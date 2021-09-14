«Лилль» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Лилль» – «Вольфсбург», который состоится 14 сентября 2021 года

«Лилль»

Чемпион Франции прошлого сезона потерял несколько ключевых игроков, которые давали результат в том году. Команда набрала всего пять очков в пяти стартовых матчах Лиги 1, что говорит о не самой лучшей физической форме коллектива. Матч против «Вольфбсурга» команда попытается контролировать и играть первым номером, однако, получится ли взять игру под свой контроль, является большим вопросом.

10 сентября «Лилль» проиграл на выезде «Лорьяну» (1:2), а 29 августа команда на своем поле обыграла «Монпелье» (2:1).

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» после стартовых туров является лидером Бундеслиги и на два очка опережает ближайшего соперника. Команда обладает высококвалифицированными игроками, и считаются самой неудобной командой из четвертой корзины жеребьевки. В матче с «Лиллем» немцы постараются навязать свою игру сопернику и поставить перед ними неразрешимые задачи еще в первом тайме.

11 сентября «Вольфсбург» обыграл на выезде «Гройтер Фюрт» (2:0), а первого числа в товарищеском поединке разошлась миром с «Ганновером» (3:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лилль» – 2.99

Ничья – 3.24

Победит «Вольфсбург» – 2.64

Статистика

«Вольфсбург» не проигрывает уже пять матчей подряд (включая товарищеский поединок)

«Лилль» забивал только в двух матчах из пяти последних на своем поле

Четыре из пяти последних матчей «Лилля» закончились исходом «обе забьют»

Четыре из шести последних встреч «Вольфсбурга» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.24. Обе команды будут стараться играть первым номером, но к середине матча игра вероятнее всего успокоится и завершится ничейным результатом.