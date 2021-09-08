Косово – Испания: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 10:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Косово – Испания, который состоится 08 сентября 2021 года

Косово

Сборная Косово занимает третье место в группе, имея в своем активе всего четыре очка. Однако этого слишком мало, чтобы претендовать на выход из группы. От ближайшего соперника коллектив отстает на пять очков, при этом сыграв на одну игру больше. В матче с Испанией команде необходимо только побеждать, чтобы оставить теоретические шансы на продолжение борьбы за путевку на ЧМ 2022.

5 сентября сборная Косово сыграла вничью с командой Греции, а второго числа коллектив обыграл на выезде Грузию (1:0).

Испания

Испанцы несколькими неудачными результатами, существенно усложнили свою задачу выхода с первого места. На данный момент у команды далеко не все в ее руках, а зависит от результатов, которые покажет Швеция. Тем не менее, испанцы обязаны побеждать в оставшихся матчах и надеяться на осечку соперника. В матче с Косово команда будет играть первым номером и постоянно держать оборону оппонента в напряжении.

5 сентября сборная Испании крупно обыграла Грузию (4:0), а второго сентября команда уступила на выезде Швеции (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Косово – 16.5

Ничья – 6.86

Победит Испания – 1.196

Статистика

Три последних матча сборной Косово закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Испания забивает в последних восьми матчах на выезде во всех турнирах

Сборная Косово одержала победы только в пяти последних домашних матчах из десяти

В матче первого круга квалификации между командами сильнее оказалась Испания (3:1)

Прогноз

Поставить на победу Испании с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.04. Гости обладают более высококлассными футболистами, поэтому игроки Косово не смогут оказать должное сопротивление. Предполагаем, что Испания одержит уверенную победу в этом поединке.