Роналду снова сделал дубль в АПЛ. Юниора, танцующего с мячом, заменил универсальный солдат

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сегодня, 19:28

Праздник имени Криштиану, без сомнений, удался.

«Болтон» не пережил дебют Роналду

Как же запели фанаты после дубля Криштиану в ворота «Ньюкасла», людям на секунду вернули молодость, улыбался и сэр Алекс Фергюсон! А вот дебют 18-летнего Роналду на «Олд Траффорд» случился полжизни тому назад. Все были в восторге от выхода левого вингера на замену. Упорно накручивал всех, классно вскакивал с газона после нарушений правил. Заработал пенальти – Нолан явно потянул Роналду за футболку. Бил не португалец, а Ван Нистелрой, и голкипер «Болтона» отразил мяч.

Зато дебют новичка удался, игра 16 августа 2003-го закончилась со счетом 4:0. До выхода Роналду повели после гола Гиггза, а сразу после неудачного пенальти Райан забил еще раз. Скоулз добавил при участии новичка по ходу атаки, а ван Нистелрой исправился за промах. Сэр Алекс Фергюсон был в восторге, а ворчун Джордж Бест признал – впервые в новом седьмом номере «красных дьяволов» узнал себя. Тогда португалец был чистым вингером, и оцените сами, как смотрелся тогда:

🗓 16 August 2003: @Cristiano makes his United debut and becomes an instant Old Trafford favourite! ✨



Count those stepovers... 👀 pic.twitter.com/yVDS2m3dOp — Manchester United (@ManUtd) August 16, 2018

Юный новичок создал еще два прекрасных момента, но напарники промахнулись. Зато сэр Алекс выбрал идеальный момент для дебюта Роналду. «Болтон» поставил справа человека без опыта, хотя Криштиану был готов танцевать с мячом рядом с любым соперником. Гарри Невилл вспоминал, как позже португалец доводил его до белого каления на тренировках, а Рой Кин весело хохотал, ведь понял – в «Манчестер Юнайтед» появился новый Кантона по смыслу и влиянию.

Тренер дал Криштиану полную свободу

Не было сомнений, что свой 197-й матч за «Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ португалец проведет там, где ему хочется. Забил до сегодня 84 мяча в турнире, и поэтому без труда определил, где окажется полезнее. Сначала ждал на правом полуфланге, потом перешел на левый край. Схема МЮ «4-2-3-1» со свободным нападающим, которого играл Роналду, позволяла меняться местами с тем же Гринвудом.

Забавно, что если бы сэр Алекс не выпустил Роналду против «Болтона» в прошлом, то его дебют пришелся как раз на поединок против «Ньюкасла», но на выезде. Шотландец тогда не выдержал – его критиковали, что отдал солидную сумму за юного португальца, сразу решил показать товар лицом. Сегодня на поле вышел не просто другой футболист, а и отчасти другой человек. Наполнение – как футбольное, так и личное, совсем другое. Хотя талант тот же, но улучшенный опытом.

Криштиану полжизни назад не был обладателем коллекции «Золотых мячей» и музея с трофеями. Сегодня «Ньюкасл» пытался забрать у МЮ мяч, фаворит с трудом атаковал. Хитрый лис выжидал, ведь «сороки» бывшего защитника МЮ времен Фергюсона – Стива Брюса, неплохо организовали широкую оборону двумя линиями. А поскольку Погба и Бруну Фернандеш двигались медленно, то Роналду постоянно отходил назад и работал спиной к воротам.

Португалец создает напряжение в игре

В восемнадцать лет Роналду восторгал, ведь легкость, с которой действовал, была еще незнакомой. Роналдиньо раскрылся в «Барселоне» в том же 2003-м году осенью, а Месси еще не было на футбольном небосводе. Зажгли Руни и Роналду – парни из «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед», которые параллельно заявили о себе миру. Комплиментов подростки услышали немало, хотя поначалу Роналду не был таким уж результативным.

А сейчас Криштиану – машина голов, от него ждут именно результативных действий. Да и роль в центре атаки вместо Кавани обязывает. И сковывает. Без позиционных атак МЮ не мог связаться с Роналду. Сегодня лидер АПЛ «Тоттенхэм» на старте безнадежно влетел 3:0 «Кристал Пэлас», и Кейн впервые в карьере в турнире не коснулся мяча внутри штрафной площади за полный матч ни разу. И не нанес ни одного удара. Но англичанин, в отличие от Роналду, потратил много сил на сборную.

Криштиану отпустили из состава Португалии после мирового рекорда. Отсидел на карантине и спокойно приступил к тренировкам. Старичок-новичок мог прибавить по ходу матча, или же реализовать первый момент, что и сделал по ходу добавленного времени к первому тайму – прочитал отскок от вратаря. Теперь основная опасность от португальца исходит при навесах и при работе в чужой штрафной площади, Сульшер показывал – играйте на Роналду. Не удавалось, но Криштиану оказался безжалостным.

Большая разница между двумя стартами

В АПЛ теперь много крутых команд с огромными бюджетами. Клубы, награжденные странными владельцами, как «Ньюкасл», способны на «Олд Траффорд» работать с мячом и сравнять счет. Но Роналду пришел как раз ради таких случаев – ломать упрямых середняков, которых обычными методами Сульшера сложно сломать. Когда в обороне появляется чемпион всего на свете в лице Варана, а на другом полюсе схемы – сам Роналду, то опыт рано или поздно сработает.

Не было ощущения, что команда отторгает элитного новичка. Просто после матчей сборных лишь грамотная ротация может привести к приемлемому футболу – например, Николич ее сегодня применил в РПЛ . Отдельным игрокам Сульшера не хватало свежести — отсюда пасы в недодачу. А другие не были в тонусе — отсюда нехватка комбинаций. Дуэт Матича и Погба в центре не отнести к самым резким, поэтому через Сен-Максимена соперник выходил в атаку. Стив Брюс понимал, что момент праздничный для «Олд Траффорд», и сыграл на антитезисе – поначалу глушили футбол плотностью.

И сами бежали, «Ньюкасл» смотрелся достойно, а вот МЮ как команда долго недорабатывала. Спустя 12 лет после предпоследнего гола Роналду снова забил в АПЛ . Криштиану постарел, но приумножил класс, а вот большая разница между 2003-м и 2021-м в статусе «Манчестер Юнайтед» и его составе. Теперь это не опытные чемпионы. Тогда были Невиллы, Фердинанд, Гиггз, Кин, Скоулз, Ван Нистелрой и Сульшер. Мастера уровня финалов Лиги чемпионов, которые помогли Роналду плавно освоиться и довести до ума свои фокусы.

Сейчас молодые будут тянуться за ветераном. Ведь Роналду сделал все, что умеет – дубль в ворота «сорок» доказывает верность генеральной мысли в день трансфера. Криштиану нужен для побед в плохие дни, когда игра не складывается. И плевать, какая у МЮ стратегия, схема, или сколько другим придется прессинговать вместо португальца. В хорошие субботы Сульшер с ядовитой тактикой против фаворитов заставит «дьяволов» выглядеть бодрее и круче. А для всех остальных соперников появился Роналду.