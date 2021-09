Роналду снова сделал дубль в АПЛ. Юниора, танцующего с мячом, заменил универсальный солдат

Праздник имени Криштиану, без сомнений, удался.

Как же запели фанаты после дубля Криштиану в ворота «Ньюкасла», людям на секунду вернули молодость, улыбался и сэр Алекс Фергюсон! А вот дебют 18-летнего Роналду на «Олд Траффорд» случился полжизни тому назад. Все были в восторге от выхода левого вингера на замену. Упорно накручивал всех, классно вскакивал с газона после нарушений правил. Заработал пенальти – Нолан явно потянул Роналду за футболку. Бил не португалец, а Ван Нистелрой, и голкипер «Болтона» отразил мяч.

Зато дебют новичка удался, игра 16 августа 2003-го закончилась со счетом 4:0. До выхода Роналду повели после гола Гиггза, а сразу после неудачного пенальти Райан забил еще раз. Скоулз добавил при участии новичка по ходу атаки, а ван Нистелрой исправился за промах. Сэр Алекс Фергюсон был в восторге, а ворчун Джордж Бест признал – впервые в новом седьмом номере «красных дьяволов» узнал себя. Тогда португалец был чистым вингером, и оцените сами, как смотрелся тогда:

🗓 16 August 2003: @Cristiano makes his United debut and becomes an instant Old Trafford favourite! ✨



Count those stepovers... 👀 pic.twitter.com/yVDS2m3dOp