действующий чемпион мира не смог порадовать своих болельщиков на Евро 2020, но остается одним из главных фаворитов предстоящего турнира. Команда идет на первом месте в группе, имея в активе семь очков и опережая ближайшего соперника на четыре пункта. В предстоящем матче французские футболисты будут большую часть времени владеть мячом и пытаться вскрыть оборону соперника.

28 июня сборная Франции проиграла в серии пенальти команде Швейцарии (3:4), а 23 числа на групповом этапе разошлась миром со сборной Португалии (2:2).

Босния и Герцеговина

Команда Боснии и Герцеговины не может похвастаться успешными результатами в квалификации на ЧМ 2022. Коллектив провел на данный момент всего два матча и довольствуется лишь одним очком. Эксперты очень невысоко оценивают шансы этой сборной квалифицироваться на турнир, а в выездном матче против французов, игрокам придется отсиживаться в обороне практически весь матч.

6 июня Босния и Герцеговина уступила в товарищеском матче Дании (0:2), а 2 июня был проведен контрольный поединок с Черногорией (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Франция – 1.181

Ничья – 3.75

Победит Босния и Герцеговина – 16.79

Статистика

Босния и Герцеговина не знает побед уже 13 матчей подряд

Франция не проиграла ни одного матча из десяти последних в основное время

Босния и Герцеговина не обыгрывала Францию в пяти последних встречах (три поражения и две ничьи)

Четыре из пяти последних матчей между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить победу Франции с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Сборная Франции наверняка хочет решить вопрос выхода из группы с первого места как можно раньше, поэтому предполагаем, что шансов у гостей в этой встрече не будет.