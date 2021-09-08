7 очков из 9 возможных, 0 пропущенных голов и вопросы по игре. Первый раунд Карпина в сборной России

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сегодня, 15:14

Как сказал бы Черчесов: могло быть лучше, могло быть нет.

Результаты

Россия — Хорватия — 0:0

Кипр — Россия — 0:2

Россия — Мальта — 2:0

Представьте, что не видели матчи и не читали критические мнения, а вернулись после недельного отдыха вдали от цивилизации сегодня утром и поинтересовались, как сборная России провела сентябрьские матчи под началом Карпина, который только-только пришел в команду. Уверен, что нулевая ничья с Хорватией и две сухие победы над Кипром и Мальтой получат однозначную оценку у выпавшего из информационного потока российского болельщика, ведь это нормальный результат или даже хороший, хотя максималист Карпин подчеркнул, что нужно было набирать 100% очков:

Валерий Карпин – об итогах сентябрьских матчей и игре против Мальты, ротации состава и общении с командой#НашиПарни #РоссияМальта — Сборная России (@TeamRussia) September 8, 2021

Скепсис, тревога и сомнения приходят на этапе обсуждения смыслового наполнения матчей, на этаже с результатами — спокойствие и порядок. В турнирной таблице отборочной группы «H» у сборной России 13 очков, как и у опережающих нас по дополнительным показателям хорватов. Кто-то скажет, что домашней ничьей с Хорватией недостаточно, если цель — первое место в группе, но усложняет задачу скорее мартовское поражение от Словакии.

Сборная России в сентябре не улучшила свою диспозицию, но и не сделала шаг назад. Если на что-то и сетовать в плане результатов, то на малое количество голов в матчах с Кипром и Мальтой, потому что общая разница забитых и пропущенных мячей — самый важный дополнительный показатель при равенстве очков. Если бы выиграли у Мальты со счетом 3:0, завершили бы сентябрьскую международную паузу на первом месте в группе.

Шесть туров сыграно. Вся борьба в Группе Н впереди!#НашиПарни pic.twitter.com/bjBCDR3hBu — Сборная России (@TeamRussia) September 7, 2021

Состав и схемы

Кто в сентябре играл за сборную России? Изучим составы на матчи против Хорватии, Кипра и Мальты.

Против Хорватии (4-3-3): Гильерме — Фернандес (Самошников), Дивеев, Джикия, Караваев — Баринов, Головин, Кузяев (Ерохин) — Захарян (Черышев), Ионов (Бакаев), Алексей Миранчук (Заболотный).

Против Кипра (4-3-3): Гильерме — Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников — Баринов, Головин (Кузяев), Ерохин — Черышев (Жемалетдинов), Алексей Миранчук (Бакаев), Смолов (Тюкавин).

Против Мальты (4-3-3): Гильерме — Кузяев, Дивеев, Осипенко, Караваев — Баринов, Ерохин (Зобнин), Алексей Миранчук (Самошников) — Захарян (Бакаев), Ионов (Жемалетдинов), Смолов (Заболотный).

- Только 5 футболистов вышли в стартовом составе в каждом из трех сентябрьских матчей: Гильерме, Дивеев, Караваев и Баринов отыграли без замен, а вот Алексея Миранчука Карпин менял в каждом матче.

- Эти пятеро — костяк сборной России. К ним можно добавить Джикию, Фернандеса, Головина, Ионова и Смолова. Федор остался в запасе в матче с Хорватией, но в следующих играх принял участие в 3 из 4 голов сборной России, а остальным ограничили игровое время травмы.

- «Идеальный» состав сборной России Карпина в сентябре: Гильерме — Фернандес, Дивеев, Джикия, Караваев — Баринов, Головин, Алексей Миранчук — Ионов, Захарян, Смолов.

- 21 футболист сыграл за сборную России в матчах против Хорватии, Кипра и Мальты.

- Уже четыре футболиста дебютировали за сборную России при Валерии Карпине: Арсен Захарян, Илья Самошников, Константин Тюкавин и Максим Осипенко.

- Сборная России ни разу не отступила от схемы 4-3-3 в первых матчах с новым тренерским штабом.

Список будущих дел

8 октября. Россия — Словакия

11 октября. Словения — Россия

11 ноября. Россия — Кипр

14 ноября. Хорватия — Россия

- В октябре и ноябре сборная России проведет по два матча в отборе ЧМ -2022, а не три, как в сентябре. На подготовку к игре со Словакией будет 4 полноценных дня.

- Календарь непростой, ведь предстоит сыграть в гостях против Словении и Хорватии, а дома будем принимать словаков, которым уступили в первом круге. У хорватов расписание проще: домашние матчи со Словакией и Россией, выездные — с Кипром и Мальтой.

- Есть вероятность, что в последнем туре Россия и Хорватия в очном матче определят победителя группы и обладателя прямой путевки на ЧМ -2022. Не исключено, что ради первого места нам нужно будет обыгрывать хорватов на «Максимире».

Главное впечатление: хорошие результаты при плохой игре

Игру с Хорватией можно вынести за скобки, все-таки играли с сильным соперником, пусть и при родных трибунах. У обеих команд были только полумоменты, и нули на табло стали закономерным итогом, да и сложилось впечатление, что стратегически ничья всех устроила. С Кипром и Мальтой добыты победы, но качество футбола оставляло желать лучшего. Последние полчаса на Кипре — сущий кошмар, а Мальте забили после грубой ошибки соперников и с пенальти.

Вряд ли стоит искать причину в области тактики или психологии, главным образом нужно обратить внимание на не очень оптимальные кондиции футболистов. Причем большинства, что странно, ведь из клубов все приехали в разном состоянии. Привели к одному знаменателю, называется. Валерий Карпин утверждает, что тренировок с большой нагрузкой не было, но функциональный коллапс налицо, и ему должно быть объяснение.

Возможно, все дело в большом количестве новых требований — поменяли питание, внутренний распорядок и много чего еще. Для привыкших к другому футболистов — это стресс, а сама ситуация несколько тревожна. Понятно, что у каждого тренера свои правила, но показалось, что Карпин чересчур резко взялся за руль. А еще нужно учитывать специфику, не все актуальные для клубной работы регламенты применимы в сборной.