Вчера ПСЖ отказался от 220 млн евро. Как сорвались трансферы Мбаппе, Кейна и Холанда

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01 сентября 2021, 20:57

Всюду велись переговоры, но продавец отказывался.

Эрлинг Холанд в ПСЖ или «Ман Сити»

Оценочная стоимость сделки: 200 млн евро.

В случае продажи Мбаппе в «Реал» у шейхов уже были наготове деньги на Холанда. Понятно, что когда у тебя Икарди, Ди Мария, Дракслер, Мбаппе, Неймар и Месси в атаке, то нет смысла уже сейчас тратить неприличную сумму на Эрлинга. Но у норвежца безумная статистика, даже «Бавария» за ним присматривает, хотя подобная сделка – с отчислениями агенту 40 млн евро, не в стиле клуба из Мюнхена. А вот «Манчестер Сити» мог включиться, но Гвардиола испугался брать на себя ответственность – на случай, если Эрлинг не заиграет.

Жуль Кунде и «Челси»

Оценочная стоимость сделки: 60 млн евро.

Поскольку Грановская аккумулировала за лето продажами и арендами больше, чем потратили на трансфер Лукаку и аренду Сауля, то у Тухеля оставались деньги на еще одного новичка, о переговорах с клубом которого давно говорят. Кунде прилично смотрелся в «Севилье», для сенегальца Менди такой напарник был бы уместным, говорят на одном языке. Но испанцы отказали «Челси», англичан отпугнула клаусула – 80 млн евро. У «Барселоны» не было денег на Кунде. «Реал» собирал средства для трансфера Мбаппе. Вот так Кунде и остался в «Севилье», хотя в интервью подчеркивал, что готов двигаться дальше.

Миралем Пьянич в «Ювентус»

Оценочная стоимость сделки: 20 млн евро.

Бедняга пошел от Роналду к Месси, а не получил ни трофеев, ни игровой практики, ни счастья на поле в новой команде. Пьянич хотел вернуться в «Ювентус», Аллегри просил Аньелли взять игрока хотя бы в аренду на два года. Как видите, не получилось – трансферное окно закрыто, а боснийский полузащитник, что не вписывается в планы Кумана, ведь у него есть Педри, Бускетс и Де Йонг. Обмен Артура на Пьянича изначально был с душком – обоих игроков переоценили, поскольку это выгодно клубам для отчетности перед УЕФА . В результате Пьянич не заиграл и едва не стал одноклубником Кокорина. Но и «Фиорентина» сделку провернуть не успела.

Федерико Кьеза в «Ливерпуль»

Оценочная стоимость сделки: 70 млн евро.

Стань чемпионом Европы, будучи важным в составе своей команды – за тобой придут из АПЛ . «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль» оценивали возможность подписать Федерико. Но Аллегри после возвращения, как подсказывают итальянские инсайдеры, заблокировал такую опцию. Был готов расстаться с Роналду, как видим, но отказался от продажи молодого разнопланового итальянца. Верное решение и для клуба, и для игрока – воспитанник «Фиорентины» мог не адаптироваться в АПЛ сразу. И составы у клубов, что к нему присматривались, слишком полнокровные – нигде Кьеза не нужен в железной основе. «Ювентусу» будет сложно сохранить свои позиции, но там Федерико на своем месте.

Погба и «Реал», «Ювентус» или ПСЖ

Оценочная стоимость сделки: 60 млн евро.

Когда появилась информация о возвращении Роналду, то параллельно заговорили, что МЮ готов попрощаться с Погба. Агент француза сто раз намекал на уход, но у Поля такие запросы по контракту, что не каждый клуб его потянет. С другой стороны, в самом «Манчестер Юнайтед» не спешат продлевать контракт с хавбеком, а действующее соглашение заканчивается через год. Очевидно, что переплачивать прямо сейчас ПСЖ и «Ювентус» не захотели, а «Реал» выбрал промежуточный вариант – Камавинга, но может отсыпать Райоле много денег через год, чтобы Погба выбрал клуб, где его когда-то ждал Зидан. Кроос и Модрич стареют, им нужна замена, а Полю всего 28 лет. Но трансфер не состоялся, так что пока хавбек побегает за самый сильный МЮ на его памяти.

Роберт Левандовски в ПСЖ

Оценочная стоимость сделки: 117 млн евро.

Пини Захави надо отрабатывать деньги, что получает от своих клиентов. Агент активно забрасывал удочки на случай, если поляк решится этим летом на уход из «Баварии». Слухи были связаны с появлением юного тренера Нагельсманна – Левандовски отнесся к идее скептически. Также интерес к другим лигам подогревает легкость, с которой Роберт забивает в Бундеслиге. У него рекорд по голам за сезон, побил достижение легендарного Герда Мюллера. «Дежурные» голы наскучили, Роберт в поисках нового вызова. Но в ПСЖ места пока нет, а «Челси» выбрал Лукаку. Возможно, Левандовски так и не уйдет никуда из «Баварии».

Харри Кейн в «Манчестер Сити»

Оценочная стоимость сделки: 170 млн евро.

Дэниел Леви сохранил капитана, главного снайпера и ассистента, но это стратегическая ошибка. У «Тоттенхэма» невероятно большие долги после возведения стадиона. И хотя Кейн остался, он явно декларировал желание уйти. Все заявления после того, как «Манчестер Сити» не готов был переплатить за опытного форварда – от лукавого. То есть от Леви, что обещал Харри поддержку в случае решения уйти, а дошло до дела – провернул знакомый многим фокус. Сон и Кейн важны для команды Эшпириту Санту, но вряд ли «шпоры» выиграют чемпионат Англии, чтобы классные форварды получили заслуженные трофеи. Кейн обрек себя на еще один год потерянных надежд, а через сезон может оказаться за бортом перечня трансферных грез.

Килиан Мбаппе в «Реал»

Оценочная стоимость сделки: 220 млн евро.