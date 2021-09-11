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Роналду снова сделал дубль в АПЛ. Юниора, танцующего с мячом, заменил универсальный солдат

сегодня, 19:28
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Праздник имени Криштиану, без сомнений, удался.

«Болтон» не пережил дебют Роналду

Как же запели фанаты после дубля Криштиану в ворота «Ньюкасла», людям на секунду вернули молодость, улыбался и сэр Алекс Фергюсон! А вот дебют 18-летнего Роналду на «Олд Траффорд» случился полжизни тому назад. Все были в восторге от выхода левого вингера на замену. Упорно накручивал всех, классно вскакивал с газона после нарушений правил. Заработал пенальти – Нолан явно потянул Роналду за футболку. Бил не португалец, а Ван Нистелрой, и голкипер «Болтона» отразил мяч.

Зато дебют новичка удался, игра 16 августа 2003-го закончилась со счетом 4:0. До выхода Роналду повели после гола Гиггза, а сразу после неудачного пенальти Райан забил еще раз. Скоулз добавил при участии новичка по ходу атаки, а ван Нистелрой исправился за промах. Сэр Алекс Фергюсон был в восторге, а ворчун Джордж Бест признал – впервые в новом седьмом номере «красных дьяволов» узнал себя. Тогда португалец был чистым вингером, и оцените сами, как смотрелся тогда:

Юный новичок создал еще два прекрасных момента, но напарники промахнулись. Зато сэр Алекс выбрал идеальный момент для дебюта Роналду. «Болтон» поставил справа человека без опыта, хотя Криштиану был готов танцевать с мячом рядом с любым соперником. Гарри Невилл вспоминал, как позже португалец доводил его до белого каления на тренировках, а Рой Кин весело хохотал, ведь понял – в «Манчестер Юнайтед» появился новый Кантона по смыслу и влиянию.

Тренер дал Криштиану полную свободу

Не было сомнений, что свой 197-й матч за «Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ португалец проведет там, где ему хочется. Забил до сегодня 84 мяча в турнире, и поэтому без труда определил, где окажется полезнее. Сначала ждал на правом полуфланге, потом перешел на левый край. Схема МЮ «4-2-3-1» со свободным нападающим, которого играл Роналду, позволяла меняться местами с тем же Гринвудом.

Забавно, что если бы сэр Алекс не выпустил Роналду против «Болтона» в прошлом, то его дебют пришелся как раз на поединок против «Ньюкасла», но на выезде. Шотландец тогда не выдержал – его критиковали, что отдал солидную сумму за юного португальца, сразу решил показать товар лицом. Сегодня на поле вышел не просто другой футболист, а и отчасти другой человек. Наполнение – как футбольное, так и личное, совсем другое. Хотя талант тот же, но улучшенный опытом.

Криштиану полжизни назад не был обладателем коллекции «Золотых мячей» и музея с трофеями. Сегодня «Ньюкасл» пытался забрать у МЮ мяч, фаворит с трудом атаковал. Хитрый лис выжидал, ведь «сороки» бывшего защитника МЮ времен Фергюсона – Стива Брюса, неплохо организовали широкую оборону двумя линиями. А поскольку Погба и Бруну Фернандеш двигались медленно, то Роналду постоянно отходил назад и работал спиной к воротам.

Португалец создает напряжение в игре

В восемнадцать лет Роналду восторгал, ведь легкость, с которой действовал, была еще незнакомой. Роналдиньо раскрылся в «Барселоне» в том же 2003-м году осенью, а Месси еще не было на футбольном небосводе. Зажгли Руни и Роналду – парни из «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед», которые параллельно заявили о себе миру. Комплиментов подростки услышали немало, хотя поначалу Роналду не был таким уж результативным.

А сейчас Криштиану – машина голов, от него ждут именно результативных действий. Да и роль в центре атаки вместо Кавани обязывает. И сковывает. Без позиционных атак МЮ не мог связаться с Роналду. Сегодня лидер АПЛ «Тоттенхэм» на старте безнадежно влетел 3:0 «Кристал Пэлас», и Кейн впервые в карьере в турнире не коснулся мяча внутри штрафной площади за полный матч ни разу. И не нанес ни одного удара. Но англичанин, в отличие от Роналду, потратил много сил на сборную.

Криштиану отпустили из состава Португалии после мирового рекорда. Отсидел на карантине и спокойно приступил к тренировкам. Старичок-новичок мог прибавить по ходу матча, или же реализовать первый момент, что и сделал по ходу добавленного времени к первому тайму – прочитал отскок от вратаря. Теперь основная опасность от португальца исходит при навесах и при работе в чужой штрафной площади, Сульшер показывал – играйте на Роналду. Не удавалось, но Криштиану оказался безжалостным.

Большая разница между двумя стартами

В АПЛ теперь много крутых команд с огромными бюджетами. Клубы, награжденные странными владельцами, как «Ньюкасл», способны на «Олд Траффорд» работать с мячом и сравнять счет. Но Роналду пришел как раз ради таких случаев – ломать упрямых середняков, которых обычными методами Сульшера сложно сломать. Когда в обороне появляется чемпион всего на свете в лице Варана, а на другом полюсе схемы – сам Роналду, то опыт рано или поздно сработает.

Не было ощущения, что команда отторгает элитного новичка. Просто после матчей сборных лишь грамотная ротация может привести к приемлемому футболу – например, Николич ее сегодня применил в РПЛ. Отдельным игрокам Сульшера не хватало свежести — отсюда пасы в недодачу. А другие не были в тонусе — отсюда нехватка комбинаций. Дуэт Матича и Погба в центре не отнести к самым резким, поэтому через Сен-Максимена соперник выходил в атаку. Стив Брюс понимал, что момент праздничный для «Олд Траффорд», и сыграл на антитезисе – поначалу глушили футбол плотностью.

И сами бежали, «Ньюкасл» смотрелся достойно, а вот МЮ как команда долго недорабатывала. Спустя 12 лет после предпоследнего гола Роналду снова забил в АПЛ. Криштиану постарел, но приумножил класс, а вот большая разница между 2003-м и 2021-м в статусе «Манчестер Юнайтед» и его составе. Теперь это не опытные чемпионы. Тогда были Невиллы, Фердинанд, Гиггз, Кин, Скоулз, Ван Нистелрой и Сульшер. Мастера уровня финалов Лиги чемпионов, которые помогли Роналду плавно освоиться и довести до ума свои фокусы.

Сейчас молодые будут тянуться за ветераном. Ведь Роналду сделал все, что умеет – дубль в ворота «сорок» доказывает верность генеральной мысли в день трансфера. Криштиану нужен для побед в плохие дни, когда игра не складывается. И плевать, какая у МЮ стратегия, схема, или сколько другим придется прессинговать вместо португальца. В хорошие субботы Сульшер с ядовитой тактикой против фаворитов заставит «дьяволов» выглядеть бодрее и круче. А для всех остальных соперников появился Роналду.

До его второго мяча счет по точным ударам был всего 3:1, победа не давалась легко, была ничья. «Ньюкасл» не уступал МЮ безнадежно аж до крутого удара Бруну, зато проиграл легенде. А дальше дело техники – довели праздник до разгрома в концовке.

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volga.kot
volga.kot
сегодня в 21:41
Ну неувядающий игрок
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