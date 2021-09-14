ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Лилль» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 13:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Лилль» – «Вольфсбург», который состоится 14 сентября 2021 года

«Лилль»

Чемпион Франции прошлого сезона потерял несколько ключевых игроков, которые давали результат в том году. Команда набрала всего пять очков в пяти стартовых матчах Лиги 1, что говорит о не самой лучшей физической форме коллектива. Матч против «Вольфбсурга» команда попытается контролировать и играть первым номером, однако, получится ли взять игру под свой контроль, является большим вопросом.

10 сентября «Лилль» проиграл на выезде «Лорьяну» (1:2), а 29 августа команда на своем поле обыграла «Монпелье» (2:1).

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» после стартовых туров является лидером Бундеслиги и на два очка опережает ближайшего соперника. Команда обладает высококвалифицированными игроками, и считаются самой неудобной командой из четвертой корзины жеребьевки. В матче с «Лиллем» немцы постараются навязать свою игру сопернику и поставить перед ними неразрешимые задачи еще в первом тайме.

11 сентября «Вольфсбург» обыграл на выезде «Гройтер Фюрт» (2:0), а первого числа в товарищеском поединке разошлась миром с «Ганновером» (3:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лилль» – 2.99
  • Ничья – 3.24
  • Победит «Вольфсбург» – 2.64

Статистика

  • «Вольфсбург» не проигрывает уже пять матчей подряд (включая товарищеский поединок)
  • «Лилль» забивал только в двух матчах из пяти последних на своем поле
  • Четыре из пяти последних матчей «Лилля» закончились исходом «обе забьют»
  • Четыре из шести последних встреч «Вольфсбурга» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.24. Обе команды будут стараться играть первым номером, но к середине матча игра вероятнее всего успокоится и завершится ничейным результатом.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
dbdds5yfps9x
dbdds5yfps9x
вчера в 19:29
Футбольный клуб «Вольфсбург» одержит победу.
8na7bzkz25n8
8na7bzkz25n8
вчера в 19:28
Футбольный клуб Вольфсбург выиграет матч.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:32
Гости не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100