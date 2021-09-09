Россия и Хорватия идут вровень, у Дании 6 побед в 6 матчах. Изучаем таблицы европейского отбора ЧМ-2022

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сегодня, 12:06

И делаем прогнозы.

Коротко о регламенте

- 10 победителей групп напрямую попадают на ЧМ -2022.

- 10 команд со вторых мест отправятся в стыки, где к ним присоединится еще две сборные из Лиги Наций. Эта дюжина и разыграет оставшиеся 3 путевки на чемпионат мира.

- В случае равенства очков в ход идут дополнительные показатели. В порядке важности: общая разница забитых и пропущенных мячей, количество забитых голов, результат очных встреч, рейтинг фейр-плей, жребий.

- Португалия выиграла оба сентябрьских матча: волевая победа над Ирландией в концовке с особенным дублем Роналду и разгром Азербайджана.

- Сербия потеряла очки в матче с Ирландией (1:1) и оставила Португалию на первом месте в гордом одиночестве. В последнем туре отбора, 14 ноября, португальцы сыграют с сербами на своем поле. Там все и решится.

- Самое удивительное, что Люксембург в турнирной таблице опережает Ирландию и Азербайджан, имея при этом матч в запасе. Так называемые «футбольные карлики» добились побед над этими соперниками в очных встречах.

Прогноз «Соккер.ру»: Португалия — первая, Сербия — вторая.

- Испания лидирует с отрывом в 4 очка, но у отстающей Швеции два матча в запасе. В сентябре шведы взяли верх над испанцами (2:1), и сейчас именно «Тре Крунур» является потенциальным лидером группы.

- Шведы могут выйти на чистое первое место в октябре, если обыграют в домашних матчах Косово и Грецию, пока Испания будет занята в финальном турнире Лиги Наций.

- Очевидно, что прямую путевку в Катар разыграют Испания и Швеция, все решится 14-го ноября, когда состоится их вторая встреча. На этот раз — на испанской земле.

Прогноз «Соккер.ру»: Испания не отдаст первое место, Швеция придет к финишу второй.

- Чемпионы Европы открыли сентябрь двумя ничьими — против Болгарии (1:1) и Швейцарии (0:0), а напоследок разгромили Литву со счетом 5:0. Эти результаты позволили «Скуадра Адзурре» обновить мировой рекорд по серии матчей без поражений. Итальянцы не знают неудач на протяжении 37 встреч.

- Швейцария может сравняться с Италией по очкам, если наберет 6 очков в октябрьских матчах против Северной Ирландии и Литвы, пока итальянцы будут играть в Лиге Наций.

- Очная встреча лидеров группы запланирована на 12 ноября. Италия принимает Швейцарию.

Прогноз «Соккер.ру»: Италия — первая, Швейцария — вторая.

- Франция в шести матчах трижды выиграла и трижды сыграла вничью, в том числе в сентябрьских матчах против Боснии и Украины (дважды по 1:1). Это не мешает «Трехцветным» опережать ближайших преследователей на 7 очков, пусть даже у них есть матчи в запасе.

- Сборная Украины в отборе ЧМ -2022 — команда компромиссов. Украинцы завершили вничью 5 из 5 матчей, причем по два раза делили очки и с Францией, и с Казахстаном. Еще один ничейный результат зафиксирован во встрече с Финляндией.

Прогноз «Соккер.ру»: Франция выиграет группу, Украина вырвется на вторую строчку.

- Бельгия выдала серию из трех побед в сентябре и закрепилась во главе группы. Сложно представить, что «Красные Дьяволы» отдадут лидерство.

- За вторую строчку поборются Уэльс и Чехия, на счету которых сейчас по 7 очков, но у валлийцев матч в запасе.

Прогноз «Соккер.ру»: Бельгия уже может заказывать билеты в Катар, а на второе место рискнем поставить Чехию. Во-первых, у них домашний матч против Уэльса, во-вторых, чехи уже дважды сыграли против Бельгии, в отличие от Бэйла и Ко.

- Дания — единственная команда в европейском отборе ЧМ , не потерявшая ни одного очка. У датчан 6 побед в 6 матчах и лучшая разница мячей среди всех участников — «+22».

- На путевку в стыки претендуют Шотландия и Израиль, а вот австрийцы отстали, так что Давида Алабу вряд ли увидим на чемпионате мира.

Прогноз «Соккер.ру»: Дания — первая, шотландцы станут вторыми.

- Нидерланды и Норвегия набрали по 13 очков после 6 матчей, но голландцы лидируют благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей — «+16» против «+7».

- Стартовавшие в марте с уверенных побед над Нидерландами (4:2) и Норвегией (3:0) турки растеряли свой запас прочности и откатились на третью строчку, позволив голландцам взять убедительный реванш в Амстердаме — 6:1.

Прогноз «Соккер.ру»: Нидерланды вернутся в число участников мундиалей после пропуска ЧМ -2018, а второе место все же завоюют турки, у которых домашний матч с Норвегией и довольно легкий календарь на финише.

- Россия и Хорватия делят лидерство, набрав по 13 очков. Хорваты занимают первое место за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей — «+7» против «+6».

- Ответная игра Хорватии и России запланирована на 14-е ноября. Возможно, это будет схватка за первое место.

Прогноз «Соккер.ру»: хотелось бы наоборот, но Хорватия станет первой, а Россия — второй.

- Англия была близка к стопроцентному результату в отборочных матчах, но вчера поляки сравняли счет на 90+2 минуте и заставили «Трех Львов» сыграть вничью после пяти побед кряду.

- Лидирующему положению Англии вряд ли что-то угрожает, а вот борьба за вторую строчку может получиться отчаянной: на попадание в стыки претендуют Албания, Польша и Венгрия.

- В группе I играет худшая по промежуточным показателям команда отборочного цикла: у Сан-Марино 0 очков и малоприятное соотношение забитых и пропущенных голов — 1:24. Впрочем, Гибралтар из группы G недалеко ушел: те же 0 очков и 3:25.

Прогноз «Соккер.ру»: Англия не сдвинется с первого места, а Левандовски вытащит поляков на второе.

- Германия выиграла три первых матча под руководством Ханси Флика с общим счетом 12:0 и вышла на свое «законное» первое место в группе. От немцев в сентябре пострадали Лихтенштейн (2:0), Армения (6:0) и Исландия (4:0).

- Армянская сборная пока идет второй на запасе из трех мартовских побед, а вот сентябрьскими результатами похвастаться не получится: получили полную корзинку от немцев, а с Северной Македонией и Лихтенштейном сыграли вничью.

- Помимо Армении, на второе место претендуют Румыния и Северная Македония.

Прогноз «Соккер.ру»: Германия станет первой, а второе место хочется пожелать армянам, хотя скорее путевку в стыки вытащат румыны.