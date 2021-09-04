Кипр – Россия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 10:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Кипр – Россия, который состоится 04 сентября 2021 года

Кипр

Сборная Кипра смогла набрать только четыре очка в предыдущих матчах квалификации и занимает последнее место, уступая конкурентам по дополнительным показателям. Команда практически лишилась шансов на выход из группы, поэтому может только помешать соперникам, что добавляет дополнительную интригу в гонку за первые два места.

1 сентября сборная Кипра крупно проиграла команде Мальты (0:3), а седьмого июня в товарищеском матче уступила сборной Украины (0:4).

Россия

Коллектив под руководством Валерия Карпина существенно изменился, и по первым впечатлениям экспертов и болельщиков это произошло в лучшую сторону. Команда хорошо отыграла прошлый матч против финалиста ЧМ 2018 и имела несколько реальных моментов забить. В матче с Кипром, команда будет играть первым номером, чтобы добиться победы и увезти три очка.

1 сентября команда России разошлась миром с Хорватией (0:0), а 21 июня проиграла в группе ЧЕ 2020 сборной Дании (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит Кипр – 9.03

Ничья – 4.66

Победит Россия – 1.414

Статистика

Кипр выиграл два матча из десяти последних встреч во всех турнирах, а сборная России одержала четыре победы

В семи последних домашних матчах Кипра не было забито более трех мячей за игру

Россия выиграла три из четырех последних матчей с Кипром

Сборная России забивала в семи из десяти последних выездных матчах

Прогноз

Поставить на победу России с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Под руководством нового тренера, игроки не боятся широко атаковать и создавать голевые моменты. Предполагаем, что гости одержат уверенную победу в этом противостоянии.